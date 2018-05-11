Неоправданно дорогая косметика, стоит ли ее покупать?

Полмиллиона рублей за молодящий комплекс для лица. 40 тысяч за крем для декольте. Шампунь за 80 тысяч… Почему некоторые средства столько стоят и смогут ли они заменить полноценный салонный уход? Разбираемся вместе на примере конкретных продуктов.

Набор 24К Cleopatra Nano Regimen, Orogold, 505 000 рублей

Более полумиллиона рублей предлагают выложить за набор Клеопатры, которая славилась любовью использовать для поддержания своей красоты и молодости золото. В набор входит шелковый нанокрем, 12 листов-масок, которые изготовлены из 24-каратного золота, и 8 ампул наносыворотки. Комплекс обещает немыслимые чудеса, которые по своему эффекту могут сравняться разве что с молодильными яблочками или живой водой. Нанокрем содержит гиалуронат натрия, коллаген, ацетилгексапептид-8 и частички золота — все вместе ингредиенты возвращают коже молодость и сияние лучше, чем хирургическая подтяжка лица (ну, по крайней мере, так обещают), листы 24-каратного золота заряжают кожу жизненной энергией, уменьшают мимические морщины и озаряют сиянием, а сыворотка завершает уход и усиливает действие крема и маски. Что же, результат впечатляющий, но намного дешевле и действеннее будет «шлифануться» лазерным омоложением и всевозможными омолаживающими процедурами, которые на 90% гарантируют результат.

Набор 24К Cleopatra Nano Regimen, Orogold, 505 000 рублей

Сыворотка Pure Perfection 100 Liquid Surgery, Medical Beauty Research, 105 930 рублей

Данную сыворотку прозвали «жидким хирургом» за умелые манипуляции с кожей без помощи скальпеля. В ее составе интенсивные активные компоненты, которые питают, увлажняют, ухаживают, восстанавливают и поддерживают водный баланс, воздействуя на глубокие слои эпидермиса. Чудо-средство улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует клеточную регенерацию, повышает выработку коллагена и эластина, стимулирует кислородный обмен в клетках, что все вместе дарит коже сиюминутный результат: она заметно подтягивается, приобретает естественное сияние, свежесть молодости, привлекательность, разглаживаются как мимические, так и возрастные морщинки. Насчет мимических, может, оно и так, тем более что любой более-менее качественный антивозрастной крем способен на время справиться с этой задачей за счет хорошего увлажнения. Но вот разгладить выраженные возрастные морщины — это большой вопрос, если только в сыворотку не добавили ингредиенты, которые, проникая в глубокие слои кожи, не разбухают, натягивая ее изнутри. Так что лучше потратить 100 тысяч на что-нибудь более полезное.

Сыворотка Pure Perfection 100 Liquid Surgery, Medical Beauty Research, 105 930 рублей

Ночной эликсир с клеточным комплексом Platinum Rare, La Prairie, 77 500 рублей

По словам производителей, это средство самое сильнодействующее из когда-либо созданных в La Prairie! Почему перед косметологами стояла задача создать именно ночной эликсир? Просто это время суток самое лучшее для восстановления не только внутренних органов, но и кожи. Эликсир обладает выраженным антивозрастным действием, быстро разглаживает морщины, хорошо питает и увлажняет кожу, усиливает выработку коллагена и эластина, подтягивает контур, а также освежает цвет лица. Благодаря активным компонентам (аминокислоты, нуклеотиды, пептиды и растительные масла) эликсир действует именно на клеточном уровне, способствует укреплению иммунитета кожи, защищает ее от воздействия UV-лучей и свободных радикалов. Отзывы у средства довольно противоречивые: кто-то восхищается моментальным и видимым результатом, кого-то сыворотка абсолютно не впечатлила, тем более за такую цену. Если вы являетесь поклонником марки La Prairie и вам не жалко расстаться с такой внушительной суммой, можно испытать действие сего средства на себе.

Ночной эликсир с клеточным комплексом Platinum Rare, La Prairie, 77 500 рублей

Крем для бюста Revitalising Cellular Bust Cream-Gel, Cellcosmet & Cellmen, 43 350 рублей

Особенность косметики Cellcosmet & Cellmen в том, что она учитывает гормональный статус человека, его физиологический возраст и чувствительность. Для создания всех продуктов бренд использует активные стабилизированные биоинтегральные клетки, полученные с помощью биотехнологий, чем и объясняется высокая стоимость косметики и ее действенность. Что касается моделирующего крема, он обещает обеспечить интенсивный омолаживающий эффект, укрепить и регенерировать ткани молочных желез, повысить упругость, подтянуть кожу, улучшить вид, линии контура и форму груди, избавить от растяжек и даже добавить объема. Кроме того, за счет полезных компонентов (в состав входят экстракты сильнодействующих растений и водорослей, гидролизат кератина и соевых белков, актин, лизин) крем-гель считается отличной профилактикой различных заболеваний молочных желез. При регулярном использовании средства грудь должна стать упругой, приобрести естественную округлость, без помощи бюстгальтера хорошо держать форму и избавиться от растяжек. В последнее можно поверить ровно так же, как и в придание груди мягкости, гладкости и чуточку упругости, но вот то, что крем, как по волшебству, сделает грудь больше и уберет обвислость, — это сказка. Такое ни одному средству не по силам.

