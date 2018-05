Выбор экспертов: 40 лучших блесков для губ

Средства с «вкусными» ароматами ванильной выпечки и вишни, которые визуально увеличивают губы, навевают мысли о закате в Малибу и создают эффект «макияжа без макияжа», — в нашей новой подборке.

Блеск для губ High Shimmering Lip Gloss, Сitrus 4, Bobbi Brown

Естественный и приятный нюд, но при этом губы не теряются на лице и не сливаются с щеками. Мне нравится!

Цена: 1 990 руб.

Блеск для губ Flavored Gloss, Victoria’s Secret

Ну, а сейчас будет много букв. Потому что если и есть у меня какие-то многолетние макияжные обсессии, то это одна из них. Первый раз я попробовала этот блеск сто лет назад, когда марка только пришла в Россию. И тут же вспомнила и ланкомовские Джуси тьюбс, и множество их аналогов — вспомнила, чтобы забыть. Ибо с точки зрения визуального увеличения объема и зеркальной блестючести Victoria's secret выше их всех на голову (и да, они ещё сладенькие, с разными вкусами). Правда, липучие, но зато и супер-стойкие для блесков.

Этим летом в Шереметьево я наткнулась на бьютик-бутик VS и, как вы догадываетесь, весь ассортимент этих тюбиков (а есть и кофейные, и ягодные, и всякие лимитированные) был сметен могучим ураганом.

Цена: по запросу

Блеск Pure Color Envy Sculpting Gloss, Estée Lauder

Блеск выбираю не по цвету, а по визуальному эффекту. Новинка Estée Lauder с push-up делает губы пухлыми и ровными за одно нанесение. В составе — витамин E и органические питательные масла. База и бальзам мне не понадобились — чувствовала, что кожа увлажнена, даже смыв блеск мицеллярной водой.

Использую его по полной: наношу в такси по пути на встречу за минуту или аккуратно заполняю поверхность губ перед яркой помадой и важным вечером. Купила второй, чтобы один блеск всегда был в сумочке. Если поправлять покрытие каждые полтора часа, губы будут объемными весь день (покажется, что дело не в блеске, а в ваших природных данных).

Цена: 2 450 руб.

Блески для губ Rouge Coco Shine, 764 и 804, Chanel

В коллекции Rouge Coco Gloss целых 27 оттенков, и я рассказывала про самый необычный бирюзовый (792). Но я продолжаю пробовать новые. Решено: в ближайший отпуск возьму нежно-розовыйRoseNaîf (804) и малиновый Confusion (764).

Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется в спешке. Всем же знакомо, когда забываешь про время, собираешься на вечерний ужин в отпуске, а тебя уже начинают торопить, мол, сколько можно делать макияж? Вот как раз в таких случаях можно на бегу сделать яркие губы без страха выйти с неаккуратным контуром. Текстура тающая, не слишком липкая. Блески заменят бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее. Я влюбилась в невероятно красивый зеркальный блеск! Нежно-розовый идеален на каждый день и будет здорово сочетаться с нюдовым макияжем глаз, а вот малиновый (для интенсивности наносите в несколько слоев) буду использовать для вечерних выходов. Он не слишком яркий, поэтому можно смело добавить его к образу со smoky eyes.

Цена: 2 270 руб.

Блеск для губ Juicy Shaker, Lemon Explosion, Lancôme

Средство в форме веселого шейкера с удобным аппликатором-кушоном напоминает мне о лете — яркое, сияющее, «теплое» и «солнечное». На губах оттенок едва заметен — скорее подстраивается под ваш натуральный цвет и визуально делает их насыщеннее и даже объемнее. Но основная функция — увлажнение (с ней справляется на миллион процентов!): в составе четыре вида масла (шиповника, клюквы, сладкого миндаля, персиковых косточек). У меня на морском отдыхе очень сильно сохнут губы, и JuicyShakerочень выручает. Перед использованием обязательно встряхните шейкер — текстура у блеска двухфазная!

Цена: 1 871 руб.

