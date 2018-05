Выбор главного редактора: 21 лучшее средство для отпуска

Лучший BB-крем для перелетов, палетка теней для век с пудрой какао, средство, которое одновременно заменит и шампунь, и кондиционер, и гель для душа — главный редактор BeautyHack Карина Андреева рассказывает про свои бьюти-находки для поездок.

ДЛЯ ЛИЦА

BB-крем Nude, Erborian

Долгое время находилась в поисках лучшего тонального средства. Какие-то нравятся, но потом начинают надоедать, поэтому меняла их на что-то новое почти каждый месяц. Но попробовав в январе этот BB-крем, о котором слышала не раз от многих гуру макияжа, влюбилась раз и навсегда и уже четвертый регулярно использую это средство. Почему его люблю? Во-первых, оттенок — это находка для девушек с очень светлой кожей. Не желтит, не дает эффект «бледного лица», а в первые десять минут подстраивается под ваш натуральный тон. Во-вторых, средство идеально для тех, кто, как и я, страдает от сухости (как я ухаживаю за сухой кожей — можно прочитать тут): BB-крем не подчеркивает шелушения, а наоборот работает как дневной крем и увлажняет кожу. В составе шестилетний корень корейского женьшеня, который стимулирует микроциркуляцию и активирует естественную выработку коллагена, имбирь, который очищает и тонизирует кожу, а еще лакрица, которая снимает красноту и работает как антиоксидант.

В-третьих, перед этим средством не нужен праймер — крем равномерно распределяется подушечками пальцев или бьюти-блендером в считанные секунды и действительно держится до обещанных 12-ти часов, после чего без труда удаляется очищающим гелем.

В-четвертых, крем очень удобен для перелетов. Я не сторонница макияжа в самолет, но часто после прибытия попадаешь «с корабля на бал», поэтому в ход идет этот крем. Он дает эффект «второй кожи» и позволяет ей дышать, освежает лицо. Я не раз слышала: «Как же ты здорово выглядишь без макияжа после перелета!». Это здорово — окружающие даже не замечают наличие BB-крема на лице, а он есть, и еще не раз выручит вас — мелкие несовершенства точно скроет.

В-пятых, SPF-фактор — 25: как раз то, что надо в отпускную косметичку (особенно если собираетесь на море!). А в паре с Glow Crème (о нем рассказываю ниже) можно получить желаемый эффект фотошопа.

Цена: 3 500 руб.

Крем для лица GlowCrème, Erborian

Это средство перламутрового цвета я наношу на все лицо как до макияжа, так и поверх. Работает как база — после нее тональный крем распределяется гораздо лучше и равномернее, а в купе они дают эффект кожи «изнутри». Заменит хайлайтер — наношу как финальный этап макияжа на выступающие части лица (скулы, под бровь, галочку над верхней губой, спинку носа). Очень прост в применении и едва заметен на лице, а вот сияние получается таким, будто бы это и есть ваша здоровая кожа (а не уставшая после долгой зимы). Кстати, когда на коже появляется загар, я часто не использую никаких тональных средств и просто наношу этот крем: выглядит очень красиво. В составе экстракты Пории кокосовидной (антиоксидант, который отвечает за разглаживание) и лакрицы (выравнивает тон кожи и дает сияние). За какими средствами отправиться в магазин Erborian вы можете посмотреть здесь.

Цена: 3 450 руб.

Палетка теней для век Chocolate, TooFaced

Нет-нет, это не реальная плитка шоколада, а модная и стильная палетке теней Chocolate Bar Too Faced. Но пудра какао в составе — самая настоящая!

А теперь про тени — за что я их люблю?

1) За 16 оттенков. Нежно-розовый, кремовый, бронзовый, кофейный, фиолетовый, золотой и еще 10 всяких разных — с ними можно создать любой макияж для каждого цвета глаз. Дневной нюд или вечерние смоки — с этой палеткой все возможно.

2) За легкое нанесение, хорошую стойкость и отличную растушевку. Несмотря на то, что тени сухие, на веках держатся до 5-6 часов (после я обновляю для интенсивности, если нужно). Наношу обычно кистями для макияжа, но если вдруг нахожусь в спешке, и по рукой ничего нет, могу быстренько набить пигмент на веко подушечками пальцев — и все равно получается аккуратно.

