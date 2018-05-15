5 бьюти-преступлений, которые удешевят образ

В игры красоты надо играть по правилам или не играть совсем. Ты когда-нибудь задумывалась, что даже самая дорогая косметика бессильна, если ты не умеешь ей пользоваться? Мы собрали самые распространенные бьюти-ошибки девушек в нашем, чтобы они наконец-то исчезли с улиц наших городов, раз и навсегда.

Лучше никак, чем плохо

Вроде бы красилась целый час, мазала, тушевала, а из зеркала на тебя смотрит нечто с чернеющими глазами, отдаленно напоминающими smoky eyes, и каноничными красными губами. Мы, конечно, не против экспериментов и ярких летних образов, но всё хорошо в меру! Так что не забывай святое правила макияжа: акцент должен быть либо на глазах, либо на губах. Если баланс тебе соблюсти не удалось, значит сегодня вечером ты собралась на бал-маскарад вместе с Леди Гагой . Осыпавшийся макияж актуален только для стиля грандж, во всех остальных случаях — это полный провал. Мерцающие тени на зоне под глазами и потекшая подводка едва ли сделают тебя стильной бунтующей девчонкой, ты скорее превратишься в панду, упавшую в канаву с глиттером. Эффект получится сногсшибательным, только вот отнюдь не в хорошем смысле этого слова. Подытожим: аккуратность и минимализм — святая классика.

Облезлая радуга

Если ты сделала маникюр, то это не означает, что можно больше не беспокоиться о ногтях.

Во-первых, никакой разноцветной радуги, когда каждый палец окрашен в разный цвет. На каменья в сочетании с острыми ногтями как у Лили Аллен мы тоже накладываем вето. Выглядит так, словно ты первый раз пришла в салон и не смогла определиться.

Во-вторых, гель-лак прекрасное изобретение, так как долго держится на ногтях, но это вовсе не означает, что ты должна ходить с ним до второго пришествия. Кутикула растёт несмотря ни на что, и уже через три недели маникюр выглядит плачевно. Наш совет: используй нейтральные лаки, чтобы отросшие ногти не бросались в глаза. Или посещай студию маникюра чаще, тогда даже можно не ограничивать себя в цветах.

Горелый леопард

Хитрый автозагар очень опасен для неопытных девушек. Покрыться пятнами или превратиться в морковку — проще простого, так ещё и всю домашнюю одежду и полотенца можешь испачкать в процессе нанесения. Самые опасные зоны — локти и колени — ведь кожа в этих зонах грубее, и поэтому сильнее впитывает краску.

Если не хочешь стать пятнистым леопардом, то вооружись хорошим скрабом. Но даже ему будет не под силу тебя спасти, если ты промахнулась с оттенком и выбрала слишком тёмный цвет автозагара — он должен быть лишь на один тон темнее твоей кожи и никак иначе. Кстати, привет тебе от Селены Гомез с Met Gala 2018, она — более чем наглядный пример фатальной ошибки с бронзатором.

"Я упала с сеновала…"

В лихих 90-ых была мода на растрепанные волосы, густо смазанные гелем. Сейчас этот тренд сменил название на несколько более жесткий вариант "грязная голова и нечёсанные волосы". Если к этому списку добавить пару пропущенных визитов к колористу и парикмахеру, то ты получишь ещё и сеченные кончики в совокупности с отросшими корнями. Едва ли укого-то повернетс язык назвать такой look изысканным образом принцессы.

Сеченные волосы особенно плачевно выглядят на тёмных волосах, поэтому брюнеткам мы советуем запастись суперпитательными масками и маслами. Блондинкам во главе с Ники Минаж тоже не стоит расслабляться — их беда корни — и если природная лень одержала своё, то наш совет: омбре, балаяж или шатуш. Для достижения этого эффекта не стоит полагаться на природу и ждать годик (а может и два), пока корни сами отрастут — просто сходи в салон, и твой стилист управится за пару часов.

Феромоны любви и тропические заросли

Есть такая теория, что «своего» человека можно вычислить по запаху. Его естественные феромоны должны быть приятны. История красивая, но мы всё-таки отдаём свой голос в пользу индустрии парфюмерии и депиляции. Что может быть хуже, чем запах пота в жару и неестетичнее, чем небритые подмышки как у Мадонны?

Наш тебе совет: вооружись острой бритвой и приторными восточными ароматами. Смешиваясь с естественным запахом, сладкий парфюм раскрывается удивительно приятным шлейфом. Да-да, ты не ослышалась! Запах свежести оставь на прохладный офис с кондиционером, в жару он совершенно потеряется.