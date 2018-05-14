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Как Кайли Дженнер выглядит без косметики
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Как Кайли Дженнер выглядит без косметики 

Журнал ОК! 2 часа назад
В своем Инстаграм Кайли Дженнер публикует преимущественно отретушированные фото, на которых она запечатлена с ярким макияжем. Длинные ресницы, идеальная кожа, яркая помада и выразительные стрелки — вот он, стандартный мейк-ап звезды. Однако иногда Кайли все-таки отдыхает от косметики. В один из таких дней папарацци и подкараулили ее. Снимки разлетелись в Сети.
Зарубежные СМИ сообщили, что в этот день Кайли встречалась со своей подружкой в одном из ресторанов. Для публичного выхода новоиспеченная мама выбрала объемную толстовку, которая скрывала ее фигуру.
Кайли Дженнер
К слову, в отличие от своей сестры Хлое Кардашьян Кайли быстро вернулась в форму после родов. В Сети ходят слухи, что идеальная талия звезды реалити-шоу — это не результат тренировок, а работа пластического хирурга.
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