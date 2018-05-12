Какую косметику покупают блогеры?

Думаешь, бьюти-блогеры только получают косметику на тестирование и пишут нечестные отзывы? А вот и нет! Мы нашли тех, кто действительно любит свое дело и с удовольствием покупает разные средства. Какие именно? Рассказываем!

Юлия Петкевич-Сочнова (17 000 подписчиков)

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Если бьюти-блогер не покупает косметику, то это плохой бьюти-блогер. Страсть к новинкам, особенно к тем, которые у нас не продаются, у блогера в крови! Люблю находить нечто особенное.

1. Моя Мекка иностранного бьюти-шопинга — американская сеть Sephora! В этом магазине душа поет. В последний раз я заказывала палетку теней Huda Beauty Desert Sand, в которой можно найти нюдовые, красно-розовые, фиолетовые оттенки, а также несколько дуохромов, т.е. все тренды в одном месте! По качеству она оказалась на четверку с плюсом — большинство теней просто замечательные, но не без аутсайдеров. А жаль, за такую цену (65 $ — ок. 4070 р.) ожидала я большего.

2. Еще одна палетка теней, которую я недавно приобрела, — знаменитая Lime Crime Venus 2, и это настоящий восторг! Качество не просто на высоте, а шикарное: пигментация, мягкость и послушность утрут нос всему люксу. А красота оттенков? Тут даже не нужны слова! Стоит около 3500 р.

3. Рассказывая о тенях, не могу не упомянуть бюджетные Colour Pop — один рефил (сменный блок) сухих теней или баночка кремовых стоит около 5 $ (ок. 300 р.), и за эти деньги они перевернут твое представление о балансе цены и качества. Они просто волшебные! В последний раз я взяла десять дуохромов и составила свою трендовую голографическую палитру. Продаются они на официальном сайте, и с недавних пор есть доставка в Россию.

4. Уже по традиции я покупаю лимитированные версии Guerlain Meteorites. Сейчас в моей коллекции уже больше 15 банок — пора бы и остановиться, но ноги сами несут меня в магазин, как только я узнаю, что там появилась новинка! (Средняя цена — 3000 р.)

5. Сплю и вижу, когда же марка Hourglass будет доступна и у нас, ведь все пудровые средства у них просто бомба! Я уже три года подряд покупаю их рождественскую палетку Hourglass Ambient Lighting Edit Palette (80 $ — ок. 5000 р.), в которой сразу несколько секторов: какие-то средства для нее они берут из постоянной коллекции, а некоторые оттенки создают специально.

Василиса Какорина (14 000 подписчиков)

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Я обожаю тестировать новинки, изучать иностранные коллекции и не могу пройти мимо красивых лимитированных изданий. Наверное, поэтому сейчас в моей коллекции насчитывается уже 240 помад (а может, даже больше — пора пересчитать)!

1. Буквально на днях я забегала в ЦУМ , в бутик Guerlain, за футляром для новой помады Guerlain rouge G (1280 р.). Мой выбор пал на мрамор, хотя сложно было себя сдержать и не скупить сразу все.

2. У меня есть любимый оттенок помады, про которую у меня все спрашивают: «А что это за бренд? А где такую купить?» Рассказываю. Это M. A. C, Viva Glam 2 (1480 р.) — с этим оттенком я не расстаюсь уже шесть лет, наверное, это настоящая бьюти-любовь с первого прикосновения.

3. Обожаю кушон Yves Saint Laurent Le Cushion Encre De Peau. Беру его в «Рив Гош», по золотой карте он мне обходится в 3866 р. Он идеально подходит для сухой кожи, вот только жаль, что слишком быстро заканчивается. У меня уже в ход идет третий флакон за год!

4. Для волос я чаще всего беру мист Oribe, Foundation Mist в магазине Authentica.love (1710 р.) — это универсальное средство, которое я использую в любое время года. Просто наношу перед укладкой и получаю идеально гладкие волосы!

