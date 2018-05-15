Идеальный загар в солярии: что нужно знать

С загаром в солярии связано множество слухов и домыслов. Один из самых популярных — ультрафиолетовые лампы провоцируют развитие меланомы (злокачественная опухоль кожи). Но не стоит верить всему, что говорят! Умеренная «солярийтерапия» не только позволяет подготовить кожу к палящему летнему солнцу и избежать ожогов, но и используется для лечения множества кожных болезней. Вывод: солярий не так страшен, как его малюют, а если соблюдать элементарные правила безопасности и использовать качественные средства, он принесет куда больше пользы, чем естественный загар под прямыми солнечными лучами.

Берем на заметку!

Первым делом, придя в салон, стоит попросить рассказать о характеристиках ламп и изучить соответствующие документы. Срок службы ламп — не более 800 часов использования. За это время они приходят в негодность, не могут обеспечить необходимый загар (очень старые лампы только облучают организм, а на выходе никакого загара не предвидится).

Серьезную ошибку совершают те, кто в первый же день берет по максимуму минут и «жарится» под ультрафиолетовыми лампами. Думая, что так быстрее загорите, вы делаете только хуже: неподготовленная кожа махом травмируется, клетки разрушаются и вместо того, чтобы загар начал «цепляться», приобретается ожог. Естественно, потом придется несколько дней, а то и недель восстанавливаться дома, обильно смазывая поврежденную кожу регенерирующими кремами.

Самое оптимальное время для первого сеанса — не более 5 минут вне зависимости от типа кожи. Постепенно время увеличивается, но не более чем на 2 минуты, с последующим сеансом. Максимальное время загара в солярии — 15 минут (это не касается природных блондинок и рыжеволосых девушек со светлой кожей и веснушками — им вообще лучше избегать подобных процедур, но если очень хочется, максимальное время для них — 7 минут).

Во время загара нарушается скорость выработки белка, соответственно, ему необходимо время для восстановления. Если бегать в солярий каждый день, как на работу, пользы от этого не будет; более того, защитные функции кожи ослабнут, она будет подвержена солнечным ожогам, а белок будет мутировать, накапливаясь в организме и вызывая необратимые последствия. Поэтому посещать солярий рекомендуется раз в 2–3 дня, за это время кожа успеет отдохнуть и проявить пигмент. Оптимальное количество процедур для красивого загара — 10 сеансов (в редких случаях может потребоваться 20). Для поддержания результата достаточно посещать солярий раз в неделю по 5–7 минут.

Во время самого загара обязательно закрывать интимные места, грудь, волосы и глаза. На губы рекомендуется нанести увлажняющий бальзам с SPF-защитой, чтобы не пересушить кожу, на голову надевать шапочку, на глаза — специальные защитные очки, а на себя — купальник. Грудь также можно прикрыть стикини, но она будет защищена не полностью, поэтому все-таки отдать предпочтение в пользу бра. Раны, ссадины, татуировки, порезы и крупные выпуклые родинки необходимо заклеить пластырем или специальными наклейками.

Для загара в солярии обязательно пользоваться специальными средствами. Они не защищают кожу от ультрафиолетовых лучей, поскольку в кабинках стоят лампы с естественным фильтром, который не пропускает вредное излучение. Кремы для загара в солярии нужны, чтобы предотвратить раннее старение, не допустить ожогов, увлажнить кожу (на увлажненную кожу загар ложится намного лучше, чем на сухую), а также для усиления результата. Средства можно купить с бронзаторами (с ними нужно быть особенно осторожными, поскольку, если переборщить, появляется неестественный оттенок) или тингл-эффектом (активатор загара, который ускоряет выработку меланоцитов), а также самые обычные только для увлажнения.

Непосредственно перед походом в солярий не рекомендуется мыться, особенно с мочалкой, мылом и гелем для душа. Моющие средства сушат кожу, она теряет свои защитные свойства и быстрее обгорает. Однако смыть косметику с себя нужно: она содержит вещества, которые могут спровоцировать появление пигментных пятен и аллергии. Душ лучше принять сразу после солярия, но опять же без моющих средств. В завершение необходимо нанести на кожу увлажняющее и питательное масло для закрепления эффекта.

Лучшие средства для загара в солярии

Sexy Diamond Tanning Lotion, TannyMax

Ароматный лосьон для загара, созданный в лучших традициях Востока. В состав средства входят силикон, миндальное масло, экстракт цветков лотоса, карнитин и кофеин. Лосьон имеет приятный сладковатый запах и моментально впитывается в кожу. Во время сеанса не течет, не оставляет жирных и липких следов. Загар ложится ровно и быстро, а держится довольно долго. Благодаря входящему в состав миндальному маслу лосьон бережно увлажняет и разглаживает кожу, защищает ее от преждевременного старения. Карнитин и кофеин подтягивают силуэт, сглаживают контуры тела, буквально моделируют фигуру и избавляют от целлюлита (как бонус к глубокому и стойкому загару). Что самое главное — лосьон не даст вам внезапно обгореть в начале загара (если только будете соблюдать временные рамки).