Блеск для губ Rouge Coco Gloss, 792, Chanel

Пожалуй, это самый необыкновенный оттенок коллекции блесков для губ Rouge Coco Gloss (а всего их целых 27!). Нет, ваши губы не будут синими, не бойтесь: блеск полупрозрачный, но легкая бирюза все же есть (ее можете заметить, если нанесете блеск на тыльную сторону ладони — на губах она теряется). Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется на бегу. Текстура тающая, не слишком липкая. Если честно, этот блеск заменил мне бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее, а зубы выглядят белее. И, разумеется, невероятно красивый зеркальный блеск — что еще нужно для повседневного макияжа или для образа, где основной акцент сделан на глаза?

Цена: 2 270 руб.

Блеск для губ Gloss Bomb, Fenty Beauty

У меня есть маленькая традиция — из поездок я обязательно привожу какое-то бьюти-средство. Нет, я никогда не скупаю половину магазина Sephora, а выбираю какой-то особенный бьюти-трофей: это мой личный сорт «магнитика». Всегда очень предвзято относилась к средствам, которые создают звезды: все-таки в последнее время это правда стало «мейнстримом». Далеко не все участвуют в процессе создания, а бренд всего лишь в итоге просто носит имя того или иного человека. Совсем другая ситуация с косметикой Fenty Beauty, которую выпускает певица Рианна. Слышала много отзывов, часто встречала заветные стики-хайлайтеры (которые еще и магнитятся) в косметичках известных визажистов, но впервые лично познакомилась со средствами бренда в Нью-Йорке как раз в одном из магазинов Sephora. Мое открытие (помимо прекрасных хайлайтеров и матирующей пудры бренда) — блеск для губ Gloss Bomb.

Что имеем? Ванильно-персиковый аромат, удобный аппликатор, который разом набирает нужное количество средства для плотного покрытия, универсальный розовато-нюдовый оттенок с легким шиммером, прекрасное увлажнение за счет масла ши в составе. Когда наносишь блеск, есть приятное ощущение, что он обволакивает губы, а еще они правда визуально становятся больше.

Сама Рианна советует наносить блеск поверх помады для глянцевого эффекта. Еще этот блеск прекрасно дополняет вечерние образы, особенно если в ваших планах насыщенные smoky eyes. А буквально на днях певица рассказала, что коллекция ее средств скоро пополнится важной новинкой (об этом мы писали здесь). Ждем!

Цена: 18$

Блески Be Legendary Liquid Lip, Smashbox

Если от блеска вы ждете максимум цвета и плотное покрытие, когда цвет из тюбика достигается с одного слоя, то для этого подойдет Smashbox Be Legendary Liquid Lip: он вышел в 16 оттенках. Восемь из них просто глянцево-кремовые, а оставшаяся половина палитры имеет металлический эффект. Несмотря на то, что это не матовая помада, держится на губах очень и очень хорошо!

Цена: 1 690 руб.

Блески Naked Ultra Nourishing Lipgloss, Urban Decay

Они в ассортименте марки уже давным-давно, но внимания им уделяется, на мой взгляд, недостаточно, ведь они прекрасны со всех сторон! Приятная гамма в натуральных тонах, ухаживающие свойства — увлажнение, разглаживание, легкий охлаждающий эффект, а еще очень классный вид на губах.

Цена: 1 660 руб.

Блески Lip Strobe, Huda Beauty

После выхода линейки жидких матовых помад Худа Каттан, популярный американский бьюти-блогер, запустила голографические блески для губ Huda Beauty Lip Strobe. В палитру вошли 12 оттенков, где один краше другого! Среди них есть с эффектами призматиков и дуохромы. Присутствуют более плотные, которые хорошо выглядят в одиночку, а есть и топы, предполагающие нанесение поверх других средств для губ. Я из всех для себя выбрала Enchanting, но откровенно хочется все!

Цена: по запросу

Блески Punch Pop Liquid Lip Color, Benefit

Каждый оттенок соответствует своему названию! Плотность оттенков варьируется, но все они полупрозрачные — цвет есть, глянец ощутимый, но как перекрывающая все на свете жидкая помада не выглядят. Очень красиво и свежо, хотя и ничего в них революционного нет.

Цена: 1 500 руб.

Блески Sinfully Angelic Diamond Lipgloss, LASplash Cosmetics

Если вы ищете реально стойкий блеск для губ, то стоит обратить внимание на LASplash Cosmetics Sinfully Angelic Diamond Lipgloss — в этой линейке они хороши не только стойкостью, но и насыщенным покрытием с одного слоя. Среди восьми оттенков два имеют полупрозрачное покрытие с шиммером, а остальные претендуют на звание самых плотных виниловых лаков для губ.

