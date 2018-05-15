Почему косметика вызывает аллергию

К каким брендам присмотреться, чтобы не проснуться с лицом в мелкую крапинку, и что делать, чтобы невзначай не спровоцировать аллергию на самом видном месте.

О том, как быть, чтобы не покрываться пятнами после новой сыворотки или тонального крема, посоветовались с человеком, который знает об аллергии все — Светланой Кукушкиной, заведующей отделением дерматологии и медицинской косметологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.

Откуда берется аллергия?

Основные элементы, которые провоцируют аллергию при нанесении на кожу — вещества белкового происхождения. Это экстракты растений и белки животного происхождения (эфирные масла, растительные белки, коллаген, эластин).

Есть и хорошая новость — основные составляющие косметических средств к белковым аллергенам не относятся. Эти вещества включают в себя все, что используется в косметической промышленности: стабилизаторы, консерванты и красители растительного или химического происхождения (ищите в составе помад, теней, румян и тонирующих средств). При определенных условиях и повышенной чувствительности кожи эти вещества могут вызывать не аллергическую реакцию, а химическое раздражение или контактные дерматиты. Но от этого не легче.

Как избежать?

Тщательно удалять косметику

При длительном контакте с кожей, любая, даже гипоаллергенная декоративная косметика, взаимодействуя с кожным салом и загрязняющими веществами, может вызывать покраснение и зуд. Запомните и никогда не игнорируйте (даже в самых экстренных ситуациях) — косметику необходимо смывать всегда, а кожу надо регулярно очищать.

Соблюдать правила хранения

Очень часто мы путаем аллергию и реакцию на вещества, появившиеся в косметических средствах при нарушении правил хранения или сроков годности. Так что не стоит хранить помаду 5 лет, только потому что у нее самый красивый на свете оттенок.

Не наносить косметику на раздраженную кожу

Нужно учитывать, что даже при производстве гипоаллергенной косметики, расчет идет на здоровую кожу, а не воспаленную и поврежденную. Что касается повседневных декоративных средств, нет абсолютно никаких гарантий, что они не вызовут реакцию даже у здорового человека. Любая декоративная косметика — это гремучая смесь химических веществ. В ее составе всегда есть красители и консерванты. Чисто теоретически любой человек, не аллергик, рано или поздно может столкнуться с веществом, которое вызовет у него неприятную обратную связь.

Не пытаться привыкнуть к косметике, которая вам не подходит

Аллергическая реакция может наступить немедленно (в течение нескольких часов после нанесения) либо через некоторое время (от 3 дней). Повторное нанесение усиливает эффекты и негативные последствия могут увеличиваться многократно. Это объясняется тем, что организм знает, с чем встречается, и начинает защищаться еще более активно.

Не покупать то, что рекомендуют знакомые

Потому что каждый организм реагирует на одно и то же вещество по-разному. Существует банальный тест — то, чем пользуетесь вы, должно пахнуть приятно — не в общем, а именно для вас. Если аромат вас сильно раздражает, есть вероятность, что у вас возникнет аллергия. Поэтому очень часто у гипоаллергенной косметики вообще нет никаких запахов.

Если у вас проблемная кожа, старайтесь покупать косметику в аптеках

Косметические средства условно делятся на две большие группы: косметику по уходу за кожей и декоративную. При этом и та, и другая может быть гипоаллергенной. Если на препарате стоит подобная маркировка, это значит одно — производитель гарантирует, что в состав косметического средства не входят вещества, на которые возникает аллергическая реакция (или она возникает крайне редко). Аптечные косметические марки всегда проводят клинические исследования, в том числе и на аллергические реакции, перед тем, как выпустить препарат в продажу. А вот то, что реализуется в магазинах, не проходит столь строгий контроль. Так что заглядывайте в аптеки почаще.