5. Не могу представить свою косметичку без праймера M. A. C, pre+prime 24 hours extend eye base (покупаю его в фирменных магазинах бренда за 1950 р.). Он обеспечивает идеальную стойкость макияжа (проверено — мейк будет с тобой 12–16 часов), не сушит кожу, и я его наношу, кстати, не только на глаза под тени, но даже на губы под помаду — вот такой лайфхак!

Юлия simply4joy (22 000 подписчиков)

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Свой блог о косметике я веду с 2012 года, но, признаюсь, сотрудничаю с очень ограниченным числом брендов, поскольку привыкла покупать средства сама — так и отзывы получаются более правдоподобными и честными. А еще люблю быть первой — это же круто, когда ты можешь рассказать своим читателям про новинки, которые появятся в продаже в России чуть позже, чтобы у них сложилось нужное мнение и возникло или не возникло желание купить тот или иной продукт. Кстати, обычно я покупаю косметику во время путешествий, заказываю в западных онлайн-магазинах и на iHerb. В среднем трачу 15–20 тыс. р. в месяц (и это без ароматов).

1. Гель для умывания Cosrx, купила на iHerb (13 $ — ок. 800 р.). То, что надо для чувствительной кожи, у меня именно такой тип, и поэтому я пробую все средства, которые выходят для «капризных». Этот продукт меня не разочаровал! Так что могу его рекомендовать!

2. Кислотный тоник Pixi для сияния кожи — любимец многих блогеров (и мой в том числе), покупаю уже второй раз на iHerb (15 $ — ок. 940 р.), в России пока эта марка не представлена.

3. Набор миниатюр L'Occitane (15 евро за набор — ок. 1200 р.), купила во Франции, в фирменном магазине при фабрике. Это новая линия для увлажнения кожи Aqua Reotier, в России должна появиться ближе к концу мая. Советую обратить на нее внимание!

Анна Буточникова, автор блога beauty-conscious.ru все слайды

Я веду блог о косметике для ухода, составах средств и немного о Португалии. Все, что выходит у меня на сайте, я покупаю сама, чаще всего онлайн или на сайтах брендов. Кстати, я обожаю находить классные альтернативы дорогим средствам, так что у меня можно найти много полезной информации.

1. На сайте timeless-uk.com нашла прекрасную сыворотку Timeless Skin Care — 20% Vitamin C + E Ferulic Acid Serum за 2200 р. Это, кстати, отличная альтернатива Ferulic СE от Skinceuticals, флагманской марки в области антиоксидантов. Очень похожий состав, такой же низкий ph — 2,4 (учти, что для продуктов с витамином С чем ниже ph, тем лучше). А вот стоит она в четыре раза дешевле, чем аналог от Skinceuticals.

2. Вот моя последняя находка на iherb.com: сыворотка Madre Labs, Serumdipity, Pycnogenol Facial Firming Serum (1112 р.) с пикногенолом — это антиоксидант, который укрепляет сосуды и капилляры. Купила ее потому, что кое-где на лице начали проявляться эти красные прожилки. Пользуюсь пару недель и пока довольна — капилляры стали менее заметными.

3. В магазине facethefuture.co.uk обнаружила крем Exuviance Evening Restorative Complex (2600 р.) — это бестселлер не очень популярной пока у нас английской марки Exuviance. Он интересен тем, что содержит много эффективных ингредиентов, но не в самой их активной форме. Поэтому он не раздражает кожу, зато постепенно и деликатно улучшает ее состояние. Например, в нем есть витамины А, С и E, а также разные отшелушивающие компоненты. В использовании он очень приятный и комфортный.

4. Средство The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% люблю всем сердцем (купила его, кстати, на сайте theordinary.com за 450 р.) Оно помогло мне избавиться от высыпаний и воспалений на коже. Кстати, средства этого бренда сейчас непросто купить в России, во всех онлайн-магазинах большинство средств sold out. Я заказываю с официального сайта марки (но, признаюсь, доставка получается очень дорогой, поэтому чаще всего заказываю, когда нахожусь в Европе).

