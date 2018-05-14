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Мифы о загаре
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Мифы о загаре 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
С приближением лета многие начинают задумываться о том, как придать своей коже бронзовый оттенок, не подвергая здоровье опасности. Врач-токсиколог, научный журналист и член Ассоциации медицинских журналистов Алексей Водовозов развеет мифы и заблуждения о загаре, объяснит, каких лекарств и продуктов нельзя употреблять, если вы решили получить бронзовую кожу, и почему. Также вы узнаете, что такое зависимость от солярия и как чередовалось отношение человечества к загару и мода на него на протяжении многих лет истории.
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