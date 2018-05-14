Кто стал новым лицом L’Oréal Paris?

Этим летом ряды представителей бренда пополнились голливудской актрисой Эмер Херд. Об этом L’Oréal Paris объявил во время Каннского кинофестиваля на Worth It Show — первом шоу, которое рассказывает о многообразии женщин и их красоте в кинематографе.

32-летняя актриса, остроумная и целеустремленная, как нельзя лучше отражает философию бренда и их подход к прекрасному.

«Всю свою жизнь я мечтала быть не просто актрисой, а человеком, который, используя имеющиеся возможности, собственным примером способен хотя бы чуточку сделать мир лучше и вдохновить женщин», — рассказывает Эмбер.