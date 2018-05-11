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6 главных веществ для подтянутой кожи
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6 главных веществ для подтянутой кожи 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
С возрастом проблема выбора наиболее эффективных средств для поддержания свежести и здорового вида кожи актуализируется все сильнее, ведь кожа, увы, увядает и теряет свою эластичность. Эксперты назвали шесть самых необходимых для эффекта подтянутой и моложавой кожи ингредиентов.
О том, какие средства, по мнению косметологов, оптимальны в уходе за кожей, сообщил «ВладТайм».
По словам специалистов бьюти-индустрии, основной причиной старения кожи является утрата эластичности, на которую, в свою очередь, влияют подверженность стрессам и солнечное излучение. Для более молодого вида кожи важно снизить степень действия именно этих факторов. Одним из шести основных ингредиентов, способных давать эффект подтягивания кожи, эксперты считают коллаген. Его потеря клетками кожи ведет к образованию морщин и «заломов» на коже, этих неблагоприятных сигналов возрастных изменений.
Ретинол. Вещество ретинол обладает способностью, блокировать действие компонентов, вызывающих воспаление кожи. По мнению специалистов, действие ретинола более эффективно в ночное время.
Также в список действенных для подтяжки кожи ингредиентов вошли кофеин, хорошо сочетающийся с другими антивозрастными ингредиентами для поддержания упругости, а также гиалуроновая кислота, помогающая хорошо увлажнять кожу. Помимо этого эксперты назвали эффективными подтягивающими кожу компонентами полиглутаминовую и фруктовые кислоты.
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