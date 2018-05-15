Лицом в мазь

Софья, 26 лет, работает в сфере торговли

«Ухаживать за кожей приучила мама с подросткового возраста — пользоваться уходовой косметикой, не использовать мыло, не давить прыщи. До 25 лет у меня был только тоник для снятия макияжа и лёгкий дневной крем. После 25 лет начала активно ухаживать за кожей: 2 раза в неделю скраб, маска питающая либо очищающая, маска для век, крем ночной и дневной, аппликатор против морщин, бальзам для губ, масло для ресниц. Все средства марки Choco, на экстрактах фруктов, овощей, масел, глин. Использую масла этой же марки для тела и для лица после очищающих процедур. Раньше могла себе позволить лечь спать с макияжем, сейчас уже не представляю, как это возможно. К косметологу обращалась три раза, ходила на чистку лица, когда возникали серьёзные проблемы. После 27 планирую посещать постоянно.

Для меня никогда не было проблемой выйти ненакрашенной куда-либо, и не потому, что я такая суперкрасотка, а потому, что никогда не придавала особенного значения внешности. Для меня главное удобство, если я не хочу возиться или у меня нет времени, я не стану делать из этого проблему. Крашусь по настроению и своему желанию. Каждый день я крашу только брови и ресницы, могу ещё подвести глаза. На губы наношу бальзам, очень редко — помаду.

Насколько уверенно я себя чувствую, зависит от настроения. Иногда я в платье и с макияжем чувствую себя некомфортно, а иногда в толстовке без косметики с пучком на голове чувствую себя красивой. Комплименты получаю в основном от знакомых, со мной ни разу не было случая, чтобы неожиданно кто-то на улице сделал комплимент. Обычно просто говорят, что хорошо выгляжу, либо спрашивают, почему сегодня такая красивая. Считаю, что мужчины обращают внимание скорее на харизму, чем на внешность».

Марина, 27 лет, в декрете

«Утром каждый день умываюсь тёплой и холодной водой. Тёплой, чтобы очистить кожу, холодной — чтобы сузить поры. Каждый день использую скраб. Косметологи рекомендуют пользоваться им раза 2 в неделю, но я использую каждый день. Потом наношу специальную сыворотку (бустер), потом увлажняющий крем. И только после этого — декоративную косметику. Вечером смываю её простым средством для умывания и снова наношу сыворотку на ночь. Единственное усилие состоит в том, что все кремы я стараюсь наносить по массажным линиям, кожу никогда не тру полотенцем, а просто промакиваю.

У косметолога была лет в 16, когда готовилась к выпускному в школе, сделала чистку лица. В планах снова обратиться к специалисту, сделать пилинг и получить рекомендации по уходу за лицом после тридцати. Близкие говорят мне, что нет разницы, с макияжем я или без, но я знаю, что моё лицо выглядит более свежим и ярким, если нанести немного косметики, поэтому не люблю выходить на улицу совсем ненакрашенная. Летом запросто, потому что естественный загар — лучший макияж.

Мой ежедневный макияж — это ровная кожа и стрелки на веках. Поэтому я каждый день наношу консилер и корректор на несовершенства, немного пудры, использую тушь для ресниц и карандаш для глаз. На губы — бесцветный или оттеночный бальзам. Поняла для себя, что чем старше становлюсь, тем меньше использую декоративную косметику, больше — уходовую. Считаю, что можно быть эффектной красоткой как в естественном виде, так и с полным макияжем на лице. Мужчины тоже неоднозначны: то, что может казаться им отсутствием макияжа, на самом деле может быть тщательно растушёвано, а некоторым естественный макияж с одной лишь яркой помадой уже кажется «боевой раскраской». По моим же наблюдениям, естественность воспринимается лучше. Яркий макияж рано или поздно будет смыт, и под ним может оказаться совершенно другой человек. Комплименты получаю довольно часто, к счастью, касаются они не только внешности. Естественность сбавляет несколько лет, и приятно, когда люди ошибаются, угадывая мой возраст. Чем старше становлюсь, тем больше веселят продавцы в магазинах, которые не хотят продавать мне алкоголь без паспорта. С другой стороны, неприятно, когда бабульки на детских площадках принимают моего ребёнка за младшего брата, а когда узнают, что это мой сын, ехидно уточняют, закончила ли я школу».

Татьяна, 26 лет, администратор в стоматологической клинике

«Кожа лица у меня практически беспроблемная, бывает сухость после долгого пребывания на солнце или злоупотребления солярием. Тогда использую жирный питательный крем, можно какой-нибудь детский. Ежедневно умываюсь пенкой. К косметологу я обращалась один раз. Она сказала, что кожа у меня хорошая, и порекомендовала процедуру просто для увлажнения и устранения мелких несовершенств. Моя цель — меньше краситься, поэтому я сделала микроблейдинг и наращиваю ресницы, взгляд становится более открытым. Зимой и осенью я пользуюсь тональным кремом, румянами и блеском для губ, летом только румяна и блеск. Если куда-то нужно, то мой максимум — стрелки.

Я чувствую себя уверенной и с макияжем, и без него. Наоборот, днем с ярким мейком я бы чувствовала себя неуютно, нужно различать дневной и вечерний. Комплименты получаю часто. Приятнее всего, когда в магазине спрашивают паспорт, думают, что я ещё молода. Я считаю, что больше мужчины отдают предпочтение девушкам с естественной внешностью. Они сразу хотят видеть ту, с которой проснутся утром, а не получить в итоге шок».

Татьяна, 26 лет, в декрете

«Я ежедневно использую гель для умывания. Раньше использовала маски из глины. Для ухода за лицом использую энзимный скраб-пилинг, примерно через день, он не травмирует кожу, сыворотку с гиалуроновой кислотой — мне нравится, как выравнивает цвет лица, — и дневной крем. На ночь после очищения наношу крем «Скинорен», который мне посоветовала специалист. К косметологу стала ходить не так давно, в основном это чистки, делала лазерную шлифовку лица, чтобы избавится от постакне. Никаких инъекций никогда не делала. Без косметики хожу часто, декрет даёт о себе знать.

Ежедневный макияж — это немного подкрасить брови для яркости, тушь и подводка. Иногда карандаш для губ, тональными кремами не пользуюсь. Я за естественность, нужно подчёркивать свою красоту, а не рисовать новое лицо. Моя уверенность в себе не зависит от слоя румян на щеках.

Комплименты чаще всего мне говорит муж, ему больше нравится, когда я естественная, без тонны косметики на лице. Конечно, мужчины любят глазами и засматриваются на ярких эффектных девушек. Я думаю, мужчины выберут тот вариант, когда девушка красива с минимальным количеством макияжа, но когда нужно — накрасится по всем правилам».

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