3) За аромат шоколада, разумеется. Запах невероятный!

4) За оригинальную, но при этом легкую упаковку.

Напоследок расскажу про то, какие оттенки я чаще всего использую для своих темно-карих (или даже черных) глаз.

Нежно-розовый с шиммером Champagne Truffle использую как хайлайтер и часто наношу под бровь. Его же могу распределить на подвижном веке, а во внешние уголки глаз добавить темный (например, коричневые Gilded Ganache, Triple Fudge, Haute Chocolate).

Оттенки, которые идеально использовать соло, — Marzipan, Strawberry Bob Bon, Canded Violet, Black Forest Truffle, Amaretto.

Часто использую для нижней подводки следующие цвета: Creme Brûlée, Semi-Sweet, Hazelnut.

В дополнение к палетке идет фирменный Glamour Guide, где можно найти три уже созданных образа. Вдохновляйтесь!

Купить палетку и другие средства бренда, который в прошлом году пришел в Россию, можно в магазине Иль де Ботэ. Цена: 3 500 руб.

Консилер Eye Concealer with Botanical Extracts, 2, Sisley

Средство с очень высокой перекрывающей способностью — замаскирует как синяки под глазами, так и несовершенства кожи. Лучше всего выдавливать на металлический наконечник и с его помощью круговыми движениями распределять под глазами — это улучшит микроциркуляцию крови. Формула консилера обогащена ухаживающими компонентами, которые помогают уменьшить отечность: то, что нужно после долгого перелета.

Цена по запросу

Блески для губ Rouge Coco Shine, 764 и 804, Chanel

В коллекции Rouge Coco Gloss целых 27 оттенков, и я рассказывала про самый необычный бирюзовый (792). Но я продолжаю пробовать новые. Решено: в ближайший отпуск возьму нежно-розовыйRoseNaîf (804) и малиновый Confusion (764).

Как всегда отличный и невероятно удобный аппликатор — средство без проблем распределяется в спешке. Всем же знакомо, когда забываешь про время, собираешься на вечерний ужин в отпуске, а тебя уже начинают торопить, мол, сколько можно делать макияж? Вот как раз в таких случаях можно на бегу сделать яркие губы без страха выйти с неаккуратным контуром. Текстура тающая, не слишком липкая. Блески заменят бальзам. Комплекс Hydraboost содержит натуральные воски (жожоба, подсолнечника, мимозы) и натуральное производное кокосового масла. Получается эффект влажных губ, они визуально становятся объемнее. Я влюбилась в невероятно красивый зеркальный блеск! Нежно-розовый идеален на каждый день и будет здорово сочетаться с нюдовым макияжем глаз, а вот малиновый (для интенсивности наносите в несколько слоев) буду использовать для вечерних выходов. Он не слишком яркий, поэтому можно смело добавить его к образу со smoky eyes.

Цена: 2 270 руб.

Тушь Better Than Sex, Too Faced

Всегда было очень тяжело найти «свою» тушь: мои ресницы от природы черные, густые, но им все равно не хватает объема и длины. А еще хочется, чтобы тушь не осыпалась в течение дня, но при этом удалялась быстро и без раздражений. С этой тушью у меня случилась любовь с первого взгляда, и все пожелания были услышаны и воплотились в ней. Тушь цвета сажи на основе коллагена здорово удлиняет ресницы и завивает их. Мне понравилась щеточка в форме песочных часов, которая позволяет прокрасить каждую ресничку и пробраться к самым корням. Без труда удаляется очищающим гелем и действительно не осыпается (а это крайне важно во время поездок на море, где всегда тепло и у макияжа есть риск «поплыть» от жары). Мечта сбылась!

Цена: 1 750 руб.