5. Почитав исследования о том, что химические фильтры, проникая в наш организм, вмешиваются в работу гормональной системы, решила полностью перейти на минеральные санскрины. И выбрала SkinCeuticals Mineral Radiance UV Defense spf 50 за 3140 р. на сайте facethefuture.co.uk. Купила именно его, так как доверяю марке и знаю, что у нее хорошая репутация. Он, кстати, отлично защищает кожу, но вот в использовании некомфортный. Лицо после него долго блестит.

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Я обожаю косметику! И меня легко заманить красивой упаковкой или малоизвестным брендом. Мне нравится пробовать что-то новое, экспериментировать и изучать составы. Чаще всего покупаю косметику за границей, но и в Москве тоже есть любимые точки. Сейчас это несомненно «Золотое яблоко» — тут большой бьюти-выбор!

1. Обожаю средства Pat McGrath! Помадой оттенка Soft Core, купленной в Лондоне (около 38 $ — 2400 р.), пользуюсь каждый день.

2. Самая для меня идеальная кисть для тонального крема, представлена в линейке Fenty Beauty, которую можно купить в Sephora (24 $ — 1500 р.), например, в Монако.

3. А вот с японским брендом Shu Uemura (который представлен в Москве) мои бьюти-отношения не сложились. Приобрела их карандаш для бровей с уникальной заточкой. Так оказалось, что на коже он плохо рисует, а заточить правильно его можно только в магазине. Поэтому выкинула его почти сразу!

Ольга Варицкая-Осипова, автор блога crystalolguita.com все слайды

Блогерам присылают много косметики на тестирование, но это не отменяет собственный бьюти-шопинг. Особенно в поездках.

1. Очень редко покупаю ароматы, но перед Good Girl Gone Bad by Kilian не устояла и взяла (купила его в ЦУМе, точную цену не помню, но больше 20 000 р. точно). Пользуюсь этим ароматом уже полтора года и боюсь, что он скоро закончится, — тогда меня ждут новые траты.

2. В аптеке часто покупаю средства La Roche-Posay. Моя последняя находка — отшелушивающий тоник Effaclar (ок. 1300 р за двойную упаковку. Кстати, часто беру товары по акции — люблю скидки от 50%).

3. Увлажняющий крем для лица Origins из серии Ginzing (2200 р.) купила в «Рив Гош» после того, как попробовала сначала его в миниатюре. Пользуюсь им утром, наношу поверх сыворотки, чтобы кожа «проснулась». У него как раз и аромат подходящий — настоящий «заводной апельсин».

4. Обожаю гидрогелевые патчи Petitfee (ок. 600 р.), заказываю их на iHerb — там цена в 2–2,5 раза ниже, чем в России. Использую их каждое утро, чтобы не было мешков под глазами.

5. Бьютиблендер (ок. 1000 р.) покупаю в разных магазинах (опять-таки редко в России — он дорогой у нас, чаще всего «ловлю» его на распродажах во время поездок по Европе) и несколько раз в год, потому что пользуюсь каждый день. Им удобно наносить любое средство, да и макияж с ним занимает намного меньше времени.

Алена Псёл, автор блога alyonapsel.blogspot.com все слайды

В среднем на косметику трачу около 3000 грн (7200 р.), и то не каждый месяц. Покупаю в том случае, если средство заканчивается. Я практичный блогер. Не люблю, когда банки простаивают.

1. На днях в сети Watsons купила гель для умывания бюджетной украинской марки Nature Med (50 грн — ок. 120 р.). С косметикой этой марки знакома, так что я даже не сомневалась в качестве этого продукта.