Лосьон для загара Sexy Diamond Tanning Lotion, TannyMax (1 207 руб.)

Sexy Dating Legs Hot Energy, TannyMax

Еще один лосьон от TannyMax, но на этот раз с тингл-эффектом, восхитительным ароматом груши и исключительно для ног! Как можно было заметить, ноги загорают хуже остальных частей тела: даже в солярии, даже после 15-го похода они все равно бледнее, чем живот, например. Это же средство было разработано специально, чтобы ваши ножки наконец-то получили глубокий шоколадный оттенок. Единственное, что может смутить в лосьоне, — наличие тингл-эффекта. Из-за его своеобразного действия (после нанесения средства и во время загара кожу начинает пощипывать, она приобретает красный оттенок) многие пугаются и думают, что началась аллергия, так и не оценив всю прелесть тингла. Без ухаживающих компонентов в составе также не обошлось: масло ши будет увлажнять кожу, придавая ей упругость, а комплекс Anti Cellulite моментально разгладит и подтянет проблемные зоны.

Лосьон для загара Sexy Dating Legs Hot Energy, TannyMax (900 руб.)

Wailea Tanning, Hawaiiana

Чудо-крем с экстрактами алоэ, гавайского сахарного тростника и листьев цветущей сакуры бережно ухаживает за кожей, придает ей сияние и увлажнение. В средстве присутствует комплекс активаторов с тирозином, что чуть ли не после одного посещения солярия делает кожу загорелой, будто вы вернулись с тропического острова. При этом загар смотрится максимально натурально, не как после автозагара или крема с бронзатором. Входящие в состав средства масла какао и ананаса глубоко питают и тонизируют кожу, масло ши и витамин С борются с антиоксидантами, заряжают энергией и помогают взбодриться, а экстракты лимона и апельсина ускоряют регенерацию клеток, не позволяя коже обгореть.

Крем для загара Wailea Tanning, Hawaiiana (533 руб.)

De-Fine Bronzer Step 2, California Tan Крем для солярия от легендарной марки California Tan с бронзатором и детокс-эффектом подарит естественный, ровный и красивый загар, а также обеспечит хорошее увлажнение и видимое омоложение кожи. Технология DeFlect Tanning ускоряет проявление загара, сужает поры и закрепляет полученный результат. Экстракты морских водорослей, зеленого чая и руколы выводят шлаки и токсины, заряжают энергией и живительной силой. Уникальная запатентованная технология TRF 2010 способствует естественной выработке коллагена и эластина, делая кожу упругой, гладкой и сияющей. Это единственный крем, который позволяет добиться максимально темного оттенка загара, превзойдя ваше плато загара. А приятный аромат вмиг унесет вас из кабинки солярия на берег океана!

Крем для загара De-Fine Bronzer Step 2, California Tan (2 500 руб.)

Absolutely Shore, Emerald Bay Крем-усилитель загара не содержит бронзаторов, поэтому за неестественный оттенок кожи можно даже не переживать. Как и все средства Emerald Bay, это имеет приятный тропический аромат (преобладает дыня) вперемешку с травяным. Комплекс экстрактов граната и имбиря в составе оказывает детокс-эффект, облегчает дыхание кожи и ускоряет процесс загара; нектар агавы и витамины питают и увлажняют кожу, тонизируют ее и повышают упругость; сафлоровое масло, являясь мощнейшим антиоксидантом, препятствует преждевременному старению кожи и борется со свободными радикалами. Консистенция крема не липкая, не жирная и не густая — нечто среднее. Впитывается быстро, ощущения пленки не создает, не течет и не оставляет разводов.

Крем-усилитель загара Absolutely Shore, Emerald Bay (1 450 руб.)

Super Dark, Radical Tan Двухфазный лосьон без ярко выраженного аромата и бронзаторов был создан специально для людей, которые хотят получить максимально темный оттенок загара. Удобный формат в виде спрея позволяет не бояться запачкать руки и все вокруг, кроме того, он довольно экономично расходуется и может использоваться даже на солнце. Средство имеет шелковистую текстуру, легко распыляется и распределяется по коже, не оставляя липких следов. Загорать с этим лосьоном одно удовольствие!

Лосьон для загара Super Dark, Radical Tan (1 650 руб.)

Miami Beach, MOXIE

Крем для загара в солярии обогащен 10-кратным комплексом бронзаторов на основе дегидроэпиандростерона (полифункциональный стероидный гормон), а также экстрактами грецкого ореха, хны и карамели. Благодаря последним компонентам кожа приобретет натуральный и красивый оттенок загара, а также в дополнение получит питание и увлажнение. Входящий в состав карнитин стимулирует процессы регенерации клеток, смягчает кожу и оказывает бактерицидное действие. Запах у крема приятный, текстура умеренной плотности, без утяжеления. Ощущения пленки на коже не появляется, и пятен после загара средство не оставляет.

Крем для загара Miami Beach, Moxie (350 руб.)

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