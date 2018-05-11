Идеальные smoky eyes и чувственные губы: как повторить образ 17-летней красотки Тилан Блондо с дорожки Каннского кинофестиваля

Прежде чем приступать к макияжу, стоит усвоить пару советов. Идеальные смоки требуют, во-первых, идеальной базы, во-вторых, — идеальной растушевки. Нанеси матирующий праймер — так лицо не будет предательски блестеть в течение дня. Далее используй небольшое количество корректора на проблемную зону и аккуратно растушуй. Консилер визуально маскирует несовершенства кожи и скрывает тёмные круги под глазами.

Придерживайся общего правила: нейтральный тон на все веко; темный — вдоль ресниц, в складку века и до середины нижнего; светлый — на внутренний уголок глаза; мерцающий — на середину верхнего века и на нижнее, от внутреннего уголка до середины. Завершающий штрих — подводка или карандаш по линии роста ресниц и тушь.

Нанеси густым слоем карандаш для глаз и хорошенько растушуй его аппликатором или кистью, вытягивая глаз в сторону внешнего уголка. На подвижное веко нанеси золотистые тени, как бы впечатывая их и «заглушая» агрессивный темный цвет. Макияж станет более выразительным, если в середину века добавить мерцающие тени зеленого оттенка. Чтобы скрыть контрастные переходы используй немного серого оттенка и не забудь хорошо растушевать. Теми же золотистыми тенями, которые наносила на подвижное веко, и проведи линию вдоль роста ресниц по нижнему веку.

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Фото:пресс-служба L'Oreal Paris