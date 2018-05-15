Пересадка бровей и еще 7 необычных операций, которые сейчас делают все. Стоит ли?

Руки — главный индикатор старения. С возрастом в них истощается запас ценного коллагена и гиалуроновой кислоты. В итоге образуются морщины, у некоторых даже проявляется так называемый эффект птичьей лапки (яркий пример — руки Сары Джессики Паркер).

Чтобы избежать этой участи, в косметологии предлагают попробовать новый тренд —липомоделирование рук. Суть заключается в том, что под кожу вводят собственный жир. Он лучше приживается и стимулирует процессы самоомоложения.

Пересадка бровей

Самая необычная операция, которая набирает бешеную популярность благодаря социальным сетям. Известно, что опустившиеся брови могут сделать вас старше, поэтому изменяя их форму с помощью операции, врач осуществляет своего рода лифтинг лица.

В ходе операции пересаживают волосяные луковицы, благодаря чему бровь корректируется и приобретает новую, тщательно подобранную форму. Вся процедура проводится под местной анестезией и длится два-три часа.

Операция по удлинению ног Джиджи Хадид

Насмотревшись на стройные ноги Кендалл, Джиджи и других моделей, девушки стали просить у хирургов такие же. Для осуществления подобных фантазий не используется аппарат Илизарова — эффект достигается за счет оптического обмана. Врач выбирает одну или несколько процедур — липосакцию, лифтинг, размещение импланта, липоскульптурирование.

Например, если женщина резко похудела, врач делает хирургическую подтяжку кожи на внутренней стороне бедер и в области паховой складки. Кожа становится более гладкой — ноги визуально кажутся длиннее.

А еще можно вставить имплант в икроножную мышцу или провести липосакцию и ультразвуковой лифтинг. Порой хирург подключает липоскульптурирование, эта процедура позволяет убрать жир оттуда, где он не нужен, и ввести в другие места, прорисовывая рельеф длинных и красивых ног. Для этого врач прорабатывает внешнюю и внутреннюю поверхность бедер, а также область под коленями.

Увеличение ягодиц

Пятые точки Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Ники Минаж все еще задают тренд. Чтобы получить такие ягодицы, женщины идут на липофилинг (объемы создаются с помощью собственного жира). Даже неудачные примеры (филлеры сместились под коленки или попа получилось такой, что невозможно сесть) никого не останавливают.

Удаление косточки у основания большого пальца ноги

Эта операция была придумана для любительниц ходить «на лабутенах». От ношения слишком тесной обуви около большего пальца начинают расти косточки. Впоследствии они мешают втиснуться в любимую модельную обувь.

Операция по избавлению от проблемы проходит следующим образом: врач разрезает область около косточки, затем с помощью медицинской пилы удаляет лишний объем, а если ситуация запущенная, то даже часть кости. Для формирования и укрепления костей в эту область вставляют штифт, винт или стержень.

Новые методы бунион-пластики (когда врач старается не нарушать строение костей и не сдвигает их) менее травматичны, они позволяют пациенту ходить в специальной обуви сразу после операции и быстрее восстановиться.

Коррекция линии улыбки

Наверняка вы встречали людей, которые в прямом смысле улыбаются деснами. Это, конечно же, портит внешность, а иногда из-за такой особенности даже возникают проблемы с зубами.

Чтобы исправить ситуацию, сделать зубы здоровыми, а внешность гармоничной, врачи предлагают операцию по подтяжке десны и изменению ее линии. Операция проводится с помощью лазера (в том числе стоматологического) или же хирургическим путем. Реабилитация занимает до двенадцати дней.

Операция по повышению либидо

Это новый метод вагинального омоложения, который уже признали женской виагрой. Для достижения эффекта используют фракционный лазер CO2. Он подтягивает кожу, делает ее упругой за счет стимуляции синтеза коллагена, повышает чувствительность, способствует сужению влагалища, увеличивает выделение смазки (приятный бонус для женщин в менопаузе) и даже помогает справиться с недержанием мочи.

Нехирургический лифтинг лица с помощью эндотинов

Это подтяжка лица с меньшим периодом реабилитации. Процедура относится к малоинвазивной хирургии, ее суть заключается в том, что через небольшой разрез с помощью эндоскопа в глубокие слои кожи имплантируются маленькие пластинки (3–5 мм) с зубчиками (эндотины).

Мнение эксперта

— Они сделаны из специального материала, который не отторгается организмом. Через несколько месяцев эндотины рассасываются и оставляют после себя новые соединительные волокна, которые надолго обеспечивают эффект лифтинга.

Единственный минус операции заключается в том, что зоны, в которые имплантировались эндотины, становятся чувствительными. Поэтому сначала рекомендую проконсультироваться с хирургом.

Юрий Качин, к.м.н., пластический хирург

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