Салфетки для снятия макияжа Demi-Wipes, M. A. C На отдыхе я самый ленивый человек в плане ухода. Мне несложно проходить 20-25 км в день, но потратить больше пяти минут на очищение кожи не могу. Всегда беру с собой салфетки для снятия макияжа, которые в пару движений помогают очистить кожу. Demi-Wipesкак раз такие: мне достаточно двух салфеток, чтобы удалить все остатки косметики на лице (как правило, это темные тени, BB-крем, тушь, хайлайтер, бронзер, румяна). Весь этот набор салфетки без труда в считанные минуты стирают и не оставляют следов (а еще ощущения стянутости кожи, чем грешат многие альтернативы). После использования всегда умываюсь теплой водой — чувствую остатки масла на лице (хотя его в составе нет, но есть витамин Е). В удобной герметичной упаковке 30 шт. — в отпуске точно хватит.

Цена: 1 300 руб.

Солнцезащитный лосьон для лица The Reparative Sun Lotion SPF 30, La Mer По текстуре лосьон вначале кажется маслянистым, но при нанесении быстро впитывается. Я не люблю брать с собой очень много уходовых средств — если поездка планируется на море, то в идеале солнцезащитное средство должно заменить мне и дневной крем. Это история про лосьон TheReparativeSunLotion. Кроме отличной защиты (SPF30) средство прекрасно увлажняет кожу. Наношу с утра перед выходом на улицу, обновляю после купания. Когда возвращаюсь домой после пребывания на солнце, наношу еще один слой — средство обладает восстанавливающим эффектом. В составе — активные компоненты морского происхождения и питательный эликсир Miracle Broth, который лежит в основе преображающих формул La Mer. Отдельно отмечу сладкий аромат средства — хочется наносить его снова и снова. Тема солнцезащиты очень важная — особенно в период отпусков. 20 важных фактов об SPF вы можете прочитать здесь.

Цена: 9 900 руб.

Блеск для губ Juicy Shaker, Lemon Explosion, Lancôme

Средство в форме веселого шейкера с удобным аппликатором-кушоном напоминает мне о лете — яркое, сияющее, «теплое» и «солнечное». На губах оттенок едва заметен — скорее подстраивается под ваш натуральный цвет и визуально делает их насыщеннее и даже объемнее. Но основная функция — увлажнение (с ней справляется на миллион процентов!): в составе четыре вида масла (шиповника, клюквы, сладкого миндаля, персиковых косточек). У меня на морском отдыхе очень сильно сохнут губы, и JuicyShakerочень выручает. Перед использованием обязательно встряхните шейкер — текстура у блеска двухфазная!

Цена: 1 871 руб.

Эликсир Beauty Elixir, Caudalie

Известной «воде красоты» в прошлом году исполнилось 20 лет. В 1997 создательница бренда Матильда Тома открыла легендарный рецепт травяного эликсира молодости, придуманный для королевы Венгрии в XVI веке. Сначала Матильда создала средство для себя. Затем усовершенствовала его современным составом, сочетающим в себе успокаивающую термальную дымку, насыщенную активными компонентами эссенцию (такую используют в Азии перед сывороткой) и экстракт из цветов с полезными свойствами. Получилось средство-гибрид, которое легко распыляется, способно освежить цвет лица, закрепить макияж и легко вписывается в повседневные процедуры ухода за кожей.

Это одно их любимых средств актрисы Роузи Хантингтон-Уайтли — она называет его «спа под рукой». Помню, как и я в первый раз попробовала средство: меня настолько поразил свежий аромат при распылении дымки, что я уже не думала о том, как оно «сработает» — за один эффект «ароматерапии» этой воде можно ставить твердую пятерку. Но прекрасный запах — не единственное ее преимущество. Средство прекрасно увлажняет и освежает кожу и заменит термальную воду. В составе — нотки бензоина и мирры, успокаивающий экстракт цветков флердоранжа, винограда и розы, придающих коже сияние, эфирное масло розмарина, известного своими укрепляющими свойствами, а также тонизирующая эссенция мелиссы и мяты. Я беру с собой в самолет мини-версию (30 мл) — занимает мало места, успокаивает и освежает кожу.

Цена: 1 000 руб.

ДЛЯ ВОЛОС

Фен Dyson Supersonic, Dyson

«Во всех отелях есть фены — зачем брать с собой?», — часто спрашивают меня. Но точно такого нет нигде, и займет он очень мало места в чемодане (а еще ну очень легкий!). Вообще этот фен сильно сэкономил мне и время, и место: время — потому что процесс сушки занимает рекордные 7-10 минут на мои длинные волосы. Место — потому что не понадобились другие инструменты для укладки, в том числе и гаджеты (раньше я часто брала с собой либо плойку, либо утюжок, а то и все два!). Рассказываю про фен!

