Хна vs краска: что лучше выбрать для окрашивания бровей 

В чем отличие хны от краски? Хну лучше выбирать, если твоя цель — яркие брови, ведь она прокрашивает кожу и дает более четкий контур. Мастер может даже поменять или визуально поправить форму бровей. Хна держится на коже дольше и дает столь желанную яркость, поэтому общий вид аккуратных бровей будет радовать тебя не одну неделю. Для достижения максимально естественного образа без эффекта графичных бровей отдавай предпочтение краске неяркого оттенка. Очень важно выбрать идеальный цвет, который будет сочетаться с твоими волосами. Не стоит отходить от натуральной формы. Избегай прямых и острых линий при построении контура, и твои бровки будут выглядеть максимально естественно. Прежде чем идти в салон, запомни: ни в коем случае нельзя наносить любое средство на поврежденную кожу, с воспалениями или выраженными шелушениями, это может только усугубить ситуацию. Что будет, если пользоваться красителями постоянно? Хна, скорее всего, не сможет повлиять на состояние бровей даже при длительном использовании. Если разбираться, как окрашивание хной влияет на волосы, то обычно они становятся жесткими и пористыми. Но волоски на бровях от природы и так более жесткие, поэтому ты вряд ли заметишь разницу даже после долгого периода постоянного окрашивания. И хна, и краска — безопасные красители, из-за небольшого времени выдержки средства на коже пагубное воздействие сведено к минимуму. По сравнению со всей той химией, с которой соприкасается наша кожа ежедневно, окрашивание бровей лишь безобидная детская шалость. Уход за окрашенными бровями Окрашивание — это не татуаж, поэтому специальный уход для поддержания результата едва ли необходим. Краска в первую очередь исчезает при контакте с водой, и тебе либо придется умываться максимально аккуратно, стараясь не задеть брови, либо просто обновлять окрашивание чаще. Мы выступаем за второй вариант, ведь тщательное очищение кожи всегда должно быть в приоритете. Хна окрашивает поверхностные чешуйки кожи, поэтому твоя задача — предотвратить их отшелушивание. Поддерживать хорошую увлажненность тебе помогут различные растительные масла: касторовое, кокосовое, репейное и другие. Мы советуем смазывать ими брови перед ежедневным умыванием. Так ты убережешь хну от вымывания. В макияже используй бесцветный гель для бровей, чтобы волоски лежали аккуратно и не выбивались за прорисованный контур. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Instagram, Shutterstock