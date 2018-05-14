Вдохновляйтесь! 10 лучших макияжей с Каннского фестиваля

71-й Каннский Фестиваль набирает обороты, и участники не устают радовать нас прекрасными образами.

Белла Хадид и Вера Брежнева появились на красной ковровой дорожке с классическим макияжем — сияющая кожа и красные губы (как сделать такой макияж — смотрите здесь).

Белла Хадид

Виктория Боня сделала актуальные широкие стрелки, автором которых стала визажист Елена Ясенкова (нам она уже рассказывала, как исправить 5 самых распространенных ошибок в макияже).

Виктория Боня

А какой из образов больше всего понравился вам?

Ирина Шейк

Вера Брежнева

Роми Стрейд

Раиса Оливейра

Источник фото: Getty Images