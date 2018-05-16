Вы верите, что Шакире 41 год? После этого фото мы — нет

Певица выглядит без косметики на 20 лет моложе! Шакира всегда славилась своей большой любовью к откровенным нарядам, соблазнительным платьям и яркому макияжу. В начале 2000-х, когда звезда начинала свою карьеру, выглядела как настоящая бунтарка: кожаные брюки, топы и большие украшения. Некогда пышнотелая колумбийка сильно похудела, постройнела, а образы стали более женственными и элегантными как у настоящей леди. В ее бьюти-арсенале появились платья длиной миди, брючные костюмы. Яркому макияжу Шакира предпочитает естественные оттенки, которые очень выгодно подчеркивают ее непревзойденные черты лица. Звезда в основном пользуется тушью, подводкой, тенями и губной помадой натуральных тонов. Также соблазнительные и манящие кудряшки она поменяла на элегантные локоны. Шакира перестала появляться на публике в любимых топах, оголяющих ее — пусть и идеальный — живот. Можно сказать, что материнство изменило отношение певицы не только к стилю, но и самой себе. Теперь 41-летняя звезда совсем не боится показать себя без всяких прикрас. Например, смело выкладывает в Инстаграм фото без макияжа. И не зря! Без косметики певица выглядит юной девушкой! Шакира даже выглядит моложе своего супруга футболиста «Барселоны» Жерара Пике , которому, кстати, 31 год. В 2015-ом году у пары родился сын Милан, через два года — Саша. Однако звезды так и не зарегистрировали свои отношения. Поговаривали, что они даже расстались в октябре 2017-го года. Якобы всему виной — пресловутая мужская ревность. Однако пара до сих пор вместе, несмотря на все слухи о расставании. Шакира с сыновьями сопровождает супруга на всех матчах, а Пике поддерживает любимую жену во время ее гастрольных туров. А трогательные семейные фото в Инстаграм певицы в очередной раз доказывают, что пара и не думает расставаться. Не узнать: Кейт Уинслет без макияжа и в очках 12 красавиц, которые в детстве были гадкими утятами Читайте также: