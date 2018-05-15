У Беллы Хадид появился двойник, и мы все его знаем

Удивительно, что некоторые знаменитости похожи друг на друга как две капли воды.

То, что Киру Найтли Натали Портман многие путают до сих пор, ни для кого не секрет. Многие знаменитости на самом деле очень похожи друг на друга, но это никак не влияет на их известность и востребованность. Однако у молодых звезд двойников практически нет, ведь у большинства из них внешность очень яркая, даже сравнить не с кем. Так, по крайней мере, мы думали до сегодняшнего дня, пока не увидели этот снимок.

На фотографии с мероприятия Fashion For Relief, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля, запечатлены Белла Хадид и Карла Бруни. О том, что 21-летняя модель так похожа на свою французскую коллегу, раньше никто не задумывался, или у них просто не было совместного снимка. Несмотря на то, что Карле уже 50 лет, выглядит она как близнец Беллы.

Госпожа Бруни, по всей видимости, была так поражена сходством с юной моделью, что даже опубликовала у себя снимок в Instagram, который подписала: «У меня есть тайная дочь?»

Выглядит Карла, конечно, прекрасно. В своих интервью она не раз признавалась, что раз в месяц ходит к косметологу и делает мезотерапию. Также француженка предпочитает пользоваться аптечными кремами для лица, которые отлично увлажняют кожу, а перед важными мероприятиями наносит сразу несколько масок: одну — детокс, вторую — глиняную.

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