В сети обсуждают преображение экс-солистки «Тату» Юлии Волковой 

В соцсетях обсуждают изменения во внешности экс-солистки некогда популярной группы «Тату» Юлии Волковой. На заре своей музыкальной карьеры девушка выглядела максимально естественно, но со временем ее внешность претерпела многочисленные изменения. Особенное внимание привлекали губы артистки, которые она увеличивала. Сейчас же они вернулись к своему изначальному размеру.
33-летняя певица Юлия Волкова явно не из тех звезд, которые предпочитают постоянство. Красавица часто меняет прически, длину и цвет волос, стиль в одежде. Но особенно часто «доставалось» ее лицу. Исполнительницу упрекают в злоупотреблении пластикой. Не секрет, что экс-солистка «Тату» увеличивала губы, делала татуаж бровей, инъекции красоты… Но на днях стало заметно, что облик селебрити вновь изменился.
Пользователи сети в восторге — на недавних фото губы Волковой выглядят естественно — они явно уменьшились в объеме. Особо пухлыми в начале певческой карьеры Юлии они и не были, но потом неожиданно для окружающих артистка продемонстрировала результат работы косметолога. Ранее многие не могли скрыть своего разочарования, а теперь хвалят ее за натуральность: «Губы сдула? Молодец». «Отличный результат, не стоит даже обсуждать!» «Так намного лучше!»
«Ура, стало красивее!» «Вот это преображение!» «Коли-не коли, результат не очень». Волкова долго и довольно успешно выступала в дуэте с другой «татушкой» Леной Катиной, а потом девушки начали строить сольные карьеры. У Юлии двое детей — сын и дочка, но отношения с их отцами она разорвала. Многие поклонники считали, что проблемы в личной жизни послужили поводом ее экспериментов с внешностью.
Юлия Волкова часто становится объектом для критики недоброжелателей. Они считают, что певица сильно постарела и постоянно сравнивают ее нынешнюю внешность с той, которой она обладала в юные годы.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!