Цена: по запросу

Блески Eclat Minute Embellisseur Levres Natural Lip Perfector, Clarins

Не могу обойти стороной и пропустить одну из известнейших серий блесков для губ: да-да, я про. Уже много лет эти блески заслуженно любимы и блогерами, и звездами, и всеми остальными поклонниками макияжа. Питание, увлажнение, смягчение, выравнивание кожи губ, приятные оттенки и нежный аромат выпечки — что можно еще пожелать?

Цена: около 1 500 руб.

Блеск Genuine Glow Reviving Oil Lip Tint, Estée Lauder

Итак, за что он стал моим любимцем? Начну со стильного футляра розово-металлического оттенка, продолжу приятным мятным вкусом и легким охлаждающим эффектом и ухаживающими свойствами. Завершу естественным розовым оттенком, интенсивность которого зависит от вашего родного ph-губ. Идеально!

Цена: около 2 000 руб.

Блеск Pure Color Envy, оттенок Fiery Almond, Estée Lauder

В рамках своего интенсивного омоложения марка Estée Lauder переделала свои классические блески для губ Pure Color — новые заявлены как «скульптурирующие». Скульптурирующие они или нет (сомневаюсь, что губы вообще можно скульптурировать), блески получились хорошими — нелипкими, с мелким неявным шиммером и удобными аккуратными аппликаторами. Оттенок Fiery Almond — прекрасный глянцевый нюд цвета карамели.

Цена: около 2 000 руб.

Блеск Phyto Lip Twist, оттенок #15 Nut, Sisley

Я неоднократно хвалила «молодежную» линию Sisley Phyto Twist — у всех средств, которые в ней выходят, отличные текстуры и занятные цвета. Серия Phyto Lip Twist в основном состоит из полупрозрачных бальзамных мягких помад, многие из которых — например, Nut цвета кофе с молоком — при желании можно нанести без зеркала. Phyto Lip Twist — один из лучших образцов своего жанра: помада лишена запаха, здорово ухаживает и сглаживает шелушения на коже.

Цена: около 3 000 руб.

Блеск The Lipgloss, оттенок Honey, Dolce & Gabbana

Очень красивый цвет и очень плотная текстура — про формулу The Lipgloss я уже немного рассказывала в заметке про розовые блески. В Honey есть супермелкий золотистый шиммер, но он практически не виден сам по себе — скорее, помогает придать губам объем. За счет плотности текстуры с нанесением придется немного повозиться — лучше нанести блеск на базу и/или использовать карандаш, иначе он может немного затечь в складочки губ, как на нашей фотографии.

Цена: около 3 000 руб.

Блеск Miss Pupa Gloss, оттенок #103 Forever Nude, Pupa

Мой первый опыт с блесками Pupa — и сразу достаточно удачный. У моего представителя линии Miss Pupa Gloss оказался красивый оттенок в духе шестидесятых и в меру густая текстура. Шиммера в Forever Nude нету, но за счет почти зеркального глянца блеск не делает губы плоскими, а скорее визуально увеличивает их объем. Сам блеск плотный и перекроет даже яркий собственный пигмент губ.

Цена: около 800 руб.

Блеск Velvet Lip Glide, оттенок Stripped, NARS

Про этого своего любимца я уже писала — у глайдов принципиально новая формула (реально новая, а не потому, что так сказал отдел маркетинга) и очень интересные сбалансированные цвета. Stripped хорош отсутствием теплого подтона, который в какой-то момент стал обязательной частью нюд-помад, и необыкновенной текстурой — не матовой, не глянцевой, но идеально балансирующей эти два качества.

Цена: около 2 000 руб.

Блеск High Shine Lip Gloss, оттенок Dune Rose, Make Up Factory

Крепкая немецкая миддл-марка Make Up Factory малоизвестна у нас и представлена в ритейле как-то не очень широко, а зря — средства есть очень достойные. High Shine Lip Gloss позиционируется как блеск «с эффектом влажных губ» (не очень понятно, правда, какой еще может быть эффект от блеска) и на деле выглядит достаточно глянцевым, хорошо выравнивая рельеф и ложась при этом очень тонко. Мягкий бежево-розовый оттенок — наверное, самый универсальный в подборке: такие цвета хорошо оттеняют кожу с любым подтоном.

Цена: около 700 руб.

Блеск Shine Shine Shine! Wet Look Lip Gloss, оттенок So Into It!, Essence

Короли немецкого масс-маркета время от времени выпускают продукты, максимально приближенные к совершенству. В частности, мой оттенок блеска — это своего рода идеал нюда: нескучный (капля серого в кофейном оттенке делает его цвет небанальным), ровно ложится, не течет, перекрывает пигмент губ. Перелить его в лакшери-упаковку — и никто не заметит подмены, честное слово.

Цена: около 200 руб.

Блеск Swell Bliss XXX Lip Plump, оттенок Heather Royal Jelly, Rouge Bunny Rouge

В линейке этих блесков всего четыре оттенка, все довольно естественные: главная особенность средства в том, что это больше уходовая, чем декоративная штука. В составе — пептид Maxi-Lip; марка обещает, что после недели ежедневного использования объем губ заметно увеличится, и предлагает использовать блеск в качестве праймера под помаду. Не могу ничего не сказать об увеличении, но в качестве самостоятельного средства Swell Bliss хорош — особенно этот красивый оттенок с мелкими серебристыми частичками.

Цена: около 2 300 руб.

Блеск Le Baume Liquide, оттенок 02, Yves Rocher

Очень удачной получилась новая линейка блесков-бальзамов у Yves Rocher — нелипкие, но немного масляные, питательные, как будто сами распределяющиеся по губам. Оттенок 02 — прозрачный с мельчайшими блестками: губы с ним выглядят ухоженными, но практически ненакрашенными. Мне нравится, что он не придает губам пресловутой влажное сияние, а остается бальзамом — пусть и слегка тонирующим.

Цена: 590 руб.

Блеск Lip Shine Gloss, оттенок Crystal, Wycon

Продолжаю любить линейку Wycon Lip Shine Gloss — разудалые шиммерные блески с отличными техническими качествами и ностальгическим флером. Они достаточно плотные и похожи текстурой и аппликатором на классические блески, но в улучшенной версии — менее тягучие и липкие. Crystal — прозрачный оттенок с серебряными и голубоватыми частицами: во время учебы в девятом классе я бы за такой удавилась, а сейчас просто радуюсь.

Цена: по запросу

Блеск для губ Dazzleglass, оттенок 412 Goldyrocks, M. A. C Ощутив фирменный ванильный аромат средств для губ от M. A. C, поняла — блеск я буду наносить по поводу и без. И правда, — новинка отлично ложится, красиво переливается, благодаря перламутровым частичкам, и визуально увеличивает губы, рука так и тянется за ней в косметичку. Средство подходит и для самостоятельного использования, и в качестве верхнего покрытия — наносите поверх любимой помады, но не забывайте протирать кисточку специальной салфеткой, чтобы оригинальный оттенок в тубе не изменился. Блеск не вытекает за контуры губ, отлично увлажняет и отражает свет — на солнце будете блистать, обещаю.

Цена: 1 550 руб.

Блеск для губ с подсветкой Signature Color, Artistry

Да-да, вам не показалось — этот блеск для губ действительно светится, стоит только открутить крышечку. Эта маленькая, но очень полезная деталь покорила нашу редакцию: мы попробовали нанести блеск в кромешной темноте — получилось идеально! Вспомнили все случаи, когда приходилось подправлять макияж в такси и сразу же положили блеск в косметичку.

В новой лимитированной коллекции два оттенка — ягодно-розовый Bubble Gum и ярко-коралловый Popsicle. У обоих — трехслойная структура, которая придает эффект многогранного цвета. При нанесении все цвета смешиваются, а пигмент выглядит ярко, например, Popsicle напомнил нам закат в Малибу и апельсиновые леденцы. Но самое главное, — на губах блеск напоминает увлажняющий бальзам, не вызывает дискомфорта на губах и не превращается на морозе в клей ПВА.

Цена: 1 980 руб.

