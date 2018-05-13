Как выбирать и наносить тональные средства: 6 полезных советов от эксперта

Тональное средство для новоиспеченной мамы — это не просто способ улучшить цвет лица и сделать его более ровным. Для женщин, которые вынуждены мало спать, которым бывает некогда поесть, которые часто не могут найти время на обычный ритуал «очищение-тонизирование-увлажнение», тональные средства просто спасение.

Как уверяет наш эксперт, спасением эти средства могут стать только тогда, когда они правильно подобраны и нанесены. Врач-дерматолог, медицинский эксперт марки Vichy Елена Елисеева дала читателям «Летидора» несколько полезных советов.

Совет №1: подбирайте тональное средство в зависимости от своего типа кожи

Shutterstock.com Для нормальной и комбинированной кожилучше выбирать продукты в форме эмульсии или флюида — они более легкие и содержат меньше масел (а лучше, если не содержат совсем). Хорошо, если в составе будут матирующие компоненты (например, кремний), они не позволят блеску появиться. Однако даже для склонной к жирности кожи важно, чтобы их было не слишком много.

Дело в том, что сочетание полностью матового лица и тела естественного цвета выглядит очень странно.

Для сухой или обезвоженной кожиподойдут текстуры кремов — они более пластичные и гладко наносятся даже на не очень ровную из-за дефицита липидов или влаги кожу. В составе важно видеть не только питательные масла, но и увлажняющие добавки. Хорошо, если это будет не просто глицерин, а что-то более существенное, например гиалуроновая кислота.

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Продукты на фото: защитная пудра с SPF 30, Jane Irdale; пудра SUPERSTAY 24, Maybelline; пудра Sheer Dimensions™, Mary Kay®; компактная крем-пудра, Erborian; компактная пудра для нормальной и жирной кожи SPF 25, Vichy; универсальная легкая матирующая пудра Stay-Matte Universal Blotting Powder, Clinique

Пудра наиболее популярна у обладателей комбинированной и жирной кожи. Однако профессионалы говорят о том, что ее роль — не только корректировать макияж в течение дня. В первую очередь припудривание закрепляет жидкое тональное средство.

Пудру следует иметь в косметичке вне зависимости от типа кожи.

Но следите за тем, чтобы продукт не обладал подсушивающим действием (если у вас сухая кожа, лучше отказаться от пудры с пометкой «матирующая», а выбрать средство, подходящее для всех типов кожи).

Выбор тонального крема для чувствительной кожичасто озадачивает девушку еще больше, ведь обилие добавок может спровоцировать аллергию. Если кожа реактивна, то даже средство для макияжа стоит выбирать в аптеке и следить, чтобы в составе не содержались химические красители.

Лучше, если тональный крем будет сделан только на основе минеральных пигментов. Но и здесь есть свой нюанс: очень крупные частицы могут поцарапать нежную кожу, поэтому в текстуре не должно быть видимых блесток и кристаллов.

Продукт для чувствительной кожи обязательно должен иметь SPF (солнце — очень мощный раздражитель).

Наличие успокаивающих ингредиентов (например, термальной воды) дополнительное преимущество.

Частым провокатором служат и минеральные масла. Так что для нежной кожи лучше выбрать средство на водной или, в крайнем случае, легкой силиконовой основе.

Тюбик без пометок «гипоаллергенно» или «подходит для чувствительной кожи» тоже лучше оставить на полке.

Совет №2: следите за потребностями своей кожи

Shutterstock.com Решать, нужно ли менять средство в зависимости от времени года или нет, следует, отталкиваясь от потребностей вашей кожи. Например, медицинский камуфляж, предназначенный для маскировки выраженных дефектов (например, родимых пятен, которые от сезона не зависят), применяют круглый год.

Часто в такие дерматологические продукты добавляют SPF-фильтры, позволяющие без опаски ходить по улицам летом, а некоторые камуфлирующие средства еще и водостойки (чтобы без помех купаться в море или гулять под дождем, не рискуя напугать прохожих).

Архив пресс-службы

Продукты на фото: CC-крем «Совершенный пион», L’Occitane; универсальный уход с тонирующим эффектом с SPF 30 для комбинированной и жирной кожи Uriage; тональный крем All Day Ideal Stay, Eveline; ВВ-крем для чувствительной кожи La Roche-Posay; тональный крем для всех типов кожи Nairian; СС крем-вуаль для лица Dream Cream, «Черный Жемчуг»; легкая увлажняющая тональная основа с солнцезащитным фильтром SPF 15, ARTISTRY™; тональный флюид Flawless Satin Foundation, Sensai; тонирующий флюид с SPF 20, Caudalie; стойкий тональный крем Natural Radiant Longwear Foundation, NARS; кислородонасыщающий СС-крем для лица Germaine de Capuccini; BB-крем «Секрет совершенства», Garnier

А вот обычные тональные кремы иногда приходится чередовать.

В холодное время годамакияж выполняет роль «одежды» и защиты для кожи, поэтому плотная текстура воспринимается как само собой разумеющееся.

Летоминтуитивно хочется легкости и минимального покрытия, поэтому силиконовые зимние базы становятся некомфортны. Кроме того, плотный уход просто течет от нагревания (особенно если производитель добавил в состав масло) или покрывается оригинальными дырочками-порами под влиянием потоотделения.

В теплое время года желательно подбирать тональные флюиды или ВВ-кремы на водной основе с SPF-фильтрами в составе.

