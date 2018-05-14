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Вдохновляйтесь! 10 лучших макияжей с Каннского фестиваля
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Вдохновляйтесь! 10 лучших макияжей с Каннского фестиваля 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Сияющая кожа Ирины Шейк, красные губы Веры Брежневой и нюдовый макияж Роми Стрейд ­— чей образ был лучшим?
71-й Каннский Фестиваль набирает обороты, и участники не устают радовать нас прекрасными образами.
Белла Хадид и Вера Брежнева появились на красной ковровой дорожке с классическим макияжем — сияющая кожа и красные губы (как сделать такой макияж — смотрите здесь).
Белла Хадид
Виктория Боня сделала актуальные широкие стрелки, автором которых стала визажист Елена Ясенкова (нам она уже рассказывала, как исправить 5 самых распространенных ошибок в макияже).
Виктория Боня
А какой из образов больше всего понравился вам?
Ирина Шейк
Вера Брежнева
Роми Стрейд
Кендалл Дженнер
Раиса Оливейра
Джоан Смоллс
Наоми Кэмпбелл
Источник фото: Getty Images
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