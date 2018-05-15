Таиланд рядом с домом

Как же порой важно вовремя остановиться и дать себе передышку. В суете большого города люди часто перестают замечать, что их организм нуждается в заботе и отдыхе.

Конечно, лучшим вариантом было бы улететь в далекую и загадочную, манящую и притягательную страну, чтобы понежиться в лучах горячего южного солнца, почувствовать себя немного Робинзоном Крузо или просто путешественником, ищущим покоя и умиротворения. Улететь туда, где много-много диких пальм, где морской ветерок нежно треплет волосы и легкие одежды, где спелые, сочные фрукты и незабываемые спа-процедуры. Мечта что надо. Только вот не всегда есть время и возможность взять да и сбежать куда-нибудь, например, в Таиланд.

Зато Таиланд очень даже может оказаться где-нибудь совсем рядом с домом. Как ни удивительно, но в мегаполисе тоже можно найти отдых и покой. Стоит лишь щелкнуть пальцами, точнее — стукнуть несколько раз по клавиатуре своего компьютера. И перед ищущим сногсшибательного отдыха усталым путником открывается перспектива длиной в несколько десятков страниц с сайтами и порталами, предлагающими идеи на все случаи жизни, для любого кошелька и полета фантазии любого уровня сложности.

Но, как выше уже упоминалось, настоящий отдых часто и вполне заслуженно ассоциируется именно со спа-процедурами. И где, как ни в райском Таиланде, они по праву считаются одними из лучших?! А самое приятное, что не нужно даже выезжать из Москвы, чтобы с головой погрузиться в атмосферу столь гостеприимной и полюбившейся многим страны, вспомнить или заново ощутить вкус тайского лета. Например, в сети салонов ТАЙРАЙ есть классический тайский массаж — отражение культуры Тайланда.

Для ощущения отдыха на море подойдет ойл-массаж и обертывание водорослями. Этот набор равнодушным не оставит никого. Только пойдет на пользу. Надо сказать, что в спа-меню есть и другие интересные услуги. Например, соляной пилинг для тела.

Любители сладенького тоже обижены не будут. Им предлагается попробовать сахарный пилинг в лучших тайских традициях. А ароматный кофейный пилинг для тела несомненно порадует всех без исключения поклонников бодрящего напитка.

Вообще, любой отдых подразумевает полное расслабление, обретение баланса энергии и сил, избавление от всего лишнего и ненужного. Чтобы и дальше держать марку и не терять лицо в постоянно меняющемся мире каменных джунглей, стоит обратить внимание на восстанавливающие программы для омоложения лица, пилинги кожи лица и еще целый список расслабляющих спа-услуг

Не меньшей популярностью у жителей мегаполиса пользуется и другой тренд — грамотное преодоление стрессовых ситуаций, психологического и физического напряжения. И здесь-то точно всевозможные виды массажей не только показаны, но и просто необходимы.

В большом городе особенно часто окружающая среда негативно воздействует на кожу. Резкие перепады температур, недостаток витаминов и минералов, частые стрессы могут привести к ее сухости. Специальные спа-программы для сухой кожи помогут забыть об этой проблеме. И это именно тот случай, когда «в одном флаконе» и забота о красоте и спа-блаженство.