Ещё
Тест: как найти свой идеальный парфюм?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: как найти свой идеальный парфюм? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Нет женщин, не любящих духи. Есть женщины, не нашедшие свой запах. Для них мы составили простой тест, который поможет выбрать аромат.
Мнение эксперта
— Экспериментируя с фантастическим разнообразием парфюма, важно помнить, что есть только один надежный способ понять, подходит вам аромат или нет. Нужно просто начать им пользоваться. Обращайте вниманиена то, как меняется ваше состояние и отношение к вам окружающих. Чтобы избежать серьезных трат, используйте пробники, онлайн-магазины и советы специалистов. Но оценивать изменения нужно именно вам. Конечно, это не так просто, но есть смысл этому научиться. Тогда вы будете использовать аромат, а не вас будут использовать производители парфюма.
Светлана Некрасова, категорийный менеджер интернет-магазина парфюмерии и косметики Aromare
Если вы страстная и уверенная в себе соблазнительница, неисправимая мечтательница или нежная и женственная девушка, то подходящий аромат от известных брендов вы найдете в интернет-магазине парфюмерии и косметики Aromare.
Dior Addict EAU Fraiche 2014 EDT W (100 мл) от Aromare, цена: от 7 950 руб., заказать: +7 (495) 481-29-55, aromare.yapokupayu.ru, Москва, ул. Складочная, 1/15, офис 15  Tom Ford Orchid Soleil EDP W (100 мл) от Aromare, цена: от 8 000 руб., заказать: +7 (495) 481-29-55, aromare.yapokupayu.ru, Москва, ул. Складочная, 1/15, офис 15  Читайте также:
Ароматы страсти: духи, которые сведут его с ума  Какие духи подходят вам по гороскопу? Ароматы для каждого знака зодиака
Самые чувственные ноты в парфюмерии: в каких ароматах их искать
Я Покупаю: последние новости
Капли молодости: лучшие сыворотки против морщин Что такое хайлайтер? 7 опасностей, которые вас ждут в солярии, и простые способы их избежать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детская задача поставила интернет в тупик346
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью4
Кому нужны постаревшие женщины4
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое1
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы22
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение