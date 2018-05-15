Вдвое старше: Бритни Спирс выглядит как мама своего жениха

Разница в возрасте у пары видна все сильнее.

36-летняя певица уже два года встречается с красавчиком-манекенщиком Сэмом Асгари. К слову, тот моложе своей возлюбленной на 12 лет. Именно поэтому поклонники сначала не верили в их чувства. А новые фото из лос-анджелесского аэропорта вновь всколыхнули волну слухов о неискренности этих отношений. Ведь Бритни смотрится рядом с Сэмом словно его мама.

Спирс уже не раз осуждали за то, что звезда не ухаживает за собой. Морщины, неровная кожа, макияж, который старит ее на добрый десяток лет. Да и за фигурой не мешало бы последить: морщинистые колени певицы поразили фанатов.

Напомним, пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа «Slumber Party». По сюжету Бритни соблазняла атлетичного героя клипа (Асгари). И у нее это получилась не только в кадре, но и в реальной жизни. При этом довольно долгое время Сэма обвиняли в корыстном интересе, а певицу — в том, что она просто развлекается с молодым любовником.

Между прочим, множество голливудских (и не только) звезд не видят никакой проблемы в том, что жена на 10, а то и 15 лет старше мужа. Кажется, эта сладкая парочка относится именно к таким. Ведь время идет, а они все так же проводят много времени вместе, не стесняясь говорить слова любви друг другу. Сэм называет Бритни своей лучшей половиной, а Бритни светится от счастья и выкладывает многочисленные совместные фотографии со своим возлюбленным. И судя по их жарким взглядам и объятиям на снимках, бодибилдер любит Бритни вовсе не за юность или безупречную внешность.

Потускневший секс-символ: Бритни Спирс в «голом» микроплатье

Звездные красавицы, которые подурнели после развода

Читайте также: