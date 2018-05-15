6 средств для укладки, которые работают

Ветер, дождь, солнце, туман — погода отличная, а вот укладка подчас не очень. Мы протестировали и собрали для вас средства, которые помогут выглядеть безукоризненно в любую погоду.

На укладку волос мы зачастую тратим уйму времени: волосы не слушаются и мгновенно возвращаются в первоначальный вид. Но есть средства, способные укрощать даже самые непослушные волосы. Мы выбрали те, что действительно помогут вам выглядеть великолепно весь день.

Cпрей Экспресс-ламинирование «Адажио любви»

Мы привыкли, что ламинирование волос — исключительно салонная процедура. Забудьте о стереотипах: Teana экономит ваша время и предлагает провести процедуру дома. Высокая концентрация витаминов и микроэлементов оказывает восстанавливающее действие. Уникальный INCI ценнейших аминокислот, минералов и протеинов интенсивно питает волосы, наполняет их живительной влагой и энергией. Клетки подсолнечника обновляют структуру волос. Ферменты реконструируют волосы на клеточном уровне, запускают процесс омоложения.

ЕВА-ТЕСТ Легкий, приятный спрей, дающий волосам упругость, подвижность и фиксацию. Не липнет к рукам и голове, не скатывается с волос чешуйками, как порой бывает со средствами для ламинирования. Оттягиваешь немножко в сторону уложенную прядь, а она подпрыгивает и возвращается в завиток. Классно!

Масло-спрей c гавайским орехом (кукуи)

Панацея для вьющихся и тусклых волос от знаменитого бренда OGX. Средство подарит гладкость и придаст блеск, а также поможет волосам не путаться и буквально преобразит их. Масло глубоко увлажняет волосы и способствует идеальной укладке. Даже в дождливый день вы будете безупречны.

ЕВА-ТЕСТ Дивное название гавайского ореха запоминается сразу: так и хочется рассказать подружкам, что у тебя есть кукуи! Масло действительно идеально разглаживает, имеет свойство антистатика, не дает волосам вставать колом, в общем, дрессирует даже самые взрывные локоны. Ну а запах — фантастика: кокос в обрамлении экзотических фруктов.

Лак для волос Невероятно сильная фиксация

С этим невероятным лаком Percy&Reed вы можете гулять до рассвета, а прическа будет такой же, как сразу после укладки — безупречной! Совершенно незаметен на волосах, но при этом имеет невероятно сильную фиксацию и способен удерживать прическу в течение всего дня (и ночи). Защищает укладку от воздействия влажности, великолепно закрепляет даже тяжелые и густые волосы, не дает ощущения липкости и удаляется простым расчесыванием.

ЕВА-ТЕСТ Подтверждаем каждое слово: идеальный лак. Его необходимо совсем немного, чтобы зафиксировать прическу, при этом она не выглядит склеенным «Моментом» домиком. Невесомое распыление и отсутствие отдушки — тоже плюсы этого средства. Голосуем «за» двумя руками!

Спрей-объем для волос «Легкость кислорода»

Обладателям тонких, поврежденных волос хорошо известно, как тяжело придать им объем. Спрей Dove Легкость кислорода действует именно там, где волосы быстро теряют свой объем — у корней. Он приподнимает волосы, придавая им дополнительный объем и форму. Содержит технологию Oxyfusion, которая питает и восстанавливает тонкие, поврежденные волосы.

ЕВА-ТЕСТ Настоящее спасение для тонких волос. Этот «малыш» способен приподнять даже те волосы, которые решительно сопротивлялись воздействию других средств. Придает прическе два аспекта: невероятную легкость при укладке и ощущение густоты и силы волос. Твердая «пятерка».

Гель для укладки волос средней фиксации

Универсальное стайлинговое средство от Moroccanoil, обеспечивающее гладкую, структурированную форму прически и среднюю степень фиксации на волосах любой длины. От гладких образов с четкой структурой до мягких, объемных укладок феном — гель придает волосам выраженную форму без утяжеления. Насыщенная маслом арганы формула обеспечивает невесомое разделение прядей, питает и увлажняет волосы, придавая им здоровый блеск.

ЕВА-ТЕСТ Придите в большой косметический супермаркет и попросите что-нибудь очень хорошее для волос. Продавец протянет вам тюбик Moroccanoil, и не потому что его подкупил известный бренд, а потому что это, и правда, «очень хорошее для волос». В общем, отличный гель, дает уверенную фиксацию, крепко держит любый вариант укладки, при этом легко расчесывается с волос, не оставляя белых лохмотьев. Несомненно, в наших фаворитах.

Лак и мусс для волос «Контроль над непослушными волосами»

Новая коллекция Wellaflex помогает усмирить волосы, предотвращая потерю кератина и день за днем делая их все более гладкими, податливыми и сияющими. Формула этих средств содержит Flex-active полимеры, которые обволакивают каждый волос, создавая защитный слой, предотвращающий повреждения. Волосы перестают пушиться и путаться даже под воздействием избыточной влажности.

ЕВА-ТЕСТ Работающий и любимый нами мастхэв — эти средства никогда не подводят и держат даже сложнейшую укладку на протяжении как минимум дня. Отличное соотношение цены и качества: бюджет не потревожен, а результат замечательный. Cредства работают как для создания кудрей, так и для выпрямления волос. Нам нравится!