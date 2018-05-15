Свотчи: 10 отличных тушей с силиконовой щеточкой

Средства с экстрактами пчелиного воска и без парабенов, которые сделают ваши ресницы удлиненными, разделенными и объемными в два движения, — редакторы BeautyHack выбрали лучшие туши, которые не оставят комочков и разочарований.

Тушь для ресниц Baby Doll, Yves Saint Laurent

Еще одна из немногих тушей для ресниц, которая устраивает меня абсолютно по всем параметрам (других в косметичке не держим!).

Во-первых, безумно удобная большая силиконовая щеточка, которая позволяет прокрасить каждую ресничку. Во-вторых, длина, что появляется с первого слоя.

В-третьих, невероятный объем со второго. В-четвертых, стойкость — если я знаю, что ухожу из дома на весь день, а подправить макияж вечером особо не будет возможности, всегда выбираю эту тушь.

С ней не нужны активные смоки айс или тени в принципе — все внимание тушь берет на себя и без труда в одиночку делает взгляд выразительным. А еще не осыпается, но при этом легко удаляется очищающим гелем без раздражения. В составе есть и ухаживающие компоненты — масла жожоба и пальмовое. Не чудо ли?

Цена: 2 699 руб.

Тушь для ресниц Troublemaker, Urban Decay

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Большая щеточка, насыщенный черный цвет, космически-радужный тюбик — не тушь, а чудо! Проверку на прочность прошла — не осыпалась ни на грамм с 8 утра и до полного удаления очищающим гелем в 10 вечера. У меня черные ресницы, поэтому хватило одного слоя, но для более выразительного макияжа лучше наносить в два-три. В составе формулы — витамин Е и пантенол для увлажнения ресниц. Щеточка прекрасно разделяет их, позволяет пробраться к самым корням и распределить пигмент без комочков. Объем, разделение, удлинение, подкручивание — все как обещано, и ни каплей меньше. Здорово!

Цена: 1 800 руб.

Объемная тушь Amplitude, Golden Charcoal, Rouge Bunny Rouge

Силиконовые щеточки — мои самые любимчые: они лучше всего прокрашивают и разделяют ресницы. Щеточка этого средства оправдала ожидания — в два движения мои ресницы стали разделенными и объемными, но выглядели очень естественно за счет коричневого оттенка средства.

Кстати, тушь очень приятно пахнет шоколадом — отличный выход для тех, кто продолжает худеть к лету (помните, у вас есть еще 2 месяца!). А в составе есть смесь натуральных восков, которые защищают ресницы. Если вы, как и я, не выходите из дома без контактных линз, будьте спокойны — тушь не раздражает глаза и не «потечет» от увлажняющих капель.

Я нанесла средство в два слоя и ресницы стали длинными и как будто бархатными, а объем появился за счет утолщения — за это отвечают обволакивающие волокна в составе. Но ресницы не выглядят нарощенными, а объем получается очень естественным, как будто это ваши ресницы, но их вдруг стало в два раза больше.

Цена: 2 320 руб.

Тушь для ресниц Outrageous Extension, Sephora

«Все сложно» — статус моих взаимоотношений с тушью для ресниц. Тестирование всего нового и незнакомого для меня — лотерея, в которой чаще, всего я остаюсь в списке проигравших, начиная «плакать», как невеста на свадьбе.

Sephora — то самое исключение, на которое мои гиперчувствительные глаза отреагировали прекрасно! У туши удобная силиконовая щетка — хорошо прокрашивает, разделяет и подкручивает ресницы.

Средство достаточно жидкое — перед тем, как нанести на ресницы, лучше тщательно удалить излишки с помощью ограничительного кольца.

Если вы фанат кукольного взгляда, знайте — это средство его не обеспечит. Зато тушь обязательно оценят любительницы естественного, нюдового макияжа: нанесите один слой для того, чтобы сделать взгляд более распахнутым, и два слоя для большей выразительности.

Цена: 790 руб.

Удлиняющая тушь для ресниц «Нет слов!» Lash Dance Mascara Radio Silence, Smith & Cult

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Эффект от туши полностью оправдывает название: нанесла ее в один слой, посмотрела на свои ресницы и с губ слетело непроизвольное «вау». Она не только разделила ресницы, но удлинила их и придала мегаобъем — я и не думала, что возможно добиться такого эффекта без наращивания.

