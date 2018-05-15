13 натуральных масел, которые изменят уход за кожей

Растительные масла — источник витаминов A, D, E и K, жирных кислот и фосфолипидов, — поддерживают тонус кожи и ее эластичность. Но это не значит, что тебе нужно покупать любой продукт с содержанием растительного масла — важно ориентироваться именно на состояние своей кожи и выбирать только необходимые элементы.

1. Абрикосовое масло

Масло из косточек абрикоса может стать твоим спасительным кругом. Бледно-золотистое масло без запаха отлично подходит для любых типов кожи, но особенно рекомендуется для обезвоженной кожи, склонной к зуду и шелушению. Оно имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается, а также содержит b-систерол, подавляющий воспаления.

2. Аргановое масло

Масло, которое производится преимущественно в Марокко, имеет яркий золотой оттенок и приятный ореховый аромат. Обычно его добавляют в крема для борьбы с первыми признаками старения и рекомендуют для взрослой, поврежденной кожи.

3. Масло авокадо

Отличить масло авокадо можно по светло-зеленому цвету и травянистому аромату. Оно имеет вязкую текстуру, но все же легко проникает глубоко в кожу и запускает клеточную регенерацию. Масло авокадо — единственное растительное масло, содержащее витамин D, важный элемент для нормализации обмена веществ.

4. Масло примулы вечерней

Светлое масло с очень легкой текстурой придает коже эластичность, благодаря содержанию редкой гамма-линолевой кислоте. Оно обладает охлаждающим эффектом, снимает воспаление кожи и даже борется с акне и экземой. Примула вечерняя идеально подходит как для курса лечения кожи, пострадавшей от ожогов, царапин и неправильного пиллинга, так и для ежедневного профилактического использования.

5. Масло жожоба

Отличительная особенность масла жожоба — большой срок годности, так как технически это жидкий воск. Обычно оно имеет яркий желтый цвет и легкую текстуру и ничем не пахнет. Если твоя кожа легко жирнится и склонна к появлению акне, то масло жожоба поможет тебе очистить забитые поры и сбалансировать pH кожи.

6. Масло семян шиповника

Если тебе нужно масло, которое восстановит кожу, выбирай именно этот активный регенератор. Его главный биологический компонент — третиноин, который запускает процесс регенерации кожи на всех уровнях и способен справиться как с рубцами и ожогами, так и пигментными пятнами.

7. Облепиховое масло

Облепиха — лучшее средство для того, чтобы компенсировать ущерб от воздействия солнца. Если твоя кожа нуждается в дополнительной защите, выбирай именно это богатое антиоксидантами масло. Помни, что в облепиховом масле содержится немало бета-каротина, дающего оранжевый оттенок, так что его лучше смешивать с другими перечисленными мною маслами, чтобы избежать высокой концентрации.

8. Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит питательные кислоты, которые помогают удерживать влагу в клетках, что убережет кожу от обезвоживания. Кроме того, оно многофункционально: профессионалы используют его как легкое средство для удаления макияжа, а еще это масло можно добавлять в пищу.

9. Миндальное масло

Это вещество признано гипоаллергенным и отлично подходит для чувствительной кожи. Миндальное масло помогает облегчить симптомы экземы, псориаза и других серьезных воспалений.

10. Оливковое масло

Благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам оливковое масло легко справляется с любыми воспалениями. Специалисты рекомендуют делать маски для волос с содержанием оливкового масла, уделяя особое внимание коже головы. Спустя 20 минут богатое различными витаминами масло ускорит рост волос, и его можно будет смыть шампунем.

11. Масло косточек винограда

Чаще всего этот ингредиент можно встретить в составе кремов против старения, потому что он содержит коллаген, который борется с появлением морщин. Кроме того, оно богато антиоксидантами, уменьшающими воспаления кожи.

12. Кунжутное масло

Это эфирное масло содержит смягчающие кислоты: олеиновую, пальмитиновую, стеариновую и линолевую, каждая из которых сохраняет эластичность и упругость кожи. Кроме того, оно влияет на улучшение кровообращения и отлично подходит для уменьшения внешних признаков целлюлита.

13. Масло лаванды

Хоть в основном мы любим лаванду за ее расслабляющий аромат, это масло помогает устранить симптомы сухой кожи и предохраняет ее от внешних повреждений: от ультрафиолетовых лучей до свободных радикалов. Текстура лавандового масла очень легкая, так что тебе будет достаточно добавить пару капель в свой дневной крем, чтобы улучшить его защитные свойства.