Блеск для губ Sexy Gloss Tint Nude, Romanovamakeup

Думаете, что блеск для губ актуален только летом? А вот и нет. Тем, кто хочет освежить образ и устал от матовых текстур, ни в коем случае не стоит отказываться от блесков для губ в холодное время года. Главное, выбрать идеальную формулу — комфортную и не превращающуюся на морозе в липкий «клейстер».

Блески от ведущего русского визажиста Ольги Романовой как раз такие — глянцевые, пигментированные и подходящие к любому бьюти-образу. Сама Ольга признается: «Хотя на протяжении всей своей карьеры визажиста я в основном уделяла внимание красоте глаз, всегда помнила, что без выразительных губ никакой макияж не выглядит завершенным. Поэтому у меня возникла идея создать многофункциональное средство, которое совмещало бы в себе свойство блеска для губ и тинта». Ей это удалось — блеск можно наслаивать до эффекта глянцевой помады, а можно нанести в один слой и придать губам полупрозрачный оттенок. А если промокнуть блеск салфеткой, получится естественный оттенок, похожий на татуаж. К слову, в коллекцию вошли четыре нюдовых оттенка: Angel, Dolce Vita, Desert Rose и Mimishellini.

Цена: 1 670 руб.

Блеск Rouge Coco Gloss 752, Chanel

Плотные и насыщенные покрытия я не люблю — мне важно чувствовать себя комфортно и максимально естественно. Яркий коралловый цвет флакона нового блеска Chanel меня напугал, а зря. Средство мягко растушевывается даже на сухих губах (параллельно заполняет каждую трещинку). За 10 секунд я повторила эффект «зацелованных губ» — точь в точь как придумал визажист Том Перо для осенне-зимнего показа Chanel (на подиуме космические модели провожали ракету в дальний путь).

Текстура густая, но не тягучая — кисточка-подушечка не забивается и не требует специального очищения. Я не ношу блеск с собой — даже когда первый слой стирается или «съедается», сочный пигмент остается.

Цена: около 1 500 руб.

Блеск для губ Nuage de Paradis, Л'Этуаль

В новые блески от Л’Этуаль влюбилась вся редакция BeautyHack. Во-первых, они очень комфортные и не липкие, во-вторых, у них насыщенные «вкусные» оттенки, и, в-третьих, они пахнут жвачкой из детства.

По словам редактора BeautyHack Дарьи Сизовой, блеск Nuage de Paradis дает самый красивый полупрозрачный финиш: «Он станет настоящей находкой для тех, кто не любит эффект „лака“ на губах. Благдаря маслу семян макадамии средство ухаживает за губами, а легкая текстура вообще не ощущается на губах. В коллекции есть и глянцевые оттенки, и блески с легким шиммером — в обоих случаях губы будут визуально объемнее!»

Цена: 799 руб.

Блеск для объема Brillance Hypnotique, Vivienne Sabo

Фишка Brilliance Hypnotique — аромат личи (почему про него не пишут на упаковке — загадка). Прозрачный блеск с темно-розовым глиттером вернул меня в детство — в пять лет я наносила что-то похожее на все лицо и была без ума от своей ослепительности. Объемный эффект работает — наносила блеск как топ на любимую помаду Liptensity (оттенок пыльной розы Driftwood) M. A. C. Губы выглядет полнее — спасибо отражающим блесткам и глянцевому финишу.

Текстура не течет и не липнет — кофе с пряниками блеск Brillance Hypnotique пережил достойно. Увлажнение — не профиль этого средства, но минеральные компоненты в составе не дают губам сушится от покрытия.

Цена: около 200 руб.

Блеск Sweet Excesses Glassy Gloss, Rouge Bunny Rouge

Все как я люблю: цвет сахарной ваты, матовый флакон и детское название (Rouge Bunny Rouge переводится как «Красный-красный зайчик»). Внутри — блеск, тягучий как термостатный йогурт. Пахнет горячими меренгами из французской пекарни.

Текстура крепко держится на губах и подходит для активного рабочего дня (прошла испытание тремя американо через крышку стакана «с собой»). Я знаю, что хочу невозможного, но этот блеск был бы идеальным, если бы не приклеивал волосы во время пробежки (если вы знаете такое средство — прошу, сдайте явки и пароли в комментариях).

Цена: 2 240 руб.