Скажу сразу, это средство не подойдет для ежедневного макияжа, а скорее дополнит smoky eyes (как в нашем ролике) или любой яркий образ. У него густая текстура и очень интересная силиконовая щеточка в форме спирали, которая набирает достаточное количество туши, чтобы с первого раза прокрасить ресницы.

Цена: 2 520 руб.

Тушь Suprematic, Sergey Naumov

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Мой дорогой приятель и надежда русской косметической индустрии Сергей Наумов в этом году особенно плодовит: выпустил новый оттенок капельного хайлайтера (отличный), линейку помад и вот эту тушь с крупной силиконовой щеточкой. Для удлинения Suprematic лучше всего наносить ее в один тонкий слой — а если наслоить, Наумов обещает модные нынче рок-н-ролльные слипшиеся ресницы.

Цена: 2 000 руб.

Тушь Performance, Pierre Rene

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Семейному бренду Pierre Rene уже 30 лет, и сейчас им управляет второе поколение семьи Szelisca. У марки очень простая и интересная философия — средства подходят веганам и не тестируются на животных. Если вы покупаете косметику по принципу «cruelty free» — это средство точно для вас. Бонус — тушь гипоаллергенна и понравится тем, у кого очень чувствительные глаза.

Тушь легко может стать вашим верным другом в макияже на каждый день. У средства нет суперспособностей, но оно отлично подойдет на каждый день тем, кто не стремится к эффекту накладных ресниц.

Кисточка пушистая с очень плотным ворсом, поэтому сразу захватывает все ресницы у корней, приподнимая и удлиняя их. Средство не отпечатается на веках и не осыплется в конце рабочего дня, превращая вас в панду — хороший вариант для макияжа в стиле нюд, чтобы слегка подчеркнуть и удлинить ресницы.

Цена: 1 038 руб.

Тушь Lash Sensational, Maybelline

Мы все мечтаем о туши, которая придаст ресницам невероятный объем, и ваш взгляд не останется незамеченным. Но на фотографиях мы видим лишь нарощенные ресницы, а большинство средств оставляют лишь комочки туши и разочарования.

Это средство — исключение. Если вы хотите создать эффект нарощенных, но естественных ресниц (распахнутых, густых и длинных) — смело покупайте эту тушь.

У нее очень удобная щеточка с разными типами щетинок: короткие прокрашивают маленькие реснички в уголках глаз, а длинные — захватывают все ресницы и ровно прокрашивают их ряд за рядом, как будто вытягивая их.

Эффект виден уже после первого нанесения, но я прокрасила ресницы от корней в два слоя — получился настоящий wow-эффект, а тушь не осыпалась до конца дня. На ресницах получился интересный изгиб, что в совокупности с экстраобъемом сделало взгляд загадочным и выразительным.

Цена: 450 руб.

Тушь Professional 3 in 1 Mascara, Pierre Rene

Для меня это средство стало идеальной тушью на каждый день — она аккуратно разделяет и подчеркивает ресницы, ухаживает за ними, не осыпается и легко удаляется обычной мицеллярной водой (тест-драйв лучших можно посмотреть здесь).

Если нанести тушь в два слоя, ресницы станут более плотными и объемными, а взгляд ­— более выразительным.

Понравился и состав — экстракты масел, пчелиный воск, масла и никаких парабенов. Что еще нужно для туши в повседневной косметичке?

Цена: около 1 000 руб.

Тушь Big Volume Cat Eyes, Eveline

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

После того как мы протестировали подводки с фетровым наконечником, я увлеклась макияжем с акцентом на выразительные, «кошачьи» глаза, и без объемной, черной туши тут не обойтись.

Это средство полностью оправдало мои ожидания. Первое, что понравилось, — необычная силиконовая щеточка с шариком на конце. Пользоваться ей очень удобно, она легко прокрашивает все ресницы в один слой, создавая естественный эффект «макияжа без макияжа». А если прокрасить ресницы второй раз, они станут очень объемными, длинными и подкрученными. Я решила поэкспериментировать и нанести тушь в три слоя (чтобы ресницы были видно «из космоса») — средство все равно не осыпалось и не оставило неаккуратные комочки. Правда, высыхает средство очень быстро, и, если вы хотите сделать объем, нанося несколько слоев, нужно поторопиться!

Цена: около 300 руб.