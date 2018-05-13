7 опасностей, которые вас ждут в солярии, и простые способы их избежать

Вы не знаете, когда поменяли лампы

В недобросовестных студиях загара, чтобы сэкономить, не меняют лампы или меняют очень редко. Проблема здесь кроется в том, что отслужив свой срок, лампы теряют специальный защитный слой, и в кожу могут проникнуть вредные излучения. Чтобы этого не случилось, замена должна производится каждые 200-500 часов.

Как обезопасить себя. В идеале на лампы у сотрудников салона должны быть сертификаты соответствия, лицензия, а также обязательный акт о замене. Всю эту документацию вы можете попросить предоставить.

Сотрудники обязаны беспрекословно предоставить всю информации. Если они отказываются это делать или говорят, что документы лежат в кабинете директора, а его нет на месте, то уходите из этого салона. Берегите свое здоровье!

Вы не можете оценить чистоту солярия

По последним данным санитарных инспекций Европы и Америки, во многих соляриях были найдены следы пота, частицы кожи и даже сперма. Это говорит о том, что в студиях загара плохо обрабатывают солярии или не моют их совсем. Нередко можно невооруженным взглядом увидеть откровенную грязь. Посещение таких заведений чревато тем, что вместе с золотистой кожей вы получите бонусом ряд заболеваний, в частности грибок.

Как обезопасить себя. Попросите предоставить вам журнал уборки солярия, он обязан у них быть.

Вас убедили купить больше минут, чем нужно

«Купите по акции шесть-десять минут, две минуты получите бесплатно». Это предложение вы можете услышать от сотрудников салона прямо с порога даже при условии, что у вас аристократическая бледность. Но предупредили ли вас о том, что в солярии надо загорать еще осторожнее, чем на пляже? Загар получается интенсивнее, чем на солнце, из-за того, что на вас действуют не рассеянные лучи, а множество близко расположенных друг к другу ламп.

Как обезопасить себя. Принимать солнечные ванны в солярии нужно постепенно, начинать с одной-двух минут, а затем, когда кожа станет темнее, брать максимум пять минут. Причем загорать в солярии можно не более одного раза в неделю.

Вы думаете, что солярий безвреден

«У нас вы никак не навредите коже, ведь солярий — это не солнце, здесь не действуют агрессивные лучи». И такую фразу тоже часто можно услышать от работников студий загара. Но это чушь, ее распространяют неграмотные специалисты или ушлые сотрудники, которые хотят сорвать большой куш. От ламп солярия, которые воздействуют на кожу напрямую, исходит один из самых вредных спектров излучения UVA: тот самый, которые вызывают преждевременное старение кожи и мутацию клеток.

Вы наверняка замечали, что у фанатов солярия кожа сухая, есть мелкие морщинки, особенно на шее и вокруг глаз. Это происходит потому, что при частом посещении студий загара лучи А-спектра буквально высасывают из кожи ценную влагу, замедляют синтез коллагена, повреждают защитную мантию дермы. В итоге любителям солярия грозит ранее старение даже быстрее, чем тем, кто часто отдыхает на пляже.

Как обезопасить себя. Необходимо обязательно пользоваться кремами с SPF-защитой и вообще не загорать до цвета темного шоколада. В солярии действуют те же правила, что на пляже. Используйте средства с SPF-защитой не меньше фактора 30 перед сеансом, наносите их за полчаса. После посещения примите душ и нанесите увлажняющий крем на лицо и тело. Этого вполне достаточно.

Вы покупаете средства для загара только в салоне

«У нас продаются средства ухода за кожей и продукты с SPF-защитой специально для этого конкретного солярия. Советуем вам приобрести, если хотите получить качественный загара», — щебечут сотрудники. Это, конечно же, очередная профанация, ведь сотрудники студий загара получают процент с продажи каждого флакончика. Поэтому они так активно пытаются продать вам средства, которые представлены именно в салоне (причем все продукты здесь стоят достаточно дорого).

Как обезопасть себя. Косметики исключительно для солярия в природе не существует, поэтому не тратье деньги напрасно.

Вы готовы ходить на сеансы хоть каждый день

Солнечные лучи стимулируют выработку необходимого организму витамина D. Он помогает синтезировать в организме кальций, укрепляет кости, повышает иммунитет и способствуют выработке эндорфинов. Для стран с северным климатом солярий становится источником счастья. Многие ходят туда не только ради загара, но и чтобы поднять себе настроение. Некоторые женщины, испытывающие сильный стресс, даже попадают в зависимость от посещений солярия.

В медицине такое расстройство получило название «тонорексия». В салонах, которые дорожат своей репутацией, тонорексики стоят в черном списке, их просто не пускают на порог. Ведь каждодневный загар опасен не только для кожи, но и для здоровья в целом.

Как обезопасть себя. Выход здесь только один — воспользоваться формулой «помоги себе сам». Если вас каждый день тянет отправиться после работы в солярий, то пора посетить психолога.

Вы хотите загореть перед отпуском

«Если вы собираетесь в отпуск, вам нужно обязательно загореть в солярии, так вы точно не сгорите», — убеждают клиента сотрудники салона.

И тут есть доля правды: слегка загорелая кожа менее подвержена ожогам. Но наличие загара — это не повод забыть об SPF-продуктах. Во-первых, даже золотистая или оливковая кожа на активном солнце может обгореть. Во-вторых, лучи А-спектра, не встретив на пути преград, вызовут преждевременное старение и могут даже способствовать развитию онкологических заболеваний. И в-третьих, полученный без защиты загар быстро смоется вместе с ороговевшей кожей.

Как обезопасть себя. Загорать в солярии перед отпуском вовсе не обязательно, ваша спасение от ожогов заключается только в средствах с SPF и увлажняющей косметике.

Какой загар самый безопасный:

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