Блеск с эффектом влажных губ Shine Shine Shine, Essence

К блескам я отношусь практично — не ведусь на упаковку и веселые названия. У блеска Essence баночка лаконичная и пластмассовая (косметичку не утяжеляет). Средство пахнет фруктовым сиропом, который добавляют в летние цветные коктейли вроде «Апероля».

Покрытие с глянцевым финишем — как у Кэти Перри на Met Gala в прошлом году (макияж делала сама Пэт Макграт). Ложится ровно, но не с первого слоя (я нанесла три — хотелось выглядеть ярко на ужине с друзьями). Оставлю его для летнего отпуска — насыщенный цвет подойдет к загорелой коже.

Цена: около 200 руб.

Блеск для губ Infaillible Lip Gloss, оттенок 108, L’Orèal Paris

Кладу руку на сердце и признаюсь — это самый приятный по текстуре блеск для губ. У него кремовая нелипкая текстура — можно не переживать за намертво приклеившиеся к губам волосы. Пользуюсь им уже много лет и молюсь, чтобы его никогда не снимали с производства — иначе беда. Он идеально подходит к яркому макияжу глаз, потому что слегка «бледнит» губы — девушки, которые хоть раз замазывали губы тональным кремом, меня поймут. Стойким блеск не назовешь, но пару честных часов он продержится. Тем более, что наносить его — одно удовольствие, аппликатор с отверстием посередине набирает идеальное количество блеска и удобно распределяет его по губам.

Цена: 389 руб.

Блеск для губ Color Elixir, Max Factor

Средство со сладким ароматом, быстро застывает и не растекается. Блеск обладает гелевой текстурой, увлажняет и питает губы, благодаря минеральным маслам в составе, — гигиеническую помаду можно не использовать. Для вечернего образа сначала обведите губы карандашом на тон светлее — получите прекрасный объем и насыщенный цвет.

Цена: 589 руб.

Блеск для губ Butter Lip Gloss, NYX Компактный — поместится даже в самый маленький клатч. Масляный по текстуре, приятно носится, не сушит губы. В составе пчелиный и микрокристаллический воски. Наносите в один слой, чтобы не казался слишком плотным. У блеска конфетный аромат — вас точно захочется поцеловать. Радует и разнообразие оттенков — их 34!

Цена: 480 руб.

Блеск для губ Pink Muse Miss Pupa, Pupa

Удобный аппликатор — средство можно аккуратно распределить на губах «на бегу». Финиш получается влажным, глянцевым. В составе гиалуроновая кислота — чтобы губы не сохли.

Цена: 650 руб.

Блеск для губ Perfection, Yllozure

По яркости не уступает помаде — цвет на губах со второго слоя такой же яркий, как и в тюбике. Понравилась кисточка-спонж, которой удобно наносить блеск. Если присмотритесь, заметите очень мелкий глиттер — на губах он искрится и зрительно увеличивает.

Цена: 699 руб.

Блеск для губ Brillance Hypnotique, Vivienne Sabo

На аппликатор-кисточку с первого раза набирается много средства, поэтому не переусердствуйте — наносите в один слой. Блеск густой, но не липкий: застывает за 30 секунд. Дает глянцевый финиш и визуально увеличивает объем. В составе витамины Е, С и масло жожоба.

Цена: 329 руб.

Блеск для губ Infaillible Mega Gloss, L’oreal Paris

Блески представлены в 24 оттенках и четырех текстурах: кремовой, неоновой, глянцевой и матовой. Наш выбор — матовый блеск для губ в оттенке 404. Не сушит губы и держится до 4-х часов. Карандаш вам не понадобится — аппликатор удобный, нанесете без проблем.

Цена: 420 руб.

Блеск для губ Sugar Syrup, Holika Holika

Блеск-уход — в составе фруктовые и ягодные экстракты. Представлен в восьми оттенках. Самые «вкусные» — с ароматом клубники, персика и вишни. Легко наносятся и не липнут. Все пигменты прекрасно подстраиваются под натуральный цвет губ и делают его выразительнее.

Цена: 295 руб.

Блеск для губ Lip Booster, Catrice

После нанесения начинает пощипывать, потому что в составе ментол. После второго слоя губы становятся объемнее — дает блестящий розовый финиш. Не самый стойкий — обновляйте каждые полтора-два часа.

Цена: 265 руб.