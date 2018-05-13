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В соцсетях обеспокоились вагинальным отбеливанием
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В соцсетях обеспокоились вагинальным отбеливанием 

МедикФорум 32 минуты назад
Фото: МедикФорум
Новый тренд в индустрии красоты и моды обеспокоил общественность: пользователи соцсетей активно обсуждают интерес к вагинальному отбеливанию. МедикФорум решил выяснить подробности этого тренда. Так, в последнее время все чаще представительницы прекрасного пола задаются вопросом, как сделать интимную область более привлекательной. Для этого они не только обращаются за помощью к специалистам и делают различные операции, но также обращаются к народным методам. Назвать их безопасными нельзя, большинство методов могут нанести серьезный урон здоровью женщины. Обсуждение этого тренда активно началось после того, как популярность набрал видеоролик одного известного блогера, которая посоветовала, как данную процедуру можно сделать в домашних условиях. Она представила несколько рецептов, которые позволят самостоятельно изменить качество кожи. Американка рассказала в своем видео, что для того, чтобы отбелить интимную зону, можно использовать обычный лимонный сок. Девушка уверена, что он победит пигментные пятна, которые могут волновать девушек и приводить к появлению комплексов. Правда, о вреде для нежной коже девушка не задумывается. Эксперты же рассказали, что этот рецепт может быть очень опасен и использовать его ни в коем случае нельзя. Они отмечают, что отбеливание должно проводиться в клинике под присмотром специалиста. Ранее эксперты рассказали, что может вызывать депрессию.
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