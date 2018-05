Секреты красоты Ирины Шейк: фитнес, еда, лицо, отдых

Российская супермодель Ирина Шейк , а также лицо марки нижнего белья Intimissimi, «ангел» Victoria's Secret, невеста Брэдли Купера и мама малышки Леи… приковывает все взгляды своими появлениями на красной дорожке главного киносмотра года — Каннского фестиваля. Шейк в любом платье выглядит превосходно и всё ­это — благодаря внутреннему состоянию и, конечно же, идеальному телу. Модель родила первенца — дочь Лею — более года назад и уже через несколько месяцев вернулась в дородовую форму. Как? Рассказываем ниже.

Фитнес

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on May 12, 2018 at 6:29am PDT На любой вопрос о своей фигуре Шейк заявляет, что ей повезло с «хорошими генами», однако они не позволяют звезде расслабиться и не заниматься спортом. «Я ненавижу традиционные кардиотренировки. Бег — это мой страшный сон. Поэтому я нашла упражнения, которые также сжигают калории, но не так скучны для меня», — рассказывала модель американскому изданию Women’s Health. Около двух лет назад Ирина нашла альтернативу бегу: она начала заниматься с помощью личного тренера боевым искусством джиу-джицу.

В джиу-джицу движения можно комбинировать — что идеально для меня и не скучно.

Тренируется Ирина 4 раза в неделю, если она дома в Нью-Йорке. В разъездах она занимается в своём гостиничном номере (отговорки, что в отеле нет зала не подходят)! «В номере я фокусируюсь на самых простых упражнениях, для которых не нужно оборудование. Больше всего я работаю над ягодицами и руками».

Ирина Шейк, тренировка в номере

Ирина Шейк, фото из Instagram

«Мне достался, спасибо генам, быстрый метаболизм, но даже с таким преимуществом мне приходятся искать баланс между едой и спортом. А я очень люблю поесть и очень много. Дайте мне бургер и я съем его ещё и с куском торта». Однако утром после такого расслабленного дня (как называют его бодибилдеры — «читмила») Ирина обязательно занимается спортом в номере и ест весь день полезную еду: рыбу на пару и овощи на гриле.

Я из России, поэтому я люблю такие сытные блюда, как мясо, пельмени, картофельное рагу. Но когда я готовлюсь к фотосессии или показу, я очищаю организм листьями салата и супчиками — они делают живот плоским. Но затем я сразу ем бургер!

Ирина Шейк, фото из Instagram

Ирина Шейк, фото из Instagram

Ирина утверждает, что очищает лицо два раза в день — это обязательное правило её жизни.

Я люблю, когда моя кожа настолько чистая, насколько это возможно. Я даже не наношу базу на лицо, потому что появляется ощущение грязного лица.

Однако это не значит, что Шейк совсем ничего не наносит на лицо ежедневно. Увлажняющий крем — обязательный продукт в косметичке знаменитости. «Сколько бы я не пробовала увлажняющих кремов, я всегда возвращаюсь к одному продукту — увлажняющему защитному крему Cetaphil, который можно найти в любой аптеке (стоит примерно 700 рублей, — Прим. ред.)».

А вот на скрабы для тела и лица Ирина не тратит деньги, а делает их сама!

Я просто смешиваю мед, соль, сахар — это лучше всего того, что предлагают популярные бренды.

Ирина Шейк, фото из Instagram

Отдых

Ирина Шейк, фото из Instagram

Пляж у моря (океана) — любимое место отдыха Ирины Шейк. Она признавалась, что в путешествиях не просто лежит на берегу, загорая, а изучает морские глубины (кстати, тоже спорт). Для этого она брала курсы дайвинга.

А когда я хочу расслабиться в Нью-Йорке, то включаю три работающих российских телевизионных канала и смотрю их весь день. Или отправляюсь в спа-центр.

Ирина Шейк, фото из Instagram