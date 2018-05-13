В сети обсуждают преображение экс-солистки «Тату» Юлии Волковой

В соцсетях обсуждают изменения во внешности экс-солистки некогда популярной группы «Тату» Юлии Волковой . На заре своей музыкальной карьеры девушка выглядела максимально естественно, но со временем ее внешность претерпела многочисленные изменения. Особенное внимание привлекали губы артистки, которые она увеличивала. Сейчас же они вернулись к своему изначальному размеру.

33-летняя певица Юлия Волкова явно не из тех звезд, которые предпочитают постоянство. Красавица часто меняет прически, длину и цвет волос, стиль в одежде. Но особенно часто «доставалось» ее лицу. Исполнительницу упрекают в злоупотреблении пластикой. Не секрет, что экс-солистка «Тату» увеличивала губы, делала татуаж бровей, инъекции красоты… Но на днях стало заметно, что облик селебрити вновь изменился.

Пользователи сети в восторге — на недавних фото губы Волковой выглядят естественно — они явно уменьшились в объеме. Особо пухлыми в начале певческой карьеры Юлии они и не были, но потом неожиданно для окружающих артистка продемонстрировала результат работы косметолога. Ранее многие не могли скрыть своего разочарования, а теперь хвалят ее за натуральность: «Губы сдула? Молодец». «Отличный результат, не стоит даже обсуждать!» «Так намного лучше!»

«Ура, стало красивее!» «Вот это преображение!» «Коли-не коли, результат не очень». Волкова долго и довольно успешно выступала в дуэте с другой «татушкой» Леной Катиной , а потом девушки начали строить сольные карьеры. У Юлии двое детей — сын и дочка, но отношения с их отцами она разорвала. Многие поклонники считали, что проблемы в личной жизни послужили поводом ее экспериментов с внешностью.

Юлия Волкова часто становится объектом для критики недоброжелателей. Они считают, что певица сильно постарела и постоянно сравнивают ее нынешнюю внешность с той, которой она обладала в юные годы.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!