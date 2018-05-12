Массаж лица по-корейски: обмани природу и оставайся молодой!

Косметолог и основатель собственной косметической марки, кореянка Алисия Йун разработала особую технику массажа лица, которая позволяет сохранять кожу упругой и плотной, тренирует мышцы лица и не дает гравитации портить нам жизнь.

«Первое правило массажа лица — ни в коем случае не делать его на сухую кожу. Необходимо удалить макияж, если он был, протереть кожу тоником и нанести специальный крем для массажа лица или же косметическое масло. Это нужно для того, чтобы пальцы немного скользили по коже, но не растягивали и не травмировали ее. 1. Массаж лимфоузлов

Начать массаж надо с разгона лимфатической жидкости. Нащупайте за ушами, близко к челюстному суставу, лимфоузлы и нежно, максимально нежно массируйте их круговыми движениями. Так как рядом находится слюнная железа, вы можете ощутить легкое жжение и обильное выделение слюны, это нормально. Продолжайте в течение минуты. 2. Массаж V-линии

Согнув указательные и средние пальцы обеих рук, проводите ими по овалу лица, как бы рисуя букву V. Это стимулирует кровоток и улучшает тургор кожи. Повторите 15 раз, меняя интенсивность нажатия от совсем легкой до весьма интенсивной. 3. Массаж шеи Кончиками пальцев разглаживайте шею от линии челюсти к плечам. Повторите 20 раз, интенсивность нажатия — средняя. 4. Массаж подбородка

Пощипывающими движениями пробегитесь от центра подбородка к мочкам уха и разглаживающими движениями опустите руки по шее вниз. Повторите 15 раз. 5. Массаж щек Подушечками пальцев несколько раз нажмите на области «мешка под глазом», то есть на том месте, где у вас обычно формируются отеки. Затем сожмите ладони в кулаки и совершайте интенсивные надавливающие движения на яблочки щек. Тыльной частью кулака подавите на центральную часть лба и глазницу, завершите пальцевым прижатием висков. Повторите цикл 5 раз. 6. Массаж лба Сожмите руку в кулак и помассируйте кожу лба слева направо и справа налево костяшками пальцев. Затем повторите движение, касаясь кожи кончиками пальцев, как бы разглаживая ее. Завершите «умывающим» движением сверху вниз. Повторите 5 раз. 7. Массаж середины щек Большими пальцами со средней интенсивностью нажатия скользите от краев ноздрей к вискам. Завершите разглаживающим движением сверху вниз. Повторите 15 раз.