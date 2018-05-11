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Стало известно, что челябинцы чаще всего заказывают в Китае
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Стало известно, что челябинцы чаще всего заказывают в Китае 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Аналитики сайта Pandao, через который наши соотечественники заказывают товары из Поднебесной, выяснили что именно пользуется наибольшей популярностью среди южноуральцев.
Оказалось, самым популярным товаром из Китая стали украшения: серьги, кольца, браслеты, броши, чокеры. Средняя стоимость этих товаров довольно низкая — 35 рублей. Также спросом пользуются семена растений, среди которых семена: петуньи, тюльпаны, гортензии. Из экзотических заказывают семена черной розы, синего клена и мини-арбузов. Их цена тоже невелика — в среднем 32 рубля.
—Замыкают тройку лидеров чехлы для телефонов, которые челябинцы приобретают в среднем за 38,8 руб, — сообщили аналитики Pandao.
Чуть реже челябинцы заказывают кварцевые часы, маски для лица и дизайн для ногтей. Еще менее популярны из раздела «красота» средства для макияжа глаз и губ, кисточки и спонжи. На десятом месте топа расположились очки.
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