Во-первых, он сразу привлекает внимание своей необычной формой: для меня это как iPhoneсреди фенов — ни на что не похожий.

Интересный факт: компания Dyson вложила 50 миллионов фунтов стерлингов в разработку этого фена и на создание собственной лаборатории по изучению волос. Инженеры Dyson несколько лет анализировали структуру волос и их реакцию на стресс. Благодаря этому, они поняли, как поддерживать их здоровый, ухоженный вид, и познали все тонкости укладки.

На разработку фена ушло четыре года. Для опытов закупили более 1600 км натуральных волос, чтобы тестировать фен на разных типах. Еще одно отличие фена — его двигатель: он оснащен запатентованным двигателем Dyson V9 с цифровым управлением, который придумала целая команда из 15 инженеров. Получился миниатюрный, легкий и инновационный двигатель Dyson с цифровым управлением (до восьми раз мощнее, чем двигатели других фенов, и весит до двух раз меньше остальных).

Фен создает мощный направленный поток воздуха под углом 20 градусов, предотвращает повреждение волос из-за перегрева благодаря интеллектуальной системе контроля температуры (непрерывно отслеживает и регулирует температуру подаваемого воздуха, проводя 20 измерений в секунду). У большинства существующих фенов двигатель находится в головной части устройства, а это приводит к нарушению баланса и как следствие — к возникновению усталости в руке. Новый двигатель получился компактным, поэтому инженеры смогли расположить его в рукоятке, а это улучшило баланс устройства в руках. Именно поэтому он ощущается легче остальных.

У Dyson Supersonic четыре режима нагрева воздуха, три режима мощности потока и режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки. В комплекте нашла три запатентованные насадки на магнитном креплении, которые легко фиксируются, не перегреваются и позволяют делать совершенно разные укладки.

С насадкой Smoothing nozzle я высушиваю волосы и одновременно выпрямляю их, а диффузор использую для создания небрежных волн. Отдельно хочу отметить, что DysonSupersonicнамного тише других фенов: оснастив крыльчатку двигателя 13 лопастями вместо обычных 11, инженеры Dyson добились частоты звука, которая не воспринимается человеческим ухом. А поскольку двигатель компактный, в рукоятке была возможность окружить его дополнительными элементами системы звукоизоляции.

Цена: 29 900 руб.

Шампунь и бальзам Totally Beachin’, Bed Head, TiGi

В прошлом году появилась коллекция TiGi для пляжного лета — упаковка средств почему-то ассоциируется у меня со сладкими леденцами с ментолом. Вообще бренд можно узнать по запаху — все средства (от шампуня до укладочного геля) пахнут сочными фруктами и «тропическими островами».

Когда я в первый раз помыла голову шампунем со сладким названием Totally Beachin’ и увлажнила кончики таким же кондиционером, удивилась: морские «кудряшки» были видны даже на мокрых волосах. Люблю за то, что с ними можно не сушить голову, и при этом получить красивую укладку, когда волосы высохнут сами (особенно актуально на море!).

Что TiGi добавили в состав? Экстракты огурца и алоэ, витамин E — чтобы восстановить пряди после солнечных ванн и защитить их от УФ-лучей. Отдельное спасибо за упаковки в 75 мл. — удобно брать с собой в отпуск.

Цена за шампунь-желе: 310 руб. за 75 мл.

Цена за летний кондиционер: 310 руб. за 75 мл.

Шампунь, маска и несмываемый спрей Sunsorials, Matrix

Если я уезжаю больше, чем на неделю, соответственно шампунь нужен объемом побольше. Я очень люблю солнцезащитные шампуни и маски Biolage, и в этом году попробовала обновленную линейку.

Шампунь Sunsorials распределяю на влажные волосы легкими массирующими движениями по всей длине, после чего тщательно смываю. Затем наношу маску на 3-5 минут и промываю их теплой водой.

