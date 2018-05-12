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Шоколадная кожа и огромные импланты: немка изуродовала себя пластикой, чтобы превратиться в африканку
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Шоколадная кожа и огромные импланты: немка изуродовала себя пластикой, чтобы превратиться в африканку 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Девушка родилась на свет настоящей стереотипной немкой: худощавой, со светлыми волосами и компактной грудью. Потом Мартина решила усовершенствовать свою внешность с помощью невероятных грудных имплантов 19 размера, а год назад поняла, что в душе она африканка.
Девушка регулярно делает себе и своему супругу инъекции средства меланотан, провоцирующего потемнение кожи, а также утверждает, что после инъекций ее волосы сами поменяли цвет и начали виться. Потемнев до устраивающего ее оттенка, она отправилась в путешествие в Африку и первым делом побывала в Кении.
— описывает свой опыт Мартина.
В Африке Мартину Биг принимают доброжелательно, однако в ее Facebook сыплются многочисленные осуждающие комментарии от тех, кому темная кожа досталась от рождения. Надо ней смеются и называют ее внешность результатом перебора с автозагаром. А ты бы заподозрила подвох, если бы не знала, что Мартина родилась блондинкой?
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Фото:Facebook
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