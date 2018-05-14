Что такое канюля?

Канюля — полая трубка с тупым концом, которую используют для введения препаратов. Отличается эластичностью, способностью проникать в труднодоступные места (около глаз, на висках, на шее) и огибать препятствия. Упираясь в сосуд, нерв или связку, канюля обходит их или раздвигает ткани. В отличие от иглы, создает меньший дискомфорт для пациента, дает возможность провести более точную манипуляцию без лишних проколов.

Канюли часто используют в косметологии и пластической хирургии, так как инъекции с их помощью не оставляют кровоподтеков и гематом, а значит сокращается срок реабилитации. Канюли бывают разной длины и диаметра, отличаются по гибкости.

Введение канюли отличается от использования иглы, поэтому требует определенных навыков и знаний. Сначала косметолог использует анестезию, потом делает иглой в коже отверстие для канюли, устанавливает металлическую трубочку, а уже потом проводит процедуру. С помощью канюль уменьшают возрастные деформации, увлажняют кожу, разглаживают морщины, проводят контурную пластику и липосакцию.

Узнайте больше о секретах красоты:

Российская косметика, которая лучше иностранной: 10 суперсредств

Что будет, если уснуть в макияже? Как косметика губит нашу красоту

Что знаменитости делают в 50, чтобы выглядеть на 30?