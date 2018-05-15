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Онкологи расскажут оренбуржцам, как защититься от рака кожи
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Онкологи расскажут оренбуржцам, как защититься от рака кожи 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 мая в Оренбурге в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Пирогова состоится День здоровой кожи, сообщает пресс-служба облминздрава.
Врач онколог-дерматолог Мария Белоусова на лекции расскажет оренбуржцам о профилактике рака кожи, который занимает лидирующие позиции среди онкозаболеваний. Также горожане смогут пройти бесплатный осмотр и получить консультацию у дерматологов и онкологов, главное взять с собой полис и СНИЛС.
«Для удобства пациентов наши специалисты будут работать оба предстоящих выходных дня, — Надеемся, что воскресная акция День здоровой кожи заинтересует пациентов. А накануне, в рамках «Субботы для здоровья», которая пройдет 19 мая, будут работать все поликлиники больницы им. Пирогова, а также центр здоровья на ее базе», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской клинической больницы им. Пирогова Светлана Сергеева.
День здоровой кожи начнется на ул. Джангильдина, 1 в 9.30.
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