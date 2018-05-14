Тест: как найти свой идеальный парфюм?

Нет женщин, не любящих духи. Есть женщины, не нашедшие свой запах. Для них мы составили простой тест, который поможет выбрать аромат.

Мнение эксперта

— Экспериментируя с фантастическим разнообразием парфюма, важно помнить, что есть только один надежный способ понять, подходит вам аромат или нет. Нужно просто начать им пользоваться. Обращайте вниманиена то, как меняется ваше состояние и отношение к вам окружающих. Чтобы избежать серьезных трат, используйте пробники, онлайн-магазины и советы специалистов. Но оценивать изменения нужно именно вам. Конечно, это не так просто, но есть смысл этому научиться. Тогда вы будете использовать аромат, а не вас будут использовать производители парфюма.

Светлана Некрасова, категорийный менеджер интернет-магазина парфюмерии и косметики Aromare

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