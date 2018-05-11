Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Матовая помада с ароматом леденцов, гель-шейпер для создания пляжных локонов, золотисто-персиковые румяна и другие новинки этой недели, которые вам нужны.

Блеск для губ Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss, оттенок Jawbreaker, Urban Decay

Недавно марка Urban Decay выпустила коллекцию блесков на любой вкус — из 20 оттенков и четырех текстур сложно не выбрать своего «любимчика». Палитра варьируется от полупрозрачного нюда до сияющих голографических оттенков, но не обошлось и без насыщенных ярких цветов, которые так и кричат: «Скоро лето!» Один из них — классический фиолетовый Jawbreaker, превращающий губы в спелые ягоды. Блески «заключены» в футуристичный вытянутый флакон и пахнут мятными пряниками — в составе есть масло перечной мяты, придающее губам объем, и витамин Е.

Цена: 1 660 руб.

Средство для коррекции пор Pore Minimizer Pore Correcting Treatment, Guerlain

«Враг» номер один расширенных пор» — так назвали новинку от Guerlain, и более чем обоснованно: концентрат-корректор мгновенно улучшает состояние пор и делает кожу гладкой, матовой и бархатистой. Стресс, городской смог, агрессивные солнечные лучи — все это приводит к деформации пор, а чрезмерная выработка и обезвоживание только усугубляют процесс.

Новинка подойдет коже любого типа и позаботится об уменьшении видимости пор в долгосрочной перспективе — гелеобразное средство образует на поверхности кожи гибкую сеточку благодаря некомедогенному полимеру. А трио из глины, цинка и растительного экстракта удаляет отмершие клетки и решает проблему избытка кожного жира. Наносите вечером до или после крема, а также утром — чтобы подготовить кожу к макияжу.

Цена: 1 940 руб.

Румяна Gold Rush, Benefit

Прошедшие модные показы всем дали ясно понять, что оттенки розового золота в макияже будут очень актуальны этим летом. Бренды подхватили тенденцию и стали выпускать новинки, с помощью которых губы можно превратить в переливающиеся лепестки роз, а «яблочки» щек — в спелые персики.

Румяна с оттенком золотисто-медового нектара протестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Новинка просто создана для создания весенне-летних образов — за золотистым напылением скрывается нежно-розовый оттенок румян, придающий натуральный эффект «поцелованного солнцем» лица. Средство отлично растушевывается и стойко держится, а удобная упаковка с кисточкой и зеркальцем (равно как и наличие мини-версии) облегчают жизнь — беру румяна с собой и обновляю золотистые переливы в течение дня».

Цена: 2 500 руб.

Туалетная вода Mon Paris, Yves Saint Laurent

Парфюмерная вода Mon Paris полюбилась всем своими амбровыми полутонами и яркими мускусными оттенками, отлично вписывающимся в любое время года, а уже в июне Yves Saint Laurent представит одноименную туалетную воду, созданную по мотивам парфюмерной версии.

Три автора бестселлера — Оливье Кресп, Дора Багриш и Гарри Флемон — снова объединились, чтобы сделать аромат еще более чувственным. Для этого они соединили ноты белого жасмина, туберозы и белого пиона с ярким аккордом из бергамота, малины и черной смородины. Парфюм получился свежим как первые летние дни и легким как летящее шифоновое платье в тон нежно-розовому флакону.

Цена (50 мл): 6 337 руб.

Невесомый шейпер с эффектом памяти Invisiblewear Memory Shaper, Paul Mitchell

Мы уже рассказывали о спрее для волос из линейки Invisiblewear, чудесным образом возвращающем к жизни укладку «второго дня» и облегчающем расчесывание. А новинку под загадочным названием «шейпер» попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Гель от Paul Mitchell создает небрежную текстуру на волосах и облегчает процесс укладки — отсюда и название: форму действительно можно придать любую. С помощью новинки можно подчеркнуть естественность (когда сил хватает только на сушку вниз головой), зафиксировать прическу, и все это — совершенно незаметно. Отдельный плюс — средство не содержит минеральных масел, парабенов и глютена.

Шейпер я наношу на влажные волосы и укладываю их на брашинг, подкручивая концы — укладка держится целый день, даже без дополнительных фиксирующих средств. Второй вариант применения — небрежные текстурные локоны, они же популярные каждым летом beach waves».

Цена: 1 680 руб.

