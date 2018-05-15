Бьюти-образ недели: Кейт Бланшетт на вечеринке ювелирного бренда

Вчера оскароносная актриса Кейт Бланшетт посетила вечеринку Trophée Chopard, которая проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода Кейт выбрала наряд от Armani Privé, а ее бьюти-образ получился настолько магнетическим, что мы решили разобрать его подробнее.

Макияж

Перед тем, как наносить базу и тон, используйте сыворотку для сияния кожи и увлажняющий крем. Так лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим, а макияж ляжет ровнее. Когда средства подсохнут распределите по лицу праймер, а затем нанесите легкую тональную основу, двигаясь от центра к периферии. Покраснения и другие пятнышки, которые не перекрыл тон замаскируйте с помощью консилера

На фото: концентрат Aquasource Aura Concentrate, Biotherm, увлажняющий крем для лица Essential Energy, Shiseido

На всё подвижное веко нанесите светлый коричневый оттенок, а более темным подчеркните уголки глаз, складку века и нижнюю линию ресниц. Подведите верхнюю слезную линию глаз карандашом, чтобы сделать взгляд выразительнее. Добавьте немного бежево-розового оттенка в пространство под бровью и во внутренний уголок глаза. Прокрасьте ресницы от корней до кончиков объемной тушью в два слоя. Брови подкрасьте помадкой и зафиксируйте гелем.

На фото: тональная основа Luminous Silk Foundation и моно-тени Eyes To Kill в оттенке #5, всё Giorgio Armani, румяна в оттенке Free Soul, NARS, тушь для ресниц Italian Zest, Dolce&Gabbana, гель-фибра для бровей Gimme Brow, Benefit

Выделите зоны затемнения (впадины щек, края подбородка и лба) скупьптором, а на яблочки щек нанесите светлые розовые румяна. Губы подкрасьте розовой глянцевой помадой, растушевывая границы для получения более натурального эффекта.

Волосы

Просушите волосы феном с использованием текстурирующего мусса. Соберите хвост на затылке и закрепите его филигранной заколкой. Финишем распылите текстурирующий спрей для дополнительной фиксации.

На фото: сухой текстурирующий спрей, Oribe