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Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице
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Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице 

Sputnik Узбекистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Представительницы прекрасного пола получили возможность получить помощь стилиста, который подберет прическу и сделает макияж.
Смотрите в фотоленте, как выглядит салон красоты в Кабуле.
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