Шоколадная кожа и огромные импланты: немка изуродовала себя пластикой, чтобы превратиться в африканку

Девушка родилась на свет настоящей стереотипной немкой: худощавой, со светлыми волосами и компактной грудью. Потом Мартина решила усовершенствовать свою внешность с помощью невероятных грудных имплантов 19 размера, а год назад поняла, что в душе она африканка.

Девушка регулярно делает себе и своему супругу инъекции средства меланотан, провоцирующего потемнение кожи, а также утверждает, что после инъекций ее волосы сами поменяли цвет и начали виться. Потемнев до устраивающего ее оттенка, она отправилась в путешествие в Африку и первым делом побывала в Кении.

— описывает свой опыт Мартина.

В Африке Мартину Биг принимают доброжелательно, однако в ее Facebook сыплются многочисленные осуждающие комментарии от тех, кому темная кожа досталась от рождения. Надо ней смеются и называют ее внешность результатом перебора с автозагаром. А ты бы заподозрила подвох, если бы не знала, что Мартина родилась блондинкой?

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Фото:Facebook