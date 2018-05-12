Цветные лайнеры и другие бьюти-новинки

Обновленная линия Hydra Sparkling, Givenchy

Линия средств Hydra Sparkling, созданная в 2009 году, пополнилась тремя новыми средствами для увлажнения кожи с запатентованным комплексом Sparkling Water Complex: увлажняющая сыворотка с гелевой текстурой насыщает кожу кислородом, за счет чего она наполняется сиянием, крем-желе мгновенно тает на коже, оставляя ощущение бархатистости и освежающий лосьон с гиалуроновой кислотой, который напоминает газированную воду. Все продукты подойдут для всех типов кожи.

Туалетная вода Mon Paris, YSL Beauté

Новая версия аромата стала еще чувственней. В основе парфюмерной композиции бергамот, малина и черная смородина, дополненные нотами белого жасмина, туберозы и белого пиона. Завершает букет аккорды цветков апельсина, пачули, белого мускуса и амбры.

Парные ароматы Aqua Kenzo

Aqua Kenzo — это два аромата. Для нее — фруктов-цветочная композиция с мандарином, черной смородиной, малиной, магнолией и амброксаном в мятном флаконе. Для него — микс древесных и зеленых свежих нот: розовый перец, орешник, кедр, сандал в кобальтово-синем. Вместе они — идеальные спутники на лето.

Цветные лайнеры Diorshow On Stage Liners, туши Diorshow Pump’N’Volume, Dior

В аккурат к лету, когда душа требует экспериментов с макияжем, Dior выпустили сразу несколько цветных новинок: простые в использовании лайнеры Diorshow On Stage Lines, стойкие маркеры с тонким фетровым аппликатором в 14 (!) оттенках, среди которых красный, желтый, розовый, синий, и тушь для объема ресниц Pump’N’Volume в скромных 4 оттенках.

Новый бренд Spatouch

Для тех, кто хочет устраивать пса-процедуры у себя в ванной на регулярной основе, обязательно должны познакомиться со средствами отечественной марки Spatouch. Линия для душа "Тропический дождь" порадует ароматным гелем для душа, шампунем и кондиционером с маслами манго и персика.

Питательные кремы для тела пахнут не менее достойно: "Шелковый путь" с восточными нотами обладает детокс-эффектом, а "Райское наслаждение" с ароматом сливочного кокоса глубоко увлажняет кожу.