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Это пять! Адам Левин представит новый аромт Yves Saint Laurent Beauté
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Это пять! Адам Левин представит новый аромт Yves Saint Laurent Beauté 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал героем новой рекламной кампании Yves Saint Laurent Beauté. Музыкант представит аромат Y, который посвящен миллениалам — поколению мужчин, родившихся после 1981 года. В основе композиции парфюмер Доминик Ропьон объединил ноты бергамота, имбиря, мяты, фиалки, белого мускуса, ладана, кедра и ветивера. — сказал Адам о проекте.
Мужской аромат Y был запущен в России в феврале 2018 года, а рекламную кампанию, снятую режиссером Колином Тилли, можно будет оценить в середине августа 2018 года.
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