Совет №3: обратите внимание на размер и количество светоотражающих частичек в тональном средстве

Shutterstock.com Многие боятся средств со светоотражающими частичками в составе. А зря. В светоотражающих частицах нет ничего плохого, если их немного и они мелкие.

Обычно в роли «хайлайтера» выступают частички слюды или синтетической микропудры. Реже (но это дороже и лучше) — технология «жидкого света», когда светоотражающие кристаллы растворяют в среде, образуя жидкость, по внешнему виду напоминающую ртуть. Такие гидрофильные компоненты придают коже красивое полуматовое сияние и выглядят очень естественно.

Слюда, особенно крупно и некачественно смолотая, всегда заметна на коже, так как частицы большого размера ложатся сияющими пятнами.

Попытка получше растушевать это «великолепие» обычно заканчивается микроцарапинами и покраснением: горная порода — это все-таки горная порода. Поэтому механические светоотражатели допустимо использовать только на и без того идеальной коже, на которой «влажное сияние» не выглядит инородным.

На очень сухой коже сияние выгодно оттенит шелушения и дефекты, на жирной — превратится в жирный блеск.

Если же светоотражающие частицы применяются с целью улучшения цвета лица и как «лекарство» от усталости, то в тональный продукт или в уход, применяемый до него, должны быть добавлены антиоксиданты, чтобы оттенок кожи сам по себе приобрел розовинку и здоровый цвет. Веселые блестки на грустно-сером фоне выглядят не слишком эстетично.

У технологии Light liquid нет таких ограничений: светоотражение идет не пятнами, а от всей поверхности кожи, поэтому не подчеркивает несовершенства.

На возрастной коже пигменты дают blur-эффект, размывая и визуально уменьшая глубину морщин.

Совет №4: тщательно подходите к выбору оттенка средства

Shutterstock.com Часто, придя в магазин, мы выбираем тональный крем на руке. Однако у такого метода только один плюс — это быстро и легко. Минусов гораздо больше, и самый большой в том, что практически ни у кого тон рук и лица не совпадает. Поэтому не стоит удивляться, что идеально ложащийся на запястье крем на лице смотрится маской.

Правильный оттенок нужно тестировать на границе между лицом и шеей (на области, которая в анатомии носит название «нижняя челюсть»).

Желательно, чтобы крем гармонировал с оттенком шеи, иначе линия макияжа будет очень заметна.

Многие производители выпускают палитры продуктов для теплых и холодных оттенков кожи, но немногие клиенты уверенно относят себя к тому или иному цветотипу. Если есть сомнения — лучше выбирать легкие текстуры, способные подстраиваться под тон кожи.

Совет №5: выберите подходящий «инструмент» для нанесения тонального средства

Shutterstock.com Любой визажист владеет сразу несколькими техниками нанесения макияжа: кистью, спонжем, пальцами.

В домашних условиях каждая девушка выбирает наиболее удобный вариант. Чаще всего используется самый дешевый, привычный и родной инструмент — пальцы. Они всегда «под рукой», их легко мыть и сушить. Однако подушечками пальцев невозможно добиться тонкого покрытия и можно смазать тон, если его наносят поверх корректора или консилера.

Однако именно пальцы — лучший вариант для жирной и проблемной кожи, так как кожа не накапливает остатки тона (и микроорганизмов!) и легко дезинфицируется перед макияжем.

Кистьдает наиболее плотное покрытие, и к ее услугам прибегают в основном девушки — асы в искусстве макияжа (неумение пользоваться кистью приводит к тому, что лицо красится так же, как забор).

Для новичков (или тех, кому на коже нужен не плотный слой, а едва заметная вуаль) существует кисть-дуофибра (с длинным синтетическим и более коротким натуральным ворсом). Она позволяет отполировать кожу до состояния идеальной гладкости и слияния с тоном.

Спонжи и бьюти-блендерыпозволяют получить тон разной плотности, в зависимости от того, сколько раз пройтись по участку кожи инструментом.

Основной недостаток всех средств для нанесения макияжа — суровая необходимость их регулярно мыть.

Совет №6: соблюдайте технику нанесения тональных средств

Shutterstock.com Не забывайте, что даже тот тональный крем, который содержит антиоксиданты и гидрофиксаторы, остается всего лишь тональным кремом. То есть тональное средство — это продукт для макияжа, но никак не панацея от всех проблем.

Поэтому даже самый лучший и дорогой тон требует основы в виде увлажняющего крема или праймера.

Утренний ритуал должен выглядеть следующим образом: сначала базовый уход и через 3-5 минут (после того, как крем впитался) — макияж. Если нанести пигмент на остатки уходовой текстуры, то макияж гарантированно ляжет пятнами, образуя темные полосы там, где сохранилась влажность.

Смешивать тональный крем с базовым для достижения более легкой текстуры стоит очень аккуратно и желательно не перед важным событием.

Проводить подобные эксперименты не следует с матирующими тональными продуктами — скорее всего, пигмент изменит цвет. А вот легкие флюиды допускают создание собственной палитры.

Как накладывать тональный крем:двигайтесь по направлению от центра лица к периферии, как бы «приглаживая» волоски по направлению их роста.

Если красить «против шерсти», то малозаметный пушок, который есть на коже всех девушек, подчеркнет поры, позволив пигменту забиться под волоски.

На периферии лица покрытие должно постепенно сходить на нет, чтобы не образовывать маску и границу и естественно переходить в собственный тон кожи.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!