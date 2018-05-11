Это пять! Адам Левин представит новый аромт Yves Saint Laurent Beauté

Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал героем новой рекламной кампании Yves Saint Laurent Beauté. Музыкант представит аромат Y, который посвящен миллениалам — поколению мужчин, родившихся после 1981 года. В основе композиции парфюмер Доминик Ропьон объединил ноты бергамота, имбиря, мяты, фиалки, белого мускуса, ладана, кедра и ветивера. — сказал Адам о проекте.

Мужской аромат Y был запущен в России в феврале 2018 года, а рекламную кампанию, снятую режиссером Колином Тилли, можно будет оценить в середине августа 2018 года.