Природная красота: Вилкова вышла в свет без мейка

Далеко не все знаменитости могут себе позволить показать себя без прикрас.

Все привыкли, что на мероприятия звезды приходят с идеальным макияжем и укладкой, чтобы даже придраться было не к чему. Но некоторым знаменитостям нечего скрывать, ведь без капли мейкапа они выглядят идеально.

На днях 33-летняя актриса Екатерина Вилкова посетила глобальную презентацию специальной коллекции New Balance, посвященную России. На мероприятии звезда решила продемонстрировать свою природную красоту и пришла вообще без макияжа и выглядела потрясающе.

На самом деле звезда не является ярой поклонницей тонны косметики и предпочитает носить естественный макияж, лишь иногда она может себе накрасить ресницы и подчеркнуть губы красной помадой.

Мероприятие в честь запуска новой линии Otruska Pack, в которой присутствует полная футбольная экипировка, актуальная в преддверии одного из крупнейших за историю страны футбольных событий, и модели lifestyle, посетили Марина Ким, Муся Тотибадзе, Ясмина Муратович Таисия Румянцева и другие.

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