2. Еще одно недорогое средство, которое я недавно приобрела, — тональная основа Bourjois. Заказала на сайте Make.Up за 220 грн (ок. 524 р.). Это было мое знакомство с маркой — и оно оказалось удачным!

3. Из ароматов последней покупкой стал парфюм I am Juicy Couture. Его также заказала на Make.Up (512 грн. — 1220 р.) — просто я очень доверяю именно этому сайту и в подлинности представленных на нем ароматов уверена.

4. Люблю корейскую косметику и беру ее, как правило, на сайте Happy people. Моя недавняя находка — крем для лица Mizon wtyf (150 грн. — ок. 360 р.).

Ева Соколова (112 000 подписчиков)

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Бьюти-шопинг для меня уже как работа. Обожаю все новое и интересное. И с удовольствием потом делюсь своими находками у себя на сайте.

1. Мои парфюмерные предпочтения нельзя назвать консервативными. Я поклонница тяжелых ароматов с нотами ладана — такие редко выбирают молодые девушки, но я устоять просто не могу. Несколько лет моим парфюмом на каждый день был Black Orchid Tom Ford (последний флакончик куплен в «Рив Гош» примерно за 5000 р. (30 мл) по золотой карте). Но этой весной у меня особенное парфюмерное настроение, и хочется чего-то иного: ощущения чистоты, нежности, мягкости, теплоты. И все это я нашла в Narciso Poudree от Narciso Rodrigues. Пару раз тестила его в магазинах, собиралась для начала заказать «отливант» (это оригинальный парфюм в неоригинальном флаконе — атомайзере), но, увидев на него скидку в «Иль де Боте», взяла сразу флакон (2899 руб. за 30 мл).

2. С масляными духами Attar Mubakhar от Swiss Arabian я познакомилась очень давно, когда арабская парфюмерия практически не была представлена на российском рынке. Случайно наткнулась на них в маленьком интернет-магазине ОАЭ и из любопытства заказала небольшой «отливант». Скажу сразу, что это парфюм не для каждого. Его трудно разделить на ноты — он достаточно монотонный и почти не раскрывается. Очень тяжелый и дымный. Звучание этого аромата ассоциируется у меня с запахом мужской кожаной куртки, пропитанной запахом сигарет. И вот, когда я увидела его в Duty Free в Дубае, сразу же взяла, так как стоимость была просто смешная — 30 дирхамов (примерно 500 р. за 20 мл).

3. Так получилось, что моя профессиональная деятельность какое-то время была тесно связана с этим брендом, поэтому с косметикой Make-Up Atelier Paris я знакома не понаслышке. Далеко не все продукты этого бренда мне нравятся, но перламутровый тон-флюид стал одним из моих фаворитов (его я купила в официальном магазине Make-Up Atelier Paris в Москве за 3200 р. — 30 мл). У меня он есть в двух оттенках: V2 (универсальный) и V3 (для смуглой или загорелой кожи). В чистом виде для повседневного использования он не годится, так как сияние слишком яркое, поэтому я смешиваю его с другим моим любимым тоном Estee Lauder Double Wear в пропорции 50 на 50. В сочетании они дают стойкое покрытие и эффект ухоженной кожи, светящейся изнутри.

4. Любой бьютиголик слышал о знаменитых жидких матовых помадах Lime Crime Velvetines. Мой любимый оттенок — Moonstone. Купила эту малышку на бьюти-выставке Make-Up Days (около 2000 р.). Скажу честно, мои ожидания помада не оправдала. На губах цвета этих помад выглядят абсолютно иначе, чем в тюбиках. Moonstone, который во флаконе казался, скорее, нюдом с легким сиреневым подтоном, на губах оказался лавандовым. Стойкость помады сносная, но оставляет желать лучшего. Точно могу сказать, мой «вельветин» значительно уступает по стойкости матовым помадам Millebaci от марки Nouba, цена которых в два раза ниже.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakuyu-kosmetiku-pokupayut-blogery/