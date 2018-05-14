Huda Beauty переиздали палетку теней Rose Gold

Huda Beauty представили новую ремастированную версию палетки теней для век Rose Gold. Всего палетка включает в себя восемнадцать оттенков теней, среди которых тринадцать из предыдущей версии и пять неповторимых новинок. По текстуре, в палетке представлены матовые, сияющие и металлические тени. Для создания новой палетки использовалась только инновационная формула бренда.

Huda Beauty Rose Gold Remastered Palette поступит в продажу в американских магазинах 22 мая этого года. Когда палетку можно будет приобрести в России пока не сообщается.