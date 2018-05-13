Крема против солнца могут быть «пустышкой»

Американский журнал Consumer Reports сообщает, что треть солнцезащитных кремов содержат менее половины солнцезащитных фильтров (SPF), указанных на этикетке.

Ежегодное исследование солнцезащитных кремов, которое провели эксперты некоммерческой организации Consumers Union, показало удивительные результаты. Из 73 проанализированных брендов 24 имели только половину SPF от указанных на бутылочках данных.

Интересно, что ни один из минеральных, натуральных или органических кремов не давал обещанную потребителям защиту и не мог в рекомендованной врачами мере защитить их от ультрафиолетового излучения. По словам экспертов из Американской академии дерматологии (AAD), солнцезащитный крем должен иметь не менее 30 SPF. Он должен защищать не только от УФ-лучей, проникающих в глубинные слои кожи, но и от УФ-излучения, обжигающего поверхность кожного покрова.

Средства, вышедшие в лидеры рейтинга, содержали в себе такие активные ингредиенты, как авобензон, оксибензон и октинокс. Причем разный состав и разные концентрации защитных компонентов стали причиной того, что два крема с одинаковым SPF на деле давали совершенно разный эффект, не зависящий от стоимости препарата.

Так, лучшим был признан солнцезащитный лосьон Anthelios стоимостью 36 долларов, а на второе место вышел Equate Sport Lotion SPF 50, который производит крупная розничная сеть и продает всего за 5 долларов. «Между реальной ценой и эффективностью солнцезащитных кремов нет никакой связи», — объясняет эксперт Триша Калво (Trisha Calvo).

Худшими были признаны лосьон CeraVe's Body Lotion SPF 50, содержащий только оксид цинка, и Babyganics's Mineral-based Sunscreen 50+SPF, который содержит октисалат — вещество, которое вообще не является УФ-фильтром, и спрей EltaMD UV Aero Broad-Spectrum SPF 45 — все эти средства не давали и половины обещанной защиты.

Опасность таких продуктов в том, что люди, пользующиеся ими, получают ложное чувство безопасности. Но «безопасного загара не бывает», а при использовании таких «неполноценных» кремов человек получит дополнительную дозу УФ-облучения, вредную для его здоровья.