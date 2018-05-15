Стойкая косметика — слухи и правда

Использование стойкой косметики избавляет от необходимости поправлять макияж в течение дня. Многие девушки не решаются приобрести стойкую косметику, так как они слышали о ее вреде.

Слух 1 — Стойкая косметика вредит здоровью кожи

В этом слухе присутствует доля правды. Стойкая косметика подразделяется на водостойкую и влагоустойчивую. Водостойкая косметика ранее использовалась только актерами кино и театра, теперь он доступна в массовом секторе. Такие средства образуют на коже пленку, за счет этого достигается эффект стойкости даже под воздействием воды. Такую косметику можно использовать только по особенным случаям, и то не очень часто, воздействие на кожу будет очень агрессивным.

Влагоустойчивая косметика не стоит перед умыванием, но она не будет повреждена потом или небольшими осадками. Такие средства более легкие по текстуре, поэтому они не настолько агрессивны и вредны. Но даже такая косметика будет немного подсушивать кожу, поэтому при ее использовании нужно интенсивно пользоваться увлажняющими средствами.

Слух 2 — Стойкую косметику сложно снимать

Принцип стойкости косметики заключается в особенном составе, она включает в себя высоколетучие соединения и разное количество силиконовых компонентов. На лице образуется более или менее плотная пленка, она обеспечивает степень защиты, не позволяя оттенку испариться или стереться. Пленка не позволяет цветным компонентам вступать в контакт с окружающей средой, поэтому цвет остается на лице как минимум с утра и до вечера.

Эта же пленка не позволяет косметике смываться под воздействием вод, вода — это то же самое воздействие окружающей среды. Не нужно тереть кожу, ресницы и губы, этим вы ничего не добьетесь, а только травмируете их. Для того, чтобы снять стойкую косметику одним движением, нужно воспользоваться специальным средством для снятия, в них содержатся компоненты, которые растворяют образованную пленку.

Если срочно нужно смыть с ресниц водостойкую тушь, а средства для снятия нет под рукой, можно воспользоваться для умывания любым детским шампунем «без слез».

Слух 3 — стойкая косметика вблизи выглядит неестественно

Любая косметика будет выглядеть неестественное, если использовать ее без меры и не соблюдать правила нанесения. Наносить устойчивую косметику не сложно, если быть в курсе нескольких хитростей:

Увлажняющий или питательный крем можно наносить не ранее, чем за 40 минут до использования устойчивого тонального крема. Если нанести дневной крем и затем сразу тональным, то вы получите эффект маски и полное отсутствие стойкости;

Стойкая тушь наносится одним слоем, если этого кажется недостаточно, то приобретите тушь более плотной текстуры или с кисточкой другой формы. Нанесение нескольких слоев стойкой туши заставит ее свернуться комочками, ресницы слипнутся;

После нанесения губной помады не нужно энергично смыкать губы, как вы это делаете с обычной помадой. В течение минуты после нанесения не нужно смыкать губы, это время необходимо для образования стойкой пленки.