Финальный этап — распыляю несмываемый спрей Sunsorials Hair Protective Non-Oil на влажные волосы. Мне нравится блеск, который приобретают волосы после этого комплекса, а еще — они не путаются, легко расчесываются и находятся под защитой.

В составе шампуня и маски — экстракт подсолнечника (обладает антиоксидантными свойствами) и керамиды (восстанавливают волосы изнутри), а спрей содержит витамин Е (отвечает за увлажнение). Мне нравится, что несмываемый спрей не утяжеляет их, не оставляет жирного блеска и отлично защищает. Кстати, вся гамма подходит даже для окрашенных волос. У нас хоть и не такая жаркая погода, как на море, но все же важно защищать волосы и от малейшего излучения. А эти средства обязательно возьму с собой в ближайший отпуск и буду использовать после купания.

Цена за шампунь Sunsorials: 820 руб.

Цена за маску Sunsorials: 1 100 руб.

Цена за несмываемый спрей Sunsorials: 1 280 руб.

Шампунь-кондиционер-гель для душа 3-in-1 Silk Therapy, Biosilk

А это супер-вариант для ленивых (часто для меня!) и для тех, кому очень надо сэкономить место в чемодане. Это средство заменит вам и шампунь, и кондиционер, и даже гель для душа! Дает обильную пену, которую с одного раза может хватить и на волосы, и на тело. После первого тестинга была морально готова к спутанным волосам, не увлажненным кондиционером. Но нет — они легко расчесались и без труда уложились с помощью расчески и фена. В составе средства — кокосовое масло. Отсюда и великолепный сладкий аромат, который напоминает мне шоколадку баунти, а еще — не стянутая, увлажненная кожа. Здорово!

Цена по запросу

Спрей для укладки с мерцающим блеском Shimmer.Shine, Kevin.Murphy

Прозрачный флакон, внутри которого плавают мерцающие золотые частицы, завораживает. Особенно здорово осознавать, что это средство не просто для красивого блеска и укладок, но и для ухода за волосами (в составе масло семян баобаба и экстракт бамбука которые восстанавливают и питают волосы, тонизируют кожу головы). Встряхнув флакон, распыляю на мокрые пряди и высушиваю феном — появляется красивый блеск и чувствуется легкая фиксация небрежных волн (у меня они от природы вьются). Средство можно использовать и как завершающий этап укладки — распылить его на сухие волосы и взбить руками. Обожаю сладковатый аромат спрея — составит конкуренцию любимому парфюму. А в отпуске использую его и для тела — на загорелой коже он выглядит особенно эффектно.

Цена: 2 410 руб.

ДЛЯ ТЕЛА

Молочко для тела «Великолепный загар» Sublime Tan Velvet Milk SPF 30, Lancaster

Я очень люблю солнцезащитные средства для лица и тела Lancaster— использую уже многие годы. Молочко для тела — настоящая находка для тех, кто мечтает о ровном загаре. Люблю за то, что оно легко распределяется, без липкой пленки. Кажется жирным, хотя впитывается за минуту! По текстуре напоминает персиковый йогурт. Что в составе средства помогает получить идеальный загар? Сочетание комплексов гелиотана (богат аминокислотами, микроэлементами и минералами), биотаннинга (экстракт сладкого апельсина) и масла бурити. За увлажнение отвечает глицерин — я не беру с собой в отпуск дополнительных увлажняющих кремов, потому что мне хватает эффекта от этого молочка. Наношу на тело перед выходом на пляж, а после купания повторно распределяю средство. С ним не сгорите (даже если вы такая же белоснежка, как и я), а наоборот получите отличный загар, который ляжет ровно.

Отдельно отмечу запах с кислинкой — у меня он почему-то ассоциируется с морем! SPF-фильтр — 30: надежная защита.

Цена по запросу

АРОМАТ

Парфюмерная вода Bal d’Afrique, Byredo

«Африканский танец» — посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер , звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо — это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты. Для меня этот аромат самый «отпускной», поэтому, чтобы усилить эффект отдыха, беру его с собой, а по приезду еще минимум две недели пользуюсь им и вспоминаю о прекрасных солнечных днях на море.

Цена за 50 мл: 9 750 руб.

Текст: Карина Андреева