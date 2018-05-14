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Chanel посвятили коллекцию ароматов городам
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Chanel посвятили коллекцию ароматов городам 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Chanel посвятили новую коллекцию парфюма путешествиям в города, которые связаны с историей создания бренда. Коллекция состоит всего лишь из трех ароматов, каждый из которых передает атмосферу одного города — Довиля, Биаррицу и Венеции.
Первый аромат Paris-Deauville означает «побег от суеты городской жизни». В этом небольшом курортном городке Коко Шанель открыла свой первый бутик в 1913 году. Композиция аромата состоит из ноток базилика, розы, жасмина и цитруса.
Аромат Paris-Biarritz посвящен курортному городку Биаррицу, где в 1915-м был открыт первый дом моды Chanel. Парфюм состоит из ноток грейпфрута, мандарина и ландыша.
Третий аромат Paris-Venise вдохновлен «Восточным экспрессом», связывающим Париж и Венецию, один из самых любимых городов Коко. Основные нотки аромата — герань, амбра, ваниль и бобы тонка.
Приобрести новую коллекцию ароматов The Les Eaux De Chanel можно будет с июня этого года.
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