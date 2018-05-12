Как выбрать духи в 20, 30, 40, 50 лет

СодержаниеПарфюмерия и возраст«Возрастные» ароматы, или какие духи пахнут нафталиномКак выбирать духи с учетом возраста20 лет — девичьи ароматы30 лет — парфюмы для молодой леди40 лет — ароматы роскоши и элегантности50 лет — зрелая красота

При выборе парфюма мы учитываем много факторов. Это не просто банальное «нравится — не нравится», но и то, насколько комфортно нам с этим запахом, насколько гармонично он сочетается с нашим образом, подходит ли он для обстоятельств, в которых мы будем его носить. А насколько связаны духи и возраст? Как выбирать парфюм в 20, 30, 40, 50 лет? Есть ли какие-то критерии, по которым аромат можно отнести к той или иной возрастной группе?

Парфюмерия и возраст

В парфюмерии, как и любой другой науке, есть свои правила, законы, характеристики. Существуют разные характеристики парфюмов: дневной или вечерний, легкий или тяжелый, моноаромат или сложный; их разделяют на группы — восточные, альдегидные, шипровые и т.д. Входит ли в эти характеристики возраст?

На самом деле возраст — весьма условная характеристика при выборе аромата, которая уже не считается главным критерием выбора. Если раньше правила диктовали, что женщина должна быть верной одному аромату, то сегодня она может составлять целый парфюмерный гардероб.

Факт!

Статистика парфюмерных Домов утверждает, что современная женщина имеет не менее пяти флаконов различных ароматов.

Более того, даже деление парфюмов на мужские и женские стало условным: ароматы с нотами кожи, которые раньше относили только к мужской парфюмерии, сегодня широко представлены и в женской; солирующие цветочные ноты, а также моноароматы цветов и сладостей считаются и мужскими, и женскими.

Таким образом, строгого деления по возрастным критериям нет. Условно считается, что юным девушкам больше подходят легкие ароматы, а элегантные дамы могут позволить себе дорогую классику, тяжелые восточные композиции и альдегиды. Однако в наше время отношение к возрасту изменилось. На молодых девушках, которые строят карьеру и предпочитают элегантный стиль одежды, гармонично смотрится классика; женщины после 50 лет, ведущие активный образ жизни, могут носить бодрящую и легкую «акватику», и это не будет вызывать диссонанса.

Это интересно!

Ученые из чикагского Института вкусов и запахов попытались выяснить, какие запахи обладают омолаживающим эффектом. Для этого отобрали ряд ароматов и нанесли их на кожу женщин, после чего предложили мужчинам определить их возраст. В результате исследований оказалось, что запах цитрусовых, а особенно грейпфрута, обладает самым сильным эффектом: женщины с таким запахом казались мужчинам на 6 лет моложе, чем они есть.

«Возрастные» ароматы, или какие духи пахнут нафталином

В адрес некоторых духов, особенно это относится к классике, а также ароматам, популярным в советскую эпоху, парфюмам, имеющим винтажное настроение, можно услышать обидный эпитет «бабушкин» или «нафталинный». Есть ли на самом деле такие «возрастные» духи?

Уникальная особенность парфюмерии заключается в том, что запахи способны вернуть в прошлое, они навивают трепетные воспоминания о молодости. Поэтому не удивительно, что люди зрелого возраста нередко возвращаются к тем духам, которые они носили в молодые годы. Молодые же девушки зачастую называют такие духи «нафталинными», поскольку они ассоциируются у них со старшим поколением. Но такой пренебрежительный эпитет совершенно несправедлив для этих парфюмерных композиций, поскольку нет определенных групп и нот ароматов, которые могут сделать парфюм «бабушкиным».

Стоит упомянуть и о так называемой «химии кожи» — на одной коже роскошная селективная композиция может раскрыться во всей своей красоте, на другой — тем самым нафталином. Таким образом, нельзя говорить о «возрастных» ароматах, поскольку в парфюмерии все очень индивидуально.

Факт!

Каждый человек обладает уникальным восприятием запахов: в мире нет людей, которые воспринимали бы ароматы абсолютно одинаково. Более того, у каждого человека есть ароматические зоны нечувствительности, поэтому те или иные запахи человек просто не распознает. Именно поэтому один и тот же парфюм для двух людей может иметь совершенно разное звучание.

Как выбирать духи с учетом возраста

Однако определенные нюансы все же есть, и их не следует отбрасывать при выборе парфюма. Если провести ассоциации с одеждой, то для юности простительно и некоторое отсутствие вкуса, и выбор чрезмерно броских и порой вызывающих нарядов, которыми барышни пытаются произвести впечатление и выделиться. С возрастом же гардероб женщины становится более продуманным, элегантным; она умеет одеваться и знает, что ей идет, более придирчиво подходит к выбору тканей, фасонов.

То же самое и с парфюмерией. Юные девушки обычно предпочитают массовые и разрекламированные ароматы, они преимущественно выбирают не концентрацию «духи», а недорогие ароматы-дезодоранты. С возрастом в образе женщины появляется элегантность, она выбирает духи более утонченные, с «дорогим» и необычным звучанием. Если молодая девушка может себе позволить пахнуть конфетами и жвачками, то на женщине это уже звучит негармонично.

Есть и обратная сторона. Например, тяжелые амбровые духи будут вызывать диссонанс с образом юной шестнадцатилетней девушки.

Таким образом, в контексте возраста подразумеваются не столько года, сколько вкус и чувство меры, и именно этим нужно руководство при выборе аромата.

