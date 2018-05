Почему солнцезащитный крем нужно наносить в любое время года и в любую погоду: 4 причины

Облака не спасают от солнечных лучей

Фото: shutterstock.com Иногда облака действительно блокируют ультрафиолетовые лучи, но не стоит всегда на это рассчитывать. Чаще всего они всё-таки пропускают некоторые виды ультрафиолетовых лучей — и те достигают поверхности земли. Есть даже те облака, которые отражают ультрафиолет и тем самым усиливают его воздействие.

Если вы не видите солнца, это не значит, что оно малоактивно. Так обманываются люди в горах: небо затянуто облаками, вокруг лежит снег — о каком солнечном ожоге может идти речь? Но на больших высотах ультрафиолетовые лучи легче и быстрее попадают на землю — и на кожу. К тому же снег отражает лучи — это делает их более агрессивными. Одним нанесением крема тут не обойтись. Нужно постоянно его обновлять на коже, а ещё обязательно надевать очки и одежду с длинными рукавами.

Окна пропускают лучи

Фото: shutterstock.com Вот вы сидите в машине, слушаете музыку, светит солнце, вы не надели очки, да и солнцезащитным кремом намазаться забыли. А зачем? Вы же не планируете выходить из машины? И это большое заблуждение.

Есть три вида ультрафиолетовых лучей: UVA, UVB, UVC. Лучи UVC не проникают даже через атмосферу — их бояться нечего. Но вот остальные типы лучей способствуют старению, появлению морщин, солнечных ожогов и развитию рака кожи. Так вот, окна останавливают воздействие UVB лучей, но в то же время пропускают UVA.

The New England Journal of Medicine опубликовал фотографию человека, который 25 лет управлял грузовиком. Одна половина его лица выглядела довольно гладкой, в целом состояние кожи соответствовало его возрасту. Вторая же половина — именно она подвергалась воздействию солнца на протяжении 25 лет — была покрыта морщинами, из-за этого мужчина выглядел минимум на десять лет старше.

УФ-лучи способствуют старению

Фото: shutterstock.com В Австралии провели крупное исследование. В эксперименте приняли участие две группы: первая наносила солнцезащитный крем каждый день, вторая наносила от случая к случаю, по необходимости. Через 4,5 года исследователи обнаружили, что у второй группы увеличилось количество пигментных пятен и морщинок, у первой группы признаков старения не нашли.

Солнечные лучи повреждают волокна кожи — эластин. Когда волокна разрушаются, кожа начинает провисать, растягиваться. Одни люди списывают это на обычные возрастные изменения, другие — на плохую наследственность. Иногда это действительно так, но иногда дело в солнце.

Старайтесь использовать солнцезащитный крем каждый день, особенно весной и летом. Подбирайте степень защиты исходя из типа вашей кожи, при этом не стоит сходить с ума и покупать кремы с SPF 70 или 80. Остановитесь на 50. Food and Drug Administration утверждает, что пока нет достаточных доказательств эффективности средств со степенью защиты выше 50.

Но мало каждое утро наносить солнцезащитный крем. Его необходимо постоянно обновлять, желательно каждые два часа, особенно если вы плаваете или активно потеете.

УФ-лучи способствуют развитию рака кожи

Фото: shutterstock.com Вот ещё одна (и главная) причина сделать регулярное нанесение крема с SPF полезной привычкой. Согласно The American Cancer Society, постоянное воздействие УФ-лучей на кожу (в том числе в солярии) может привести к развитию рака кожи.

У людей, которые живут там, где круглый год тепло и светит солнце, вероятность заболеть раком кожи выше. Но не думайте, что раз вы редко появляетесь на пляже, вы не находитесь в группе риска. Когда вы идёте на работу, едете в машине или гуляете с собакой, на кожу всё равно обрушиваются ультрафиолетовые лучи.

Солнцезащитный крем — это важно, но не забывайте надевать головные уборы, лёгкую светлую одежду с длинными рукавами и старайтесь минимизировать пребывание под прямыми солнечными лучами. Это лучшая профилактика старения и развития рака кожи.

Когда УФ-лучи особенно активны

Фото: shutterstock.com УФ-лучи агрессивны между 10:00 и 16:00;

УФ-лучи особенно сильны весной и летом;

сила воздействия УФ-лучей уменьшается по мере удаления от экватора;

в горах больше УФ-лучей и сильнее их влияние.

И ещё:

ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака;

УФ-лучи отражаются от воды, снега, песка, травы, металла — это ведёт к увеличению их воздействия;

сила УФ-лучей в каждой стране и каждом городе разное. Поэтому The National Weather Service и The Environmental Protection Agency (EPA) ввели новый показатель — УФ-индекс. Это помогает людям понять, насколько опасно солнце в конкретный день в их месте нахождения. Шкала УФ-индекса — от 1 до 11 баллов. Чем больше число, тем сильнее воздействие УФ-лучей и выше вероятность получить солнечный ожог. Узнать, какой УФ-индекс в вашем городе, можно на сайтах прогноза погоды или даже во встроенных приложениях на смартфоне.

