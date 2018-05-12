5 кистей для макияжа, которые вам нужны

Двусторонняя кисточка для консилера, которую удобно носить с собой, дуофибра для любых средств, идеальный бьюти-инструмент для скульптурирования и другие кисти для безупречного макияжа из косметички редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Не представляю, как десять лет назад справлялась только подушечками пальцев и аппликаторами, идущими в комплекте с тенями, — сейчас макияж без кистей практикую только в критических ситуациях, поэтому коллекция вспомогательных инструментов постоянно пополняется. Из плюсов: чем больше кистей вы используете в макияже, тем реже их нужно мыть. Из минусов: размеры отпускной косметички в разы увеличиваются — хотя, когда речь заходит о безупречном макияже в любых условиях, это не кажется проблемой.

В моем арсенале около 30 кистей, но в каждой из них я прежде всего ценю универсальность — поэтому каждый день обхожусь в среднем пятью-шестью любимцами. Если вы только постигаете искусство макияжа или просто находитесь в поиске идеальных кисточек, советую определиться с их назначением: на каждый день вам потребуется по одной кисти для тона, пудры, румян или бронзера, теней и бровей (хотя в последнем случае часто выручают карандаши со встроенными аппликаторами). Рассказываю, какие кисти заняли почетное место в моей косметичке.

Двусторонняя складная кисть для корректора Pinceau Duo Correcteur Rétractable, Chanel

Из всех кисточек в моей коллекции эта — самая любимая, потому что при желании с ее помощью можно нанести любое средство: от пудры (за неимением кисточки побольше) до жидкой матовой помады. С одной стороны «волшебной палочки» плоская кисть для нанесения консилера, а с другой — ее пушистая версия для идеальной растушевки.

Международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика советует круглым наконечником растушевывать корректор на веках, чтобы получить равномерную базу под тени. Я предпочитаю использовать кисть в том числе и в самой проблемной для многих зоне — на «крыльях» носа. Если вас беспокоят покраснения, наберите немного зеленого корректора плоской кистью и растушуйте. Пушистой кисточкой нанесите плотный консилер — используйте круговые движения и растушевывайте до исчезновения границ. Очень часто после такого приема необходимость в тональной основе отпадает — использую легкий полупрозрачный BB-крем (лучшие — в нашей подборке).

Цена: 3 670 руб.

Кисть для пудры Powder Brush, Real Techniques

Бренд, основанный сестрами Николь и Самантой Чепмен, соответствует всем этическим нормам и не тестирует средства на животных. А значит, все кисти для макияжа выполнены из искусственного ворса, но на качестве это не сказывается — их делают из специальных таклоновых волокон, которые максимально приближены к натуральным, при этом долго сохраняют свой первозданный вид и отлично очищаются (для кисти, которую используешь каждый день на лице это особенно важно).

Пушистая кисть для пудры внушительных размеров позволяет нанести средство парой размашистых движений. Использую ее и для рассыпчатой пудры, фиксирующей макияж, и для спрессованных плотных средств, а если вас беспокоит блестящая Т-зона, нанесите пудру вбивающими движениями — кожа будет матовой весь день.

Цена: 895 руб.

Кисть для растушевки теней Crease Brush №73, Sephora

Если с тенями и их растушевкой вы все еще на «вы», советую ограничиться плоской кисточкой — такой, как заостренная плотная кисть для макияжа №21 от Dior. Она поможет аккуратно распределить тени по веку и избежать осыпания. А для растушевки я выбираю куполообразный шедевр от Sephora — форма позволяет безупречно смешивать оттенки на веке, прорисовывать складку века и набирать ровно столько теней, сколько нужно.

Для удобства ворс сужается к концу, благодаря чему кисточкой можно растушевать тени даже на нижнем веке, а круговыми движениями можно и смягчить легкую стрелку, и создать эффект омбре. А узнать, как сделать легкие smoky eyes, вы сможете здесь.

Цена: 790 руб.

Кисть 187SH Duo Fibre Face, M. A. C Кисть-дуофибра с ворсом разной длины — незаменимая составляющая моей косметички. Дело в том, что она подходит для абсолютно любых текстур — кремовых, пудровых и даже жидких. Благодаря такой универсальности с помощью этой кисточки можно нанести и кремовые румяна, и хайлайтер, и тональный крем.

У 185-ой кисти для макияжа от M. A. C удобная укороченная ручка — смело берите в руку и растушевывайте косметику. Ворс округлой формы помогает нанести средства тончайшим слоем, а тот факт, что кисть изготовлена из синтетических волокон в целом облегчает жизнь — частого мытья она не боится. Лично мне больше всего нравится наносить ею кремовые средства — например, румяна и хайлайтеры. Набираю немного пигмента и круговыми движениями растушевываю на коже: с помощью мягких ворсинок можно варьировать степень покрытия — от ультра легкого до плотного. Понравится кисть для макияжа и тем, кто красится «на бегу» — тональный крем можно нанести за пару минут и сэкономить при этом средство. Синтетический ворс не «забирает» большую часть тона, как его натуральный «брат».

Цена: 3 250 руб.

Кисть BELKA B2, Annbeauty

Кисти для макияжа из натурального ворса белки от визажиста Анны Карташовой есть в кейсе почти у каждого визажиста. Создавая свой бренд, Анна следовала главным правилам: идеальная кисть не должна царапать кожу, ворс не должен вылезать, а растушевка должна получаться качественно и быстро. К тому же натуральные кисточки нужны для нанесения сухих средств — ворсинки предотвратят осыпание частичек во время макияжа.

Кисточка для контуринга B2 всем параметрам соответствует — мягкий ворс пружинит в руках, не оставляет предательских волосков на лице во время макияжа и идеально растушевывает и пудровые, и кремовые текстуры. Использую ее для прорисовки скул, носа и подбородка — скошенная форма удобно «ложится» в эти зоны и создает естественную тень. Ворс из голубой и серой белки понравится обладательницам чувствительной кожи, но помните, что уход за ней должен быть щадящим: очищайте ее специальным средством для натуральных кистей или пенкой для умывания, подходящей чувствительной коже. Следите за тем, чтобы влага не попала внутрь обжимного кольца — это может растворить клей, скрепляющий ручку и ворс. Цена: 3 700 руб.