20 лет — девичьи ароматы

Легкие девичьи ароматы можно найти в гурманской парфюмерии: это ароматы с запахом конфет, жвачек, сладостей. Также это популярные композиции от голливудских звезд, рассчитанные на молодую аудиторию: это практически все парфюмерные творения для тинейджеров от Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Селены Гомез. Ароматы для юных девушек не должны быть сложными. Юности больше подходят легкие и незатейливые фруктовые, сладкие фруктовые, фруктово-цветочные композиции. Также энергичным и бойким молодым девушкам можно выбирать из свежих унисекс и акватических композиций.

Не все девушки этого возраста любят носить что-то массовое и популярное. Любительницы экспериментов могут обратить внимание на нишевые композиции.

Ocean Lounge Escada

— цветочно-фруктовый сладкий парфюм;

— клубника и груша в верхних нотах;

— жасмин, фиалка и мимоза в базовых аккордах.

Nina Nina Ricci

— цветочно-фруктовый сладкий аромат;

— лимон и лайм в верхних нотах;

— яблоко, пион и пралине в средних нотах.

30 лет — парфюмы для молодой леди

Для девушки от 30 лет уже неуместны плоские, простенькие ароматы из масс-маркета. Обращайте внимание на более сложные и интересные композиции, у которых есть свой характер. Аромат должен подчеркивать элегантность и женственность образа.

Выбор аромата определяется вкусом, который уже появляется в этом возрасте. Так, это могут быть дневные прохладные и акватические композиции, шипры, легкие цветочные и свежие зеленые парфюмы. Для вечера можно выбирать концентрацию «духи» с выразительным шлейфом. Пирамиду может составлять роза и тубероза, пачули, жасмин, ноты животного происхождения, иланг-иланг, ваниль, инжир, бергамот. Молодым леди хорошо подходят пленительные белоцветные ароматы.

Eden Cacharel

— цветочный аромат;

— содержит ноты белых цветов и водяной лилии;

— сладкая композиция.

Aqua Allegoria Pera Granita Guerlain

— цветочно-фруктовый парфюм;

— раскрывается грейпфрутом, лимоном и бергамотом;

— в средних нотах апельсиновый цвет, груша и гедион.

40 лет — ароматы роскоши и элегантности

Женщина, перешагнувшая этот возрастной рубеж, обладает хорошим вкусом, точно знает, что она хочет, может позволить себе дорогие, сложные селективные парфюмы. Для зрелой ухоженной дамы идеально подходят богатые по своему звучанию восточные композиции, роскошные альдегиды, маслянистые сладкие духи с туберозой, терпкие и горьковатые древесные ароматы, шипровые духи. Можно смело выбирать парфюмы с чувственным, длинным шлейфом.

Omnia Indian Garnet Bvlgari

— восточно-цветочный парфюм;

— экзотический аромат Индии;

— раскрывается мандарином и апельсином.

Femme Hugo Boss

— цветочный фруктовый парфюм;

— содержит ноты белых цветов;

— легкий шлейф.

50 лет — зрелая красота

Зрелым женщинам лучше уходить от легкомысленного звучания излишне сладких ароматов (сахарных, карамельных, конфетных, фруктовых). Парфюмеры советуют в элегантном возрасте исключить парфюмы с нотами животного происхождения, например, мускус, поскольку они могут исказить свое звучание.

Зрелую красоту идеально подчеркивают богатые цветочные композиции, шипры и альдегиды. В этом возрасте можно экспериментировать с нишевыми ароматами — необычными, нетривиальными, сложными по своему звучанию. С осторожностью выбирайте насыщенные композиции — они могут начать «душить», а также с откровенными и яркими шлейфами. Из унисекс ароматов лучше не выбирать композиции с лидирующими мужскими нотами, например, мхом, ветивером, деревом.

В элегантном возрасте можно себе позволить статусные нишевые ароматы.

В возрасте от 60 лет и более лучше уходить от тяжелой классики, востока и тяжелых шипров. Более гармонично звучат легкие и свежие ароматы, которые подчеркивают моложавость.

J`adore Christian Dior

— цветочный фруктовый водянистый;

— содержит ноты белых цветов;

— насыщенный запах.

5th Avenue Elizabeth Arden

— цветочный парфюм;

— сладкий пудровый;

— содержит ноты ландыши и сирени.

Комментарий экспертаДара Куинлан, эксперт по оценке ароматов

Возраст — не что иное, как цифры, но по мере того, как женщина становится старше, ее вкус развивается, меняется стиль, в том числе и парфюмы. Выбор новых запахов скорее говорит об изменении взглядов женщины, ее душевного состояния, чем о ее возрасте. Магия запахов заключается в том, что наши симпатии и антипатии субъективны, они обусловлены нашей эмоциональной, а не рациональной составляющей. Поэтому с возрастом по мере накопления впечатлений, эмоций, жизненных переживаний, воспоминаний мы начинаем выбирать другие ароматы.

Например, в 20 лет, когда девушка только входит во взрослую жизнь, она выбирает легкие и солнечные ароматы. 30 лет — это восхождение по карьерной лестнице, заботы о семье, поэтому в этот период нужнее запахи, которые будут помогать женщине двигаться вперед, например, энергичные зеленые ноты, яркие цветочные.

В 40 лет можно выбирать ароматы яркие и необычные, одновременно современные и элегантные, как и женщина этого возраста. После 50 лет женщина уже может позволить себе отойти от стереотипов и начать экспериментировать с нишевыми ароматами.

Пройдите тестКакое впечатление ты производишь на окружающих?Пройдите этот тест, чтобы понять причину проблем в общении с окружающими Вас людьми