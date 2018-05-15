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3 сыворотки для лица с быстрым результатом
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3 сыворотки для лица с быстрым результатом 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Средства, которые работают.

Hydra — Cool Serum, IS Clinical

Эффект от увлажняющей сыворотки американского бренда IS Clinical заметен уже с первого применения. Средство будто глоток воды для вашей кожи. Легкая текстура моментально впитывается, оставляя кожу бархатистой и мягкой. В составе 25%-ная (!) гиалуроновая кислота и растительные экстракты, в том числе гриба с затейливым названием полипорус умбелатус, который обладает мощными антибактериальными, антимикробными и антибиотическими свойствами, предотвращая появление высыпаний.

Blemish + Age Defense Serum, SkinCeuticals

Эта сыворотка — спасение для тех, кто ведет бои по двум фронтам: акне и возрастные изменения в виде морщинок. Средство очищает поры, предотвращает появление красных следов от высыпаний, контролирует работу сальных желез, а заодно выравнивает рельеф кожи, делая цвет лица более однородным. Отвечают за это гликолевая, лимонная и салициловая кислоты.

Hyalu B5 Serum, La Roche-Posay

Новинка от аптечной французской марки обещает сделать кожу более упругой и гладкой, превратить видимые морщины в едва заметные и придать отдохнувший вид. В основе Hyalu B5 Serum несколько активных компонентов: два вида чистой гиалуроновой кислоты (низкомолекулярной и высокомолекулярной), мадекассосид, стимулирующий синтез коллагена, витамин В5, восстанавливающий кожный барьер, и, конечно, чудодейственная термальная вода La Roche-Posay.
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