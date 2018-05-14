Как продлить стойкость матовой помады?

Сделать скраб перед нанесением средства, использовать карандаш в качестве базы или нанести бальзам? Рассказываем бьютихак от визажиста Бейонсе.

Джон Барнетт — автор многих макияжей таких звезд, как Крисси Тейген и Бейонсе. Он не по наслышке знает, что залог правильного макияжа — идеальные губы. Чтобы матовая помада легла ровно и продержалась до конца дня, визажист советует нанести на них крем для глаз.

«Бальзамы могут изменить текстуру и стойкость матовой помады, а крем не нарушает и не деформирует пигмент», — рассказывает визажист.

А вы бы решились попробовать?