Крем для бюста Revitalising Cellular Bust Cream-Gel, Cellcosmet & Cellmen, 43 350 рублей

Набор коллагеновых масок для лица Regenerating Mask Treatment, Valmont, 42 770 рублей

Коллагеновый мукополисахаридный комплекс, в состав которого входит 100%-ный коллаген, который буквально на глазах подтягивает кожу, убирает обвислости и формирует четкий контур лица. Эти маски можно назвать своеобразным биологическим лифтингом в классическом его понимании. Уже после одного применения заметен впечатляющий результат: разглаживаются морщинки, восстанавливается эластичность, появляется красивое сияние, улучшается структура кожи и цвет лица. Маски даже отечность снимают, и все благодаря «секретному компоненту» — воде из ледяных источников. Производители обещают долгоиграющий эффект при использовании средства хотя бы 1 раз в неделю. На деле же после использования маски кожа действительно преображается, но вот насчет длительности результата — большой вопрос. У многих на следующий день такого чудесного преображения кожа вновь потеряла «товарный вид», великолепный эффект сошел практически на нет. Поэтому для действительно выраженного результата придется использовать маски каждый день, ну или хотя бы через день, а если учесть, что за набор из 5 масок придется выложить почти 43 тысячи, дешевле будет взять «Набор Клеопатры».

Набор коллагеновых масок для лица Regenerating Mask Treatment, Valmont, 42 770 рублей

Бальзам-эликсир для глобального восстановления кожи вокруг глаз Absolue L'extrait Yeux, Lancome, 29 000 рублей

Шикарная стильная баночка в черном стекле с отделением для спатулы, два миллиона стволовых клеток фирменной розы Lancome (ее, между прочим, выбрали из двадцати тысяч «товарок», скрестив садовую нежную и дикую устойчивую розу, благодаря чему получился уникальный цветок, не теряющий своей свежести около 10 дней). Как раз эти клетки и возвращают коже глаз былую молодость, моментально запуская процесс самовосстановления, регенерации и усиленной выработки коллагена и эластина. С помощью специальной спатулы можно добиться еще большего эффекта за счет массажа. Крем прошел все клинические испытания, которые доказали его эффективность: при использовании средства в течение 11 недель были достигнуты заметные изменения кожи, значительно уменьшилось количество морщин в области глаз, восстановилось общее состояние кожи, к ней вернулись былое сияние, эластичность и молодость. Просто магия в одной баночке, помогающая за считаные минуты глобально восстановить кожу, подготовиться к важному мероприятию или просто привести себя в порядок после бессонной ночи.

Лосьон для лица Skin Caviar Luxe Essence-in-Lotion, La Prairie, 16 910 рублей

Концентрированный лосьон с экстрактом икры (как и большая часть продуктов бренда La Prairie) обладает легким ароматом, шелковистой консистенцией, благодаря чему наносить средство на кожу одно удовольствие. Данный продукт производители советуют использовать перед нанесением макияжа, чтобы подготовить лицо, и после завершения умывания, как конечный штрих. Обещает лосьон невиданные чудеса: используя его каждый день, вы заметите, как кожа будет преображаться и в конечном итоге станет как у младенца — нежной, упругой, чистой, ровной, гладкой, шелковистой… Все высыпания сойдут на нет, поры очистятся, работа сальных желез наладится. Идеальное средство! Но ни один лосьон, каким бы концентрированным, икорным и суперпитательным он ни был, не сможет избавить от всех несовершенств кожи, если проблема лежит внутри, а не на поверхности. Так что тратить почти 17 тысяч на мифический результат не стоит — можно вполне себе обойтись просто хорошей мицеллярной водой в 10 раз дешевле, которая также будет насыщать кожу влагой и придаст ей сияние.

Лосьон для лица Skin Caviar Luxe Essence-in-Lotion, La Prairie, 16 910 рублей

Крем для загара в солярии Cypher Platinum Bronzer Step 1, California Tan, 9 600 рублей

California Tan — вечная классика. Эта косметика для загара в солярии используется многие годы, и нареканий у нее практически нет. Cypher Platinum Bronzer Step 1 был создан специально для людей со светлой кожей, склонной к обгоранию и покраснению, которые все-таки хотят получить идеальный шоколадный загар. Этот крем, как обещает фирма, имитирует естественные кожные процессы во время загорания для значительного увеличения выработки меланина путем оптимизации в коже протеиновых реакций, благодаря чему кожа постепенно «меняет свой клеточный состав» и равномерно приобретает коричневый оттенок. Кроме того, средство борется с фотостарением кожи, защищает ее от ультрафиолета, улучшает микроциркуляцию крови и обменные процессы в коже, подтягивает ее, разглаживает морщинки, борется с вялостью и обезвоживанием. Запах приятный цитрусовый, консистенция плотная, несмотря на это, крем впитывается быстро, не оставляет жирных следов и разводов. Если судить по отзывам, средство действительно работает и обеспечивает белокожих темным загаром, причем чуть ли не за один поход в солярий. Другой вопрос, действительно ли бьюти-продукт так хорошо защищает кожу от свободных радикалов и фотостарения и не проснутся ли эти люди в один прекрасный день с морщинами и многочисленными родинками. В любом случае можно найти хороший крем для солярия, который пусть и не моментально, но за короткий срок подарит красивый равномерный оттенок загара за меньшие деньги.

Крем для загара в солярии Cypher Platinum Bronzer Step 1, California Tan, 9 600 рублей

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