Гранатовый восстанавливающий крем для рук, Weleda

Бренд был основан еще в 1921 году, но своим принципам не изменил и по сей день — косметика создается по самым высоким стандартам качества, природные ресурсы используются рационально, а растительные экстракты и эфирные масла в средствах творят с кожей чудеса.

Восстанавливающий крем для рук — как раз из таких: он укрепляет клетки кожи, делая ее гладкой и упругой и защищая от преждевременного старения. Гранатовое масло — известный антиоксидант — не только придает средству легкий сладкий аромат, но и обеспечивает лифтинг-эффект. Помимо него в составе найдете масло дерева ши, экстракты семян проса, корня иглицы и лепестков подсолнуха, — они борются с возникновением пигментных пятен, которые всегда предательски выдают возраст. А что узнать сколько лет вашей коже, пройдите наш специальный тест.

Шампунь для ослабленных и поврежденных волос «Интенсивное восстановление», Pantene Pro-V Мир может меняться до неузнаваемости, но шампуни Pantene по-прежнему превращают волосы в настоящий шелк. А недавно марка порадовала новой серией средств для окрашенных, тусклых и ослабленных волос — в коллекции четыре укрепляющих шампуня, один из которых укротит непослушные локоны и придаст роскошный блеск.

В минималистичном белом флаконе (знакомом нам с детства) густое средство молочного цвета — оно быстро превращается в пышную пену и очищает кожу головы от загрязнений и остатков стайлинга. Благодаря усовершенствованной формуле шампунь помогает удерживать влагу глубоко внутри волоса и питает даже самые сухие волосы. В отличие от своих увлажняющих «собратьев» шампунь не утяжеляет волосы — они получаются объемными, шелковистыми и мягкими.

Цена: 312 руб.

Кушон для губ и щек Lip & Cheek Cushion, Soda

Средства нового молодежного бренда Soda от блогера и художницы Лены Шейдлиной в прямом смысле слова скрасили бьюти-стенды в Л’Этуаль — в розовых soft-touch упаковках прячутся и серебристая подводка, и ягодные тинты для губ и щек, и тушь с оттенком клюквы. А необычный кушон протестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Персиковое облачко, которое хочет вас расцеловать в щеки и губы — вот мои первые ассоциации после знакомства с кушоном Soda. У средства полупрозрачный «влажный» финиш, который органично смотрится и на «яблочках» щек, и на губ — отличный вариант для летнего естественного макияжа (для максимально натурального эффекта советую наносить кончиками пальцев). Особенно здорово то, что в комплекте с каждым средством Soda идут миниатюрные наклейки. Ими можно украсить упаковку или приберечь для ноутбука или ежедневника. Полноценная красота — в деталях!»

Цена: 439 руб.

Парфюмерная вода Acqua di Gio Absolu, Giorgio Armani

Первый аромат Acqua di Gio вышел в 1995 году, и с тех пор линейка активно пополняется. Автором первых творений — мужского и женского парфюма — стал Альберто Морийяс, а в этом году он представил свою новую работу.

Новый мужской выпуск Absolu вызывает ассоциации с домом на берегу моря — шумом волн, песчинками на деревянной веранде и теплым соленым бризом. Виновниками таких образов стали морские ноты и пачули, делающие аромат очень мужественным и элегантным. Этот аккорд переплетается с бергамотом, розмарином, лавандой и геранью, а также ладанником и бобами тонка в базе — что не сможет не понравится мужчинам, наслаждающимся единением с природой. Они же оценят и янтарный флакон с крышкой из натурального ясеня, которые продолжают водно-древесную тематику новинки.

Цена: 5 440 руб.

Жидкая помада Plushies, оттенок Grape Jelly, Lime Crime

Lime Crime — признанный законодатель трендов — порадовал коллекцией помад, в которые невозможно не влюбиться. Во-первых, новинка вдохновлена плюшевыми мишками (один как раз красуется на крышечке), не сушит губы, имеет аппетитное название (кола, лавандовый мед, мармелад) и пахнет леденцами. Ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова попробовала помаду в оттенке Grape Jelly и вынесла свой вердикт:

«Матовая помада Plushies не только не сушит губы, но и ухаживает за ними благодаря экстракту розмарина и подсолнечника. В конфетный аромат и полупрозрачный бархатистый финиш влюбилась сразу — помада не полностью перекрывает пигмент губ, поэтому даже самые смелые и необычные оттенки выглядят натурально и гармонично. Средство застывает практически сразу после нанесения, но отлично поддается корректировке, если вы случайно вышли за контур — действительно не стягивает кожу губ и не подчеркивает шелушения».

Цена: 1 990 руб.