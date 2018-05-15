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20 увлажняющих блесков для губ, которые придадут им объем и сияние
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20 увлажняющих блесков для губ, которые придадут им объем и сияние 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Самый главный летний тренд в макияже — эффект свечения, будь то кожа, веки или губы. Urban Decay последовали тенденциям и представили новинку — увлажняющий блеск для губ Hi-Fi Shine. В названии заключено главное его свойство — сияние. И оно действительно впечатляет.
Среди очевидных достоинств также нелипкая формула, стойкость и широкий спектр оттенков. На выбор 20 цветов в четырех вариациях: металлик, переливающиеся, кремовые и прозрачные. В палитре можно найти универсальные нюдово-розовые на каждый день и экстремальные лиловый, золотой и алый. Все они обладают ванильно-мятным ароматом и зрительно увеличивают объем губ. Что немаловажно, наносится блеск с помощью гибкого бархатистого аппликатора с добавлением силиконовых волокон — с ним достаточно нанести средство один раз.
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