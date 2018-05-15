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У Беллы Хадид появился двойник, и мы все его знаем
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У Беллы Хадид появился двойник, и мы все его знаем 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Удивительно, что некоторые знаменитости похожи друг на друга как две капли воды.
То, что Киру Найтли и Натали Портман многие путают до сих пор, ни для кого не секрет. Многие знаменитости на самом деле очень похожи друг на друга, но это никак не влияет на их известность и востребованность. Однако у молодых звезд двойников практически нет, ведь у большинства из них внешность очень яркая, даже сравнить не с кем. Так, по крайней мере, мы думали до сегодняшнего дня, пока не увидели этот снимок.
На фотографии с мероприятия Fashion For Relief, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля, запечатлены Белла Хадид и Карла Бруни. О том, что 21-летняя модель так похожа на свою французскую коллегу, раньше никто не задумывался, или у них просто не было совместного снимка. Несмотря на то, что Карле уже 50 лет, выглядит она как близнец Беллы.
Госпожа Бруни, по всей видимости, была так поражена сходством с юной моделью, что даже опубликовала у себя снимок в Instagram, который подписала: «У меня есть тайная дочь?»
Выглядит Карла, конечно, прекрасно. В своих интервью она не раз признавалась, что раз в месяц ходит к косметологу и делает мезотерапию. Также француженка предпочитает пользоваться аптечными кремами для лица, которые отлично увлажняют кожу, а перед важными мероприятиями наносит сразу несколько масок: одну — детокс, вторую — глиняную.
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