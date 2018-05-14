Ещё
Что такое канюля?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое канюля? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Канюля — полая трубка с тупым концом, которую используют для введения препаратов. Отличается эластичностью, способностью проникать в труднодоступные места (около глаз, на висках, на шее) и огибать препятствия. Упираясь в сосуд, нерв или связку, канюля обходит их или раздвигает ткани. В отличие от иглы, создает меньший дискомфорт для пациента, дает возможность провести более точную манипуляцию без лишних проколов.
Канюли часто используют в косметологии и пластической хирургии, так как инъекции с их помощью не оставляют кровоподтеков и гематом, а значит сокращается срок реабилитации. Канюли бывают разной длины и диаметра, отличаются по гибкости.
Введение канюли отличается от использования иглы, поэтому требует определенных навыков и знаний. Сначала косметолог использует анестезию, потом делает иглой в коже отверстие для канюли, устанавливает металлическую трубочку, а уже потом проводит процедуру. С помощью канюль уменьшают возрастные деформации, увлажняют кожу, разглаживают морщины, проводят контурную пластику и липосакцию.
Узнайте больше о секретах красоты:
Российская косметика, которая лучше иностранной: 10 суперсредств
Что будет, если уснуть в макияже? Как косметика губит нашу красоту
Что знаменитости делают в 50, чтобы выглядеть на 30?
Я Покупаю: последние новости
Капли молодости: лучшие сыворотки против морщин Тест: как найти свой идеальный парфюм? 7 опасностей, которые вас ждут в солярии, и простые способы их избежать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое7
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»40
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью26
Узнайте, насколько вы плохой человек10
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью15
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение