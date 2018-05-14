Ещё
Кто стал новым лицом L’Oréal Paris?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто стал новым лицом L’Oréal Paris? 

BeautyHack.ru 44 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Певица Рита Ора, модель Изабель Гулар или актриса Эмбер Херд — раскрываем нового амбассадора!
Этим летом ряды представителей бренда пополнились голливудской актрисой Эмер Херд. Об этом L’Oréal Paris объявил во время Каннского кинофестиваля на Worth It Show — первом шоу, которое рассказывает о многообразии женщин и их красоте в кинематографе.
32-летняя актриса, остроумная и целеустремленная, как нельзя лучше отражает философию бренда и их подход к прекрасному.
«Всю свою жизнь я мечтала быть не просто актрисой, а человеком, который, используя имеющиеся возможности, собственным примером способен хотя бы чуточку сделать мир лучше и вдохновить женщин», — рассказывает Эмбер.
BeautyHack.ru: последние новости
Как убрать морщины вокруг глаз: 5 лучших салонных процедур Зеркало и вы: радует ли вас ваше отражение? Выбор экспертов и блогеров: 33 крутых новинки для отпуска
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников55
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя18
Не узнать: как выглядели